ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«PosoKanei»: Νέα πλατφόρμα για τη μάχη κατά της ακρίβειας

ΜΗΛΟ
Newsroom 24 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 24/05/2026
Ανάγνωση ενός λεπτού
Το «PosoKanei» είναι η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που ετοιμάζεται να τεθεί σε λειτουργία στο πλαίσιο των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της ακρίβειας στην αγορά.

Το «PosoKanei» φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα εργαλείο ενημέρωσης και σύγκρισης τιμών για τους καταναλωτές, δίνοντας μεγαλύτερη διαφάνεια στις καθημερινές αγορές.

Η πλατφόρμα αναμένεται να συγκεντρώνει δεδομένα από την αγορά και να τα παρουσιάζει με τρόπο εύχρηστο, ώστε οι πολίτες να μπορούν να εντοπίζουν εύκολα τις διαφορές στις τιμές βασικών προϊόντων.

Με αυτόν τον τρόπο, η νέα πλατφόρμα στοχεύει να ενισχύσει τον ανταγωνισμό και να βοηθήσει τους καταναλωτές να κάνουν πιο ενημερωμένες επιλογές.

Παράλληλα, η λειτουργία του «PosoKanei» εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική ψηφιακών εργαλείων που αξιοποιούνται για τον έλεγχο της αγοράς και την ενίσχυση της διαφάνειας.

Η πλατφόρμα αναμένεται να παρέχει συνεχή ενημέρωση για τις τιμές σε βασικά αγαθά, λειτουργώντας ως σημείο αναφοράς για τους πολίτες.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, η πλατφόρμα θα είναι προσβάσιμη online και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από όλους, χωρίς ιδιαίτερη τεχνική γνώση. Η έμφαση δίνεται στην απλότητα και στην άμεση ενημέρωση, ώστε να καλυφθεί ένα σημαντικό κενό πληροφόρησης στην αγορά.

Τέλος, το «PosoKanei» αναμένεται να εξελιχθεί σε ένα μόνιμο εργαλείο παρακολούθησης των τιμών, συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια για περιορισμό των συνεπειών της ακρίβειας στην καθημερινότητα των πολιτών.

Πηγή
ΑΠΕ-ΜΠΕ
