By visiting our site, you agree to our privacy policy regarding cookies, tracking statistics, etc.

CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τέλος οι φορολογικές δηλώσεις όπως τις ξέραμε

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 27/10/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Από το 2027, η παραδοσιακή φορολογική δήλωση θα περάσει οριστικά στην ιστορία καθώς ο στόχος που έχει τεθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι από τη συγκεκριμένη χρονιά όλα τα έντυπα, Ε1, Ε2 και Ε3, να είναι προσυμπληρωμένα.

Το μόνο που θα έχει να κάνει ο φορολογούμενος είναι να δει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και να το αποδεχτεί με ένα κλικ ή –σε κάποιες περιπτώσεις– να ζητήσει αιτιολογημένη διόρθωση.

ΧΡΥΣΟΣ

Ήδη από το 2026 ο στόχος που έχει τεθεί είναι ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που θα είναι προσυμπληρωμένες να αυξηθεί σε περίπου 2 εκατ. έναντι 1,3 εκατ. που ήταν φέτος.

Η κρίσιμη αλλαγή από τον Ιανουάριο του 2026

NOVA

Η μετάβαση αυτή ενισχύεται από μια κρίσιμη αλλαγή που ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2026 και αφορά την πληρωμή όλων των ενοικίων, είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για επαγγελματικούς χώρους, αποκλειστικά μέσω τραπεζών ή παρόχων πληρωμών. Ουσιαστικά, οποιαδήποτε πληρωμή σε μετρητά παύει να αναγνωρίζεται φορολογικά και δεν θα μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε2. Έτσι, οι πληροφορίες για τα ενοίκια θα αντλούνται αυτόματα από το τραπεζικό σύστημα και θα καταχωρούνται στο Ε2 με μηδενική δυνατότητα μεταβολής από τον ιδιοκτήτη.

Με αυτό τον τρόπο το κράτος θα γνωρίζει όλα τα ποσά που εισπράττει κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου. Το ύψος των μισθωμάτων, η ταυτότητα του ενοικιαστή, η διάρκεια της σύμβασης, το ακίνητο που αφορά αποτελούν πληροφορίες που θα είναι στο αρχείο της εφορίας ενώ κάθε απόκλιση θα ενεργοποιεί αυτόματα ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Άλλωστε ήδη στο έντυπο Ε1, είναι προσυμπληρωμένα στοιχεία για μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και τόκους, με βάση τις δηλώσεις των εργοδοτών, των ασφαλιστικών ταμείων και των τραπεζών. Όσον αφορά το έντυπο Ε3, που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, συμπληρώνεται από τα ηλεκτρονικά βιβλία του myDATA και τις ροές των POS.

Η αυτόματη φορολογία βασίζεται στη φιλοσοφία της διαφάνειας και της προληπτικής συμμόρφωσης. Όσο περισσότερα γνωρίζει η εφορία εκ των προτέρων, τόσο λιγότερο χρειάζεται να ελεγχθεί εκ των υστέρων.

Από τον Μάρτιο η υποβολή

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026. Για πολλούς φορολογούμενους το μόνο που θα έχουν να κάνουν είναι να ελέγξουν, να διορθώσουν ή να αποδεχθούν τα στοιχεία τους.

Αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα στις 15 Απριλίου 2026, ενώ θα μπορούν να προβούν σε τροποποιήσεις μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

Η ταχύτητα επεξεργασίας των δεδομένων θα επιτρέπει και τις αυτόματες διασταυρώσεις των φορολογικών δηλώσεων. Έτσι, τυχόν λάθη ή και ασυμφωνίες κωδικών θα εντοπίζονται πιο εύκολα. Ο φορολογούμενος θα καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώ αν βέβαια προκύπτει και ένδειξη φοροδιαφυγής, τότε θα διενεργείται φορολογικός έλεγχος.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 27/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 27/10/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Έκτακτο επίδομα Χριστουγέννων έως 500€ – Ποιοι θα το λάβουν

27/10/2025

Πόθεν Έσχες 2025: Παράταση των δηλώσεων έως τις 15 Νοεμβρίου

26/10/2025

Επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε νέους κλάδους

26/10/2025

ΕΛΣΤΑΤ: Η ακρίβεια δυσκολεύει την αποταμίευση

25/10/2025

Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στις πληρωμές με IRIS

25/10/2025
ftoxeia

Eurostat: Η Ελλάδα πρώτη στην «υποκειμενική φτώχεια» στην ΕΕ

24/10/2025

Αυξήσεις σε γάλα και τυροκομικά λόγω της ευλογιάς – Σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης στη γαλακτοβιομηχανία

23/10/2025
misthos

Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες – Μεγάλες ανισότητες

23/10/2025

Τι σχεδιάζει η Ευρώπη για τη στεγαστική κρίση

23/10/2025

Πρόστιμα για τους ελαιοπαραγωγούς – Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων

22/10/2025
Back to top button