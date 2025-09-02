Ρεύμα: Από 10% έως και 43% η μείωση στα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

Μειώσεις από 10% έως 43% στις χρεώσεις των πράσινων τιμολογίων Σεπτεμβρίου στο ρεύμα θα δουν οι καταναλωτές με τους προμηθευτές να κάνουν γενναία αποκλιμάκωση τιμών ευθυγραμμιζόμενη και με την κυβερνητική γραμμή που έδωσε σήμα για ελάφρυνση των τιμολογίων ακολουθώντας την πτώση κατά 27% της χονδρεμπορικής τον Αύγουστο.

Μετά από μήνες υψηλών ή μικτών χρεώσεων και έντονης ανησυχίας για το κόστος ενέργειας, οι καταναλωτές βλέπουν πλέον την αγορά να ακολουθεί την καμπύλη της χονδρεμπορικής προσφέροντας χαμηλότερα τιμολόγια.

Η αποκλιμάκωση αφορά τόσο τη ΔΕΗ όσο και τους ιδιώτες προμηθευτές και αποδίδεται στην αυξημένη συμμετοχή των ΑΠΕ μέσα στον Αύγουστο, η οποία έριξε την μέση τιμή της χονδρεμπορικής στα 73,15 ευρώ τον Αύγουστο από 100,57 ευρώ τον Ιούλιο. Συμπίπτει όμως και με την κυβερνητική γραμμή που έδωσε την περασμένη Κυριακή ο Πρωθυπουργός, στο καθιερωμένο κυριακάτικο μήνυμα, παροτρύνοντας τους παρόχους να ενσωματώσουν στα τιμολόγια Σεπτεμβρίου τις «χαμηλές πτήσεις» της χονδρεμπορικής, κάτι που δεν έγινε τους προηγούμενους μήνες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι οι χαμηλότερες χονδρεμπορικές τιμές να περάσουν στους καταναλωτές, περιορίζοντας τα υπερκέρδη και διασφαλίζοντας δίκαιες χρεώσεις σε μια εποχή που το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να αποτελεί ένα μεγάλο πονοκέφαλο για τα ελληνικά νοικοκυριά.

Η εικόνα των προμηθευτών

Σε αυτό το κλίμα σταδιακά από χθες το απόγευμα οι προμηθευτές ανακοινώνουν τις φθινοπωρινές χρεώσεις με τις μεγαλύτερες μειώσεις να καταγράφονται στα τιμολόγια της Ζενίθ και της Ηρων κατά 38,45% και 43,16% αντίστοιχα.

Από την πλευρά της, η ΔΕΗ παραμένει ανταγωνιστική στις μεγάλες καταναλώσεις, ενώ οι ιδιώτες προμηθευτές προσφέρουν πιο δυναμικές επιλογές στις χαμηλότερες κλίμακες.

Ειδικότερα, το πράσινο τιμολόγιο της Επιχείρησης (έως τις 500 κιλοβατώρες) από 15,15 λεπτά τον Ιούλιο υποχώρησε στα 12,9 ευρώ χαμηλότερα και από την τιμή της μπλε κιλοβατώρας που για τα 12ηνα σταθερά συμβόλαια είναι στα 14,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα. Αντίστοιχα στα κίτρινα κυμαινόμενα τιμολόγια, η μείωση ξεπέρασε το 25% και διαμορφώθηκε από 13,8 λεπτά σε 10,4 λεπτά.