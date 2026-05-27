Σπίτι μου ΙΙ: Η 31η Μαΐου καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο πρόγραμμα, κλείνει η ηλεκτρονική βεβαίωση επιλεξιμότητας

27 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 27/05/2026
Να επισπεύσουν τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, για υποβολή αίτηση υπαγωγής και σύναψη δανειακής σύμβασης θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι για το πρόγραμμα “Σπίτι μου ΙΙ”.

Η προθεσμία της 31ης Αυγούστου ισχύει για τις υπογραφές συμβάσεων, αλλά οι διαδικασίες έγκρισης πρέπει να ολοκληρωθούν έως 31 Μαΐου -ημέρα Κυριακή- ώστε τα εγκεκριμένα δάνεια που δεν προλάβαιναν την αρχική διορία της 2ας Ιουνίου να μπορούν να ολοκληρωθούν με πόρους της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

Συγκεκριμένα, οι οριστικές προθεσμίες για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» κλειδώνουν με κοινή ανακοίνωση των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Η ανακοίνωση, η οποία βασίζεται στην ΚΥΑ 189973 ΕΞ 2024/16.12.2024 (ΦΕΚ Β’ 6894), καθορίζει τις τελικές ημερομηνίες για την υποβολή αιτήσεων και τη σύναψη δανειακών συμβάσεων, καλώντας τους ενδιαφερόμενους πολίτες να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι καταληκτικές ημερομηνίες διαμορφώνονται ως εξής:

– 31η Μαΐου 2026: Καταληκτική ημερομηνία για την υπαγωγή στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ». Μετά την ημερομηνία αυτή δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα και θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

– 31η Αυγούστου 2026: Καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας.

Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσαν τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, η καταληκτική ημερομηνία υπαγωγής στο Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ» είναι η 31η Μαΐου 2026.

Μετά την 31η Μαΐου 2026:

  • δεν θα είναι δυνατή η έγκριση νέων αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», και
  • θα διακοπεί η ηλεκτρονική χορήγηση βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ).

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, για το Πρόγραμμα «Σπίτι μου ΙΙ», η καταληκτική ημερομηνία υπογραφής δανειακής σύμβασης, μεταξύ των δικαιούχων και της Τράπεζας, παραμένει η 31η Αυγούστου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες καλούνται να ολοκληρώσουν εγκαίρως τις διαδικασίες έκδοσης βεβαίωσης επιλεξιμότητας, υποβολής αίτησης υπαγωγής και σύναψης δανειακής σύμβασης πριν από τις αντίστοιχες καταληκτικές ημερομηνίες.

