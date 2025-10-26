CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πόθεν Έσχες 2025: Παράταση των δηλώσεων έως τις 15 Νοεμβρίου

ΜΗΛΟ
Photo of Media+ Media+ Send an email 26/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας με τίτλο «Ρυθμίσεις για την ενίσχυση της δημόσιας υγείας και την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας», παρατείνεται η προθεσμία υποβολής δηλώσεων Πόθεν Έσχες έτους 2025 (χρήση 2024), που υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.5026/2023, μέχρι την 15η Νοεμβρίου 2025.

ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Η φετινή υποβολή γίνεται πιο απλή και αυτοματοποιημένη, καθώς για πρώτη φορά το σύστημα αντλεί αυτόματα στοιχεία από τραπεζικούς λογαριασμούς, δάνεια και επενδυτικά προϊόντα, μέσω διασύνδεσης των τραπεζικών συστημάτων.

ΧΡΥΣΟΣ

Έτσι, οι υπόχρεοι δεν χρειάζεται πλέον να επισκέπτονται τράπεζες για τη συλλογή εγγράφων – η διαδικασία ολοκληρώνεται ηλεκτρονικά μέσω του pothen.gr με χρήση των κωδικών Taxisnet.

Η υποβολή των δηλώσεων γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, ΕΔΩ.

NOVA

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Media+ Media+ Send an email 26/10/2025Τελευταία ενημέρωση: 26/10/2025
Λιγότερο από ένα λεπτό
Photo of Media+

Media+

Σχετικά άρθρα

Επεκτείνεται η Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας σε νέους κλάδους

26/10/2025

ΕΛΣΤΑΤ: Η ακρίβεια δυσκολεύει την αποταμίευση

25/10/2025

Τι αλλάζει από την 1η Νοεμβρίου στις πληρωμές με IRIS

25/10/2025
ftoxeia

Eurostat: Η Ελλάδα πρώτη στην «υποκειμενική φτώχεια» στην ΕΕ

24/10/2025

Αυξήσεις σε γάλα και τυροκομικά λόγω της ευλογιάς – Σοβαρή έλλειψη πρώτης ύλης στη γαλακτοβιομηχανία

23/10/2025
misthos

Στον μισθολογικό πάτο της ΕΕ οι ελληνικές περιφέρειες – Μεγάλες ανισότητες

23/10/2025

Τι σχεδιάζει η Ευρώπη για τη στεγαστική κρίση

23/10/2025

Πρόστιμα για τους ελαιοπαραγωγούς – Υποχρεωτική η δήλωση των δέντρων

22/10/2025

Από τον Νοέμβριο τα μέτρα ενίσχυσης των νοικοκυριών και μείωσης της φτώχειας

20/10/2025

Επιστροφή στην κανονικότητα για το ελαιόλαδο

19/10/2025
Back to top button