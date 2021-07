Square | Προχωρά στη δημιουργία ψηφιακού πορτοφολιού για bitcoin

Τον Ιούνιο, ο ceo της εταιρείας, Τζακ Ντόρσεϊ, είχε δηλώσει πως εάν η Square αποφασίσει πράγματι τη δημιουργία του συγκεκριμένου εργαλείου θα ζητήσει συμβουλές και πληροφορίες από την κοινότητα προγραμματιστών κρυπτογράφησης

Στελέχη της εταιρείας πληρωμών Square, επιβεβαίωσαν την Πέμπτη την είδηση πως η εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός νέου ψηφιακού πορτοφολιού για bitcoin που θα δώσει στους κατόχους του μεγαλύτερο έλεγχο επί των κρυπτονομισμάτων που διαθέτουν.

«Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα ψηφιακό πορτοφόλι για bitcoin, μια νέα υπηρεσία με την οποία ευελπιστούμε να καταστήσουμε την προστασία bitcoin λίγο πιο mainstream» δήλωσε ο επικεφαλής υλικού της Square, Τζέσε Ντόρογκασκερ σε ανάρτησή του στο Twitter.

We have decided to build a hardware wallet and service to make bitcoin custody more mainstream. We’ll continue to ask and answer questions in the open. This community’s response to our thread about this project has been awesome – encouraging, generous, collaborative, & inspiring. https://t.co/CHf9hAmKnn

— Jesse Dorogusker (@JesseDorogusker) July 8, 2021