Τεκμήρια διαβίωσης: Οι κερδισμένοι από την μείωση σε κατοικίες, αυτοκίνητα και σκάφη

Μικρότερα τεκμήρια διαβίωσης φέρνει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση. Με τις νέες διατάξεις, από φέτος μπαίνει «ψαλίδι» έως 35% για κατοικίες, έως 73% για αυτοκίνητα και έως 30% για σκάφη αναψυχής το οποίο θα φανεί στις φορολογικές δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2026.

Οι αλλαγές αναμένεται να ελαφρύνουν περίπου 480.000 φορολογούμενους, που κάθε χρόνο «παγιδεύονταν» σε τεκμαρτά εισοδήματα και πλήρωναν υψηλότερους φόρους. Παράλληλα, τα εξαρτώμενα παιδιά που έχουν δικό τους εισόδημα απαλλάσσονται πλήρως από το ελάχιστο τεκμήριο των 3.000 ευρώ.

Κατοικίες

Το τεκμήριο διαβίωσης για την κύρια κατοικία υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της και μειώνεται ως εξής:

Μέχρι και 80 τ.μ. κύριοι χώροι, 28 ευρώ ανά τ.μ. (από 40 ευρώ/τ.μ.)

Από 81 τ.μ. μέχρι και 120 τ.μ. κύριοι χώροι, 45 ευρώ ανά τ.μ. (από 65 ευρώ/τ.μ.)

Από 121 τ.μ. μέχρι και 200 τ.μ. κύριοι χώροι, 77 ευρώ ανά τ.μ. (από 110 ευρώ/τ.μ.)

Από 201 τ.μ. μέχρι και 300 τ.μ. κύριοι χώροι, 140 ευρώ ανά τ.μ. (από 200 ευρώ/τ.μ.)

Από 301 τ.μ. και άνω κύριοι χώροι, 280 ευρώ ανά τ.μ. (από 400 ευρώ/τ.μ.)

Τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 30% (από 40% σήμερα) για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2.800 ευρώ έως 4.999 ευρώ το τ.μ. και κατά 58% (από 70%) για περιοχές με τιμή ζώνης από 5.000 ευρώ και άνω το τετραγωνικό.

Παραδείγματα

Κύρια κατοικία 80 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 1.750 ευρώ το τετραγωνικό, το τεκμήριο διαβίωσης από 3.200 ευρώ μειώνεται σε 2.240 ευρώ (μείωση 30%)

Κύρια κατοικία επιφάνειας 120 τ.μ. σε περιοχή με τιμή ζώνης 2.100 ευρώ το τετραγωνικό, το τεκμήριο από 5.800 ευρώ μειώνεται σε 4.040 ευρώ (μείωση 30%).

Κατοικία 120 τ.μ. που βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης 3.000 ευρώ το τετραγωνικό, το τεκμήριο «κουρεύεται» από 8.120 ευρώ σήμερα σε 5.252 ευρώ (μείωση 35%).

Κατοικία 300 τ.μ. σε ακριβή περιοχή με τιμή ζώνης 5.000 ευρώ, το τεκμήριο μειώνεται στα 38.236 ευρώ από 58.820 ευρώ σήμερα (μείωση 35%).

Μονοκατοικίες

Για τις μονοκατοικίες το τεκμήριο προσαυξάνεται κατά 20%. Για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα ποσά του τεκμηρίου μειώνονται κατά 50%.

Αυτοκίνητα

Οι αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των τεκμηρίων διαβίωσης αφορούν ιδιοκτήτες Ι.Χ. παλαιότητας έως 15 ετών, δηλαδή όσα έχουν ταξινομηθεί από την 1η Νοεμβρίου 2010. Ο νέος τρόπος υπολογισμού των τεκμηρίων για τα Ι.Χ. ακολουθεί το σύστημα υπολογισμού των τελών κυκλοφορίας:

Για όλα τα Ι.Χ. παλαιότητας μέχρι 15 ετών, δηλαδή για όσα έχουν ταξινομηθεί μετά την 1η Νοεμβρίου 2010, οι αντικειμενικές δαπάνες θα προσδιορίζονται βάσει των εκπομπών CO2 (κατ’ αναλογία με τα τέλη κυκλοφορίας), με σημαντική μείωση των αντικειμενικών δαπανών, προσομοιάζοντας το ύψος των αντικειμενικών δαπανών που έχουν σήμερα τα αυτοκίνητα άνω των δέκα ετών. Από αυτόν τον νέο τρόπο υπολογισμού θα προκύψουν μειώσεις στα ποσά των τεκμηρίων που θα είναι μεγαλύτερες και θα ξεπερνούν ακόμη και το 50% για τα Ι.Χ. νέας τεχνολογίας και παλαιότητας μέχρι 5 ετών και μικρότερες για αυτοκίνητα παλαιότητας 10 ετών.

Για τα Ι.Χ. «ηλικίας» μεγαλύτερης των 15 ετών, δηλαδή για όσα κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ε.Ε. μέχρι και το 2010, τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης θα παραμείνουν αμετάβλητα.

Παραδείγματα

Με το νέο σύστημα, για ένα αυτοκίνητο 1.800 κυβικών το οποίο είναι καινούργιο και έχει χαμηλές εκπομπές ρύπων, 99 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα, το τεκμήριο διαβίωσης “κουρεύεται” κατά 73,7% και από 7.600 ευρώ μειώνεται στα 2.000 ευρώ. Για ένα μεγαλύτερου κυβισμού αυτοκίνητο 2.000 κυβικά το οποίο είναι 10ετίας και εκπέμπει 137 γραμμάρια διοξειδίου του άνθρακα, το τεκμήριο διαβίωσης από 4.400 ευρώ προσγειώνεται στα 2.450 ευρώ, με τη μείωση να φτάνει στο 44,3%.

Ηλεκτρικά οχήματα

Όσον αφορά στα ηλεκτρικά οχήματα με τιμή έως 50.000 ευρώ διατηρείται το μηδενικό τεκμήριο, ενώ για τα ακριβότερα μοντέλα το τεκμήριο υποχωρεί στο μισό, δηλαδή στα 2.000 ευρώ από 4.000 ευρώ. Η συγκεκριμένη αλλαγή συμβάλλει στην ενίσχυση της αγοράς ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς αποτελεί κίνητρο για την αντικατάσταση παλαιότερων αυτοκινήτων.

Σκάφη αναψυχής

Για τα σκάφη σήμερα η τεκμαρτή δαπάνη από κάθε σκάφος μειώνεται ανάλογα με την παλαιότητά του κατά 15% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 5 έτη και μέχρι 10 έτη από το έτος που νηολογήθηκε για πρώτη φορά και 30% αν έχει περάσει χρονικό διάστημα πάνω από 10 έτη. Με τις αλλαγές μειώνεται πλέον κατά 30% η τεκμαρτή δαπάνη και για τα νεότερα σκάφη, καθώς οι δαπάνες συντήρησης δεν είναι υψηλότερες στα νεότερα, αλλά και με σκοπό την ενίσχυση της αγοραστικής δύναμης.

Παράδειγμα: Για ταχύπλοο 5 μέτρων το τεκμήριο από 4.000 ευρώ σήμερα μειώνεται στα 2.800 ευρώ (μείωση 30%)

Τα ποσά της ετήσιας τεκμαρτής δαπάνης μειώνονται κατά 50% προκειμένου για ιστιοφόρα σκάφη. Κατά το ίδιο ποσοστό μειώνονται και για πλοία αναψυχής που έχουν κατασκευασθεί ή κατασκευάζονται στην Ελλάδα εξ ολοκλήρου από ξύλο, τύπων «τρεχαντήρι», «βαρκαλάς», «πέραμα», «τσερνίκι» και «λίμπερτυ», που προέρχονται από την ελληνική ναυτική παράδοση.