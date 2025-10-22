CAFE MELI
Πρόστιμα για τους ελαιοπαραγωγούς – Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων

22/10/2025
Με πρόστιμα από 100 έως 5.000 ευρώ κινδυνεύουν χιλιάδες Έλληνες που έχουν ελαιόδεντρα, ακόμα και αν δεν μαζεύουν ελιές, ακόμα και αν δεν βγάζουν λάδι.

Πρόκειται για τη ρύθμιση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η οποία ενεργοποιείται με την ΚΥΑ 77979/2025 και εισάγει τον έλεγχο των ελαιόδεντρων σε όλη τη χώρα, μέσω ψηφιοποίησης της παραγωγής και κύρωση σε περίπτωση παράλειψης.

Συγκεκριμένα, μέχρι τον Μάρτιο του 2026 έχουν περιθώριο να υποβάλλουν δήλωση στην πλατφόρμα του Ελαιοκομικού Μητρώου όσοι έχουν χωράφι από 21 ελαιόδεντρα και πάνω.

Οι υποχρεώσεις για όσους έχουν ελιές

1.)Υποβολή δήλωσης Ε3, αν αποκτούν αγροτικό εισόδημα

Παράλειψη ή εκπρόθεσμη -> πρόστιμο έως 100€

2.) Για περισσότερα από 20 ελαιόδεντρα υποχρεωτική η δήλωση συγκομιδής στο Ελαιοκομικό Μητρώο (gov.gr ή Ηλεκτρονική Εφαρμογή του ΥΠΑΑΤ)

Εντός της περιόδου από 1/10 έως 31/5 της επόμενης χρονιάς
Ακόμα και για μηδενική συγκομιδή!
Καταγραφή: ΑΦΜ, ποικιλία ελιάς, κωδικός ελαιοτεμαχίου κ.ά.
Μη δήλωση, καθυστέρηση ή ανακριβής δήλωση = τσουχτερό πρόστιμο

  • για 21-50 δέντρα: 100€
  • για 51-100 δέντρα: 500€
  • για 101-500 δέντρα: 1.000€
  • για 501-1.000 δέντρα: 3.000€
  • για πάνω από 1.001 δέντρα : 5.000€

3.)Δήλωση στον ΕΦΚΑ για συνταξιούχους με αγροτικό εισόδημα -> πλατφόρμα «Δήλωση Απασχόλησης Συνταξιούχων»

Παράλειψη ή εκπρόθεσμη δήλωση = 12 μηνιαίες κύριες και επικουρικές συντάξεις

Ο πρόεδρος μικρών Συνεταιρισμών ΕΘΕΑΣ, Μύρων Χιλετζάκης μίλησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega για το ψηφιακό δελτίο αποστολής.

«Από 1η Νοεμβρίου υποχρεούνται όλοι οι παραγωγοί που είναι στο κανονικό καθεστώς δηλαδή στα βιβλία εσόδων εξόδων που μπορούν να εκδώσουν τιμολόγια να συνοδεύονται όλα τα αγροτικά προϊόντα και φυσικά ο ελαιόκαρπος, με ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής από το χωράφι προς το λιοτρίβι. Αυτό μας δυσκολεύει γιατί πολλές φορές οι παραγωγοί δεν έχουν την γνώση αλλά ούτε και ίντερνετ πολλές φορές», τόνισε.

22/10/2025
