Σχολικά είδη: Υπό εξέταση το «καλάθι» – Πού κυμαίνονται οι τιμές

Οι τιμές στα σχολικά είδη παραμένουν στα περυσινά επίπεδα, ωστόσο το κόστος για τα απολύτως απαραίτητα μπορεί να κυμαίνεται από 27 έως 130 ευρώ για μαθητές Δημοτικού, ενώ για μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου μπορεί να ξεκινά από τα 25,5 ευρώ και να αγγίζει ακόμα και τα 150,3 ευρώ ανά παιδί.

Και χωρίς σε αυτά, φυσικά, να συμπεριλαμβάνονται σχολικά βοηθήματα ή βιβλία ξένων γλωσσών. Σύμφωνα με τον Ελεύθερο Τύπο, υπάρχει ευρεία γκάμα σχολικών ειδών στην αγορά, που απευθύνεται σε όλα τα… βαλάντια, εντείνοντας έτσι τον ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων, αλλά και τον… πόλεμο μεταξύ παραδοσιακών βιβλιοπωλείων και μεγάλων αλυσίδων παιχνιδιών και ειδών χαρτοπωλείου, αλλά και σούπερ μάρκετ.

«Οι τιμές δεν παρουσιάζουν ιδιαίτερες μεταβολές σε σχέση με πέρυσι. Είναι πάνω-κάτω στα ίδια επίπεδα. Ειδικά, στα τετράδια οι ελληνικές χαρτοβιομηχανίες προσπαθούν να κρατούν σταθερές τιμές στα τετράδια, καθώς είναι αντιμέτωπες με τις μεγάλες αλυσίδες που κάνουν εισαγωγή από την Κίνα σε πολύ χαμηλές τιμές, τα οποία βέβαια είναι πολύ χαμηλότερης ποιότητας. Για αυτό και είναι τόσο φθηνά», αναφέρει ιδιοκτήτης βιβλιοπωλείου στο κέντρο της Αθήνας.

Για παράδειγμα, το κλασικό μπλε τετράδιο (εισαγωγής) πωλείται σε μεγάλη αλυσίδα μόλις στα 0,39 ευρώ, όταν το αντίστοιχο επώνυμο ελληνικό κοστίζει 0,99 ευρώ, δηλαδή έως και 150% ακριβότερα! Αντίστοιχα, στα τετράδια σπιράλ δύο θεμάτων οι τιμές κυμαίνονται από 1,39 έως 4,49 ευρώ, με την ψαλίδα να ανοίγει στο 223% και στα σπιράλ 3 θεμάτων από 1,99 έως 6,49 ευρώ, παρουσιάζοντας απόκλιση μεγαλύτερη του 220%.

Τσάντες

Μεγάλες είναι οι διαφορές των τιμών και στις σχολικές τσάντες, με του Δημοτικού να ξεκινούν από τα 9,99 ευρώ και να φτάνουν έως και τα 74,99 ευρώ και τις εφηβικές (Γυμνασίου και Λυκείου) να κυμαίνονται από 4,99 έως 54,99 ευρώ. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τις κασετίνες, με τη φθηνότερη να στοιχίζει 2,49 ευρώ και την ακριβότερη 14,99 ευρώ (+502%).

Σε ό,τι αφορά στη γραφική ύλη, οι αποκλίσεις των τιμών είναι… χαοτικές, καθώς στις μεγάλες αλυσίδες υπάρχουν μολύβια και στιλό που κοστίζουν μόλις 0,05 ευρώ και 0,07 ευρώ αντίστοιχα και οι τιμές τους μπορούν να φτάσουν στα 1,39 και 4,99 ευρώ αντίστοιχα. Στις γόμες οι τιμές ξεκινούν από τα 0,15 ευρώ και αγγίζουν τα 2,49 ευρώ, στις ξύστρες οι απλές μεταλλικές πωλούνται μόλις 0,29 ευρώ και οι ακριβότερες διατίθενται στα 4,49 ευρώ. Στα διορθωτικά, ανάλογα με το μήκος της ταινίας, οι τιμές κυμαίνονται από 0,99 έως και 4,99 ευρώ.

Μεγάλο είναι το εύρος των τιμών και για τους μαρκαδόρους, με το σετ των 12 να κοστίζει από 1,39 έως 5,99 ευρώ και των 24 από 2,49 έως 6,99 ευρώ. Αντίστοιχα, οι ξυλομπογιές, το σετ των 12 ξεκινά από τα 0,95 ευρώ και φτάνει έως τα 3,99 ευρώ και το σετ των 24 από τα 1,59 έως τα 6,99 ευρώ, ενώ τα μπλοκ ζωγραφικής πωλούνται από 0,79 έως και 3,10 ευρώ.

Σχετικά με άλλα είδη που είναι απαραίτητα στους μαθητές, όπως τα γεωμετρικά όργανα, οι διαβήτες, τα ντοσιέ, οι διαφορές των τιμών είναι εξίσου σημαντικές. Για ένα σετ γεωμετρικών οργάνων οι γονείς μπορεί να καταβάλουν από 0,50 έως 5,95 ευρώ, για έναν διαβήτη από 0,59 έως 14,2 ευρώ και για ένα ντοσιέ από 0,79 έως 2,49 ευρώ.

Σχολικά είδη: Υπό εξέταση για φέτος το «καλάθι»

Δεδομένου ότι και τα σχολικά είδη εντάσσονταν στη διάταξη για το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, που έληξε στις 30 Ιουνίου, το υπουργείο Ανάπτυξης εξετάζει αν θα τεθεί και φέτος σε εφαρμογή το «καλάθι των σχολικών», προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές. Εφόσον, τελικά, ισχύσει, το καλάθι θα περιλαμβάνει τσάντες και κασετίνες και γραφική ύλη, όπως τετράδια, στιλό, μολύβια, γόμες, ξύστρες, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, γεωμετρικά όργανα κ.λπ.

Το «εποχικό» αυτό καλάθι θα είναι διαθέσιμο, εκτός από τα σούπερ μάρκετ, και σε αλυσίδες παιχνιδιών και ειδών τεχνολογίας που πωλούν και σχολικά με τζίρο άνω των 90 εκατ. ευρώ, ενώ θα μπορούν να συμμετάσχουν προαιρετικά όλα τα βιβλιοπωλεία, εφόσον το επιθυμούν. Πάντως, βιβλιοπώλες αλλά και εγχώριοι προμηθευτές έχουν εκφράσει ήδη την αντίθεσή τους με το μέτρο αυτό, σημειώνοντας ότι ευνοεί τους μεγάλους παίκτες και ότι οι ίδιοι δεν μπορούν να προσφέρουν τόσο χαμηλές τιμές.