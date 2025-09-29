Στεγαστική κρίση: Πώς θα μπει φρένο στην αύξηση ενοικίων – Αναζητούνται 200.000 ακίνητα

Περίπου 180.000 με 200.000 ακίνητα, έχει υπολογιστεί από τους αναλυτές της αγοράς ότι χρειάζονται, προκειμένου να υπάρχει μια εξισορρόπηση, η οποία είναι απαιτούμενη για να σταματήσει η σημαντική αύξηση στα ενοίκια αλλά και στις τιμές πώλησης των ακινήτων.

Κίνητρα δηλαδή για να ανοίξουν κλειστά ακίνητα, αυτό είναι το πρώτο από μια σειρά μέτρων που δρομολογεί για το επόμενο χρονικό διάστημα η κυβέρνηση, προκειμένου ακριβώς να επέλθει αυτή η αύξηση της προσφοράς.

Για παράδειγμα, ένα ακίνητο 140 τετραγωνικών, το οποίο μέχρι τώρα δεν μπορούσε να τύχει φορολογικής απαλλαγής και παραμένει κλειστό, με τα νέα μέτρα θα μπορεί και αυτό να μπει στην αγορά.

Δεύτερο, στον σχετικό κατάλογο τα αδρανή ιδρύματα και οι σχολάζουσες κληρονομιές. Σήμερα ο υπουργός Οικονομικών έλεγε ότι προχωρά το σχετικό νομοσχέδιο με στόχο και από εκεί να υπάρξει μια δεξαμενή αξιοποίησης ακινήτων.

Επιδοτήσεις για την ανακαίνιση ακινήτων, θα ακούσουμε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα για ένα νέο πρόγραμμα.

Αναζητούνται πόροι μέσω του ΕΣΠΑ, έχουν βρεθεί περίπου 100 εκατομμύρια ευρώ, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με στόχο να ανακαινιστούν ακίνητα μέσα από τη χορήγηση επιδοτήσεων.

Διάθεση επίσης ακινήτων των τραπεζών, καθώς υπάρχει μια δεξαμενή περίπου 20.000 ακινήτων. Υπάρχουν ωστόσο γραφειοκρατικά κι άλλα εμπόδια που εμποδίζουν αυτά τα ακίνητα να πέσουν στην αγορά.

Αναζητούνται λύσεις προς αυτή την κατεύθυνση και βεβαίως από τον κατάλογο δεν θα λείψει η κοινωνική αντιπαροχή.

Υπάρχει άλλωστε ήδη το σχέδιο του υπουργείου Οικογένειας, στόχος να ξεκινήσουν να χτίζονται κάποια ακίνητα μέσω του συγκεκριμένου θεσμού, αρχής γενομένης από τα στρατόπεδα. Περιμένουμε ότι ακόμα και 2.000 ακίνητα μπορούν να εξασφαλιστούν μέχρι το τέλος του 2026.