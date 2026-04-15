Στο στόχαστρο της εφορίας δεξιώσεις, catering, ξενοδοχεία

Με τη βοήθεια «εργαλείων» Τεχνητής Νοημοσύνης και ειδικούς αλγόριθμους, οι ελεγκτικές υπηρεσίες έχουν καταφέρει να εντοπίζουν εστίες παραβατικότητας σε πάσης φύσεως κοινωνικές εκδηλώσεις, «χτενίζοντας» αναρτήσεις, φωτογραφίες και βίντεο σε social media. Έτσι, αν και πρόκειται π.χ. για χλιδάτους γάμους, με δεκάδες ή εκατοντάδες καλεσμένους, με πλούσιους μπουφέδες και ζωντανή μουσική, στα “χαρτιά” που δηλώνονται στην εφορία η περιγραφή ταιριάζει μάλλον σε τριτοκλασάτα πανηγυράκια.

Στα «εργαλεία» αυτά, που έχουν γίνει εφιάλτης στους επαγγελματίες των εν λόγω κλάδων, έρχεται να προστεθεί το Ψηφιακό Πελατολόγιο, που ήδη κάνει θραύση σε πάρκινγκ, συνεργεία, πλυντήρια αυτοκινήτων. Με απλά λόγια, όσοι οργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις, θα υποχρεούνται να ενημερώνουν εκ των προτέρων και ψηφιακά την εφορία για όλες τις λεπτομέρειες που αναφέρονται σε τέτοιου είδους συμβάσεις: αριθμό καλεσμένων, εκτιμώμενη χρονική διάρκεια, μενού με τιμολόγηση, δαπάνη για διασκέδαση των καλεσμένων. Οι στοχευμένες και με βάση risk analysis αυτοψίες, θα κλείνουν τον ελεγκτικό κύκλο, βάζοντας στο στόχαστρο όχι μόνο το προφανές, δηλαδή τον αριθμό των καλεσμένων, αλλά κι αν τα δηλωμένα μενού είναι αυτά που τελικά προσφέρονται και με βάση τις μέσες τιμές της αγοράς, έτσι ώστε να εντοπίζονται υποτιμολογήσεις και συναλλαγές με μετρητά, δηλαδή “μαύρα”.

Στην ΑΑΔΕ εκτιμούν, με βάση τα έως τώρα ελεγκτικά αποτελέσματα, ότι ο συγκεκριμένος κλάδος είναι… φλέβα χρυσού, καθώς πέρα από τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που οργανώνουν τέτοιες εκδηλώσεις, ο ελεγκτικός κλοιός θα σφίξει και σε όλες τις συσχετιζόμενες παρεχόμενες υπηρεσίες: φωτογράφοι, μακιγιέζ, κομμωτήρια, στυλίστες, ανθοπωλεία, στολισμοί, dj, μουσικά συγκροτήματα. Το… κερασάκι στην τούρτα; Οι ελεγκτικές υπηρεσίες θα έχουν τη δυνατότητα να βάζουν στο “μικροσκόπιο” και τους ίδιους τους πελάτες αυτών των εκδηλώσεων, συγκρίνοντας τις εν λόγω δαπάνες τους, με το προφίλ που εμφανίζουν στην εφορία.

«Βροχή» τα πρόστιμα

Τα αποτελέσματα από τη λειτουργία του Ψηφιακού Πελατολογίου σε συνεργεία, πάρκινγκ, πλυντήρια αυτοκινήτων, χαρακτηρίζονται κάτι παραπάνω από θετικά, αν κρίνει κανείς από τη “βροχή” των προστίμων.

Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση επιχείρησης στα Χανιά, που παρείχε υπηρεσίες στάθμευσης οχημάτων και βρέθηκε να έχει “ξεχάσει” να δηλώσει στο Ψηφιακό Πελατολόγιο 140 αυτοκίνητα. Η επιχείρηση προσέφυγε στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών, με επιχειρήματα που δεν έπεισαν. Ειδικότερα, αφού υποστήριξε ότι οι ελεγκτές δεν… μέτρησαν σωστά, ισχυρίστηκε ότι αν και κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ένταξή της στο Ψηφιακό Πελατολόγιο, αντιμετώπισε αντικειμενικές τεχνικές δυσχέρειες. Η “καμπάνα” ήταν η προβλεπόμενη, ήτοι 100 ευρώ ανά όχημα, άρα συνολικά 14.000 ευρώ.

Η φοροδιαφυγή και οι νέες φοροελαφρύνσεις

Αναμφίβολα, η μάχη κατά της φοροδιαφυγής έχει αρχίσει να αποδίδει καρπούς, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει ότι το πρόβλημα έχει λυθεί. Για παράδειγμα, η Κομισιόν εστιάζει στο λαθρεμπόριο καυσίμων, όπου οι ετήσιες απώλειες εσόδων υπολογίζονται σε 500 εκ ευρώ, ενώ ακόμα και οι θετικές εκθέσεις για τον περιορισμό των απωλειών ΦΠΑ, δείχνουν ότι έχουμε ακόμα δρόμο για να υποχωρήσουμε στο μέσο ευρωπαϊκό όρο. Ακόμα και η Τράπεζα της Ελλάδας επισημαίνει ότι το μέγεθος της παραοικονομίας στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει υψηλότερο σε σύγκριση με τον μέσο όρο της ΕΕ, ενώ η φοροδιαφυγή τείνει να συγκεντρώνεται σε δραστηριότητες με αυξημένη συμμετοχή ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων, όπου οι συναλλαγές γίνονται σε σημαντικό βαθμό με μετρητά.

Αυτό που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι ότι στον βαθμό που η καλλίτερη του εκτιμώμενου δημοσιονομική πορεία το 2025 (πρωτογενές πλεόνασμα γύρω στο 4,4%) επιβεβαιωθεί και αποδοθεί σε πρόσθετα μόνιμα έσοδα ως απόρροια διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τότε οι καθαρές πρωτογενείς δαπάνες το 2025 θα καταγράψουν μικρότερο ρυθμό αύξησης κι αυτό θα δημιουργήσει “χώρο” για αυξημένες δαπάνες τα επόμενα χρόνια, άρα για περισσότερες φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις.