Τέλος οι φορολογικές δηλώσεις όπως τις ξέραμε

Από το 2027, η παραδοσιακή φορολογική δήλωση θα περάσει οριστικά στην ιστορία καθώς ο στόχος που έχει τεθεί από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) είναι από τη συγκεκριμένη χρονιά όλα τα έντυπα, Ε1, Ε2 και Ε3, να είναι προσυμπληρωμένα.

Το μόνο που θα έχει να κάνει ο φορολογούμενος είναι να δει το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και να το αποδεχτεί με ένα κλικ ή –σε κάποιες περιπτώσεις– να ζητήσει αιτιολογημένη διόρθωση.

Ήδη από το 2026 ο στόχος που έχει τεθεί είναι ο αριθμός των φορολογικών δηλώσεων που θα είναι προσυμπληρωμένες να αυξηθεί σε περίπου 2 εκατ. έναντι 1,3 εκατ. που ήταν φέτος.

Η κρίσιμη αλλαγή από τον Ιανουάριο του 2026

Η μετάβαση αυτή ενισχύεται από μια κρίσιμη αλλαγή που ξεκινά από την 1η Ιανουαρίου 2026 και αφορά την πληρωμή όλων των ενοικίων, είτε πρόκειται για κατοικίες είτε για επαγγελματικούς χώρους, αποκλειστικά μέσω τραπεζών ή παρόχων πληρωμών. Ουσιαστικά, οποιαδήποτε πληρωμή σε μετρητά παύει να αναγνωρίζεται φορολογικά και δεν θα μπορεί να δηλωθεί στο έντυπο Ε2. Έτσι, οι πληροφορίες για τα ενοίκια θα αντλούνται αυτόματα από το τραπεζικό σύστημα και θα καταχωρούνται στο Ε2 με μηδενική δυνατότητα μεταβολής από τον ιδιοκτήτη.

Με αυτό τον τρόπο το κράτος θα γνωρίζει όλα τα ποσά που εισπράττει κάθε ιδιοκτήτης ακινήτου. Το ύψος των μισθωμάτων, η ταυτότητα του ενοικιαστή, η διάρκεια της σύμβασης, το ακίνητο που αφορά αποτελούν πληροφορίες που θα είναι στο αρχείο της εφορίας ενώ κάθε απόκλιση θα ενεργοποιεί αυτόματα ελεγκτικούς μηχανισμούς.

Άλλωστε ήδη στο έντυπο Ε1, είναι προσυμπληρωμένα στοιχεία για μισθούς, συντάξεις, επιδόματα και τόκους, με βάση τις δηλώσεις των εργοδοτών, των ασφαλιστικών ταμείων και των τραπεζών. Όσον αφορά το έντυπο Ε3, που αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, συμπληρώνεται από τα ηλεκτρονικά βιβλία του myDATA και τις ροές των POS.

Η αυτόματη φορολογία βασίζεται στη φιλοσοφία της διαφάνειας και της προληπτικής συμμόρφωσης. Όσο περισσότερα γνωρίζει η εφορία εκ των προτέρων, τόσο λιγότερο χρειάζεται να ελεγχθεί εκ των υστέρων.

Από τον Μάρτιο η υποβολή

Η διαδικασία υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα ξεκινήσει τον Μάρτιο του 2026. Για πολλούς φορολογούμενους το μόνο που θα έχουν να κάνουν είναι να ελέγξουν, να διορθώσουν ή να αποδεχθούν τα στοιχεία τους.

Αν δεν υπάρξει καμία ενέργεια, η δήλωση θα υποβληθεί αυτόματα στις 15 Απριλίου 2026, ενώ θα μπορούν να προβούν σε τροποποιήσεις μέχρι τις 15 Ιουλίου 2026.

Η ταχύτητα επεξεργασίας των δεδομένων θα επιτρέπει και τις αυτόματες διασταυρώσεις των φορολογικών δηλώσεων. Έτσι, τυχόν λάθη ή και ασυμφωνίες κωδικών θα εντοπίζονται πιο εύκολα. Ο φορολογούμενος θα καλείται να δώσει εξηγήσεις ενώ αν βέβαια προκύπτει και ένδειξη φοροδιαφυγής, τότε θα διενεργείται φορολογικός έλεγχος.