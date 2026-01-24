CAFE MELI
Πότε θα καταβληθεί το επίδομα μητρότητας

“Ταμείο” πάνε αυτή την εβδομάδα οι μητέρες που δικαιούνται το επίδομα μητρότητας, καθώς αναμένεται να καταβληθεί από τον e-EΦKA το επίδομα στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Το επίδομα αποτελεί σημαντική οικονομική στήριξη σε χιλιάδες νέες μητέρας, με την πρώτη δόση να αφορά ασφαλισμένες που έχουν ολοκληρώσει εγκαίρως την αίτησή τους και έχουν καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών.

Ποιες το δικαιούνται

Δικαιούχοι του επιδόματος είναι:

  • μισθωτές μητέρες
  • ελεύθερες επαγγελματίες
  • αγρότισσες

Το επίδομα αφορά όσες υπέβαλαν και οριστικοποίησαν την αίτησή τους στο χρονικό διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως και 15 Ιανουαρίου 2026 και σύμφωνα με ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ, τα ποσά θα πιστωθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026.

Τα ποσά του επιδόματος και οι αυξήσεις

Το ύψος του επιδόματος μητρότητας εξαρτάται από τις ασφαλιστικές αποδοχές και το συνολικό ασφαλιστικό ιστορικό κάθε δικαιούχου. Ενδεικτικά, σε περίπτωση μεικτού μισθού 1.200 ευρώ, ο e-ΕΦΚΑ καταβάλλει ποσό 880 ευρώ, που αντιστοιχεί στον κατώτατο μισθό, ενώ το υπόλοιπο ποσό των 320 ευρώ καλύπτεται από τον εργοδότη.

Το επίδομα -όπως και άλλα επιδόματα που πληρώνει ο e-ΕΦΚΑ στους ασφαλισμένους του το 2026- αυξάνεται από την αρχή του έτους, καθώς τίθεται σε εφαρμογή η αναπροσαρμογή του κατά 2,4%, ποσοστό που αντιστοιχεί στην αύξηση των συντάξεων.

Ποιες μητέρες μένουν εκτός

Εκτός καταβολής του επιδόματος μητρότητας παραμένουν:

  • οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου,
  • οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς ο κανονισμός υγείας του Ταμείου δεν προβλέπει τη συγκεκριμένη παροχή,
  • οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, για τις οποίες οι αποδοχές καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη.

