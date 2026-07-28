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Πόσο κοστίζουν διάφορες συνδρομές που μπαίνουν στη ζωή των Ελλήνων

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/07/2026
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Η μάχη των επιχειρήσεων για το πορτοφόλι του καταναλωτή δεν κρίνεται πλέον στο ταμείο. Κρίνεται στην πιστωτική κάρτα και στις αυτόματες μηνιαίες χρεώσεις.

ΧΡΥΣΟΣ

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερες επιχειρήσεις εγκαταλείπουν το μοντέλο της μεμονωμένης αγοράς και επενδύουν στις συνδρομητικές υπηρεσίες. Στόχος τους δεν είναι απλώς να αποκτήσουν έναν ακόμη πελάτη, αλλά να εξασφαλίσουν μια σταθερή σχέση μαζί του, με επαναλαμβανόμενα έσοδα και συνεχή χρήση των υπηρεσιών τους.

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Η τάση αυτή εξαπλώνεται και στην Ελλάδα. Η πρόσφατη στρατηγική συνεργασία δύο κορυφαίων ελληνικών ψηφιακών πλατφορμών, που ενοποιεί τα προνόμια των συνδρομητικών τους υπηρεσιών, αποτελεί ίσως το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας αγοράς που ωριμάζει. Το ζητούμενο δεν είναι πλέον η μεμονωμένη παραγγελία ή αγορά, αλλά η ένταξη του καταναλωτή σε ένα οικοσύστημα υπηρεσιών, από το οποίο δύσκολα θα αποχωρήσει.

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Η «οικονομία των συνδρομών» έχει πλέον επεκταθεί πολύ πέρα από το Netflix και το Spotify. Σήμερα περιλαμβάνει υπηρεσίες delivery, ηλεκτρονικού εμπορίου, αποθήκευσης δεδομένων, λογισμικού, τεχνητής νοημοσύνης, gaming, ακόμη και ενημέρωσης.

Το καλάθι του σύγχρονου συνδρομητή

Μέχρι πριν από λίγα χρόνια, οι περισσότερες συνδρομές ενός ελληνικού νοικοκυριού περιορίζονταν στην τηλεόραση. Σήμερα, ένας ψηφιακά ενεργός καταναλωτής μπορεί να πληρώνει κάθε μήνα για υπηρεσίες που καλύπτουν από τις ηλεκτρονικές αγορές και το φαγητό μέχρι την εργασία, την ψυχαγωγία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Ένα ενδεικτικό βασικό «καλάθι συνδρομών» θα μπορούσε να περιλαμβάνει μια συνδρομή Wolt+ (Wolt) για δωρεάν μεταφορικά και αποκλειστικές προσφορές στις παραγγελίες φαγητού, το Skroutz Plus (Skroutz) για αγορές με προνόμια και δωρεάν αποστολές, μια συνδρομή στο Netflix (Netflix) για streaming ταινιών και σειρών, το ChatGPT Plus (OpenAI) για πρόσβαση στις προηγμένες δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, το Google One (Google) για επιπλέον αποθηκευτικό χώρο στο cloud και το Canva Pro (Canva) για εργαλεία σχεδιασμού και παραγωγής περιεχομένου.

Το συνολικό κόστος αυτού του βασικού «ψηφιακού καλαθιού» ανέρχεται σε περίπου 59,45 ευρώ τον μήνα.

Αν ο καταναλωτής επεκτείνει το «καλάθι» του προσθέτοντας και άλλες δημοφιλείς συνδρομές, όπως Spotify Premium (8,99-11,99 ευρώ τον μήνα), Disney+ (9,99-13,99 ευρώ), YouTube Premium (περίπου 8,5 ευρώ), Microsoft 365 Personal (10-13 ευρώ), PlayStation Plus Essential (8,99-9,99 ευρώ), μία υπηρεσία αποθήκευσης φωτογραφιών ή backup (2-10 ευρώ), ο συνολικός μηνιαίος λογαριασμός εύκολα ξεπερνά τα 100 ευρώ.

Η λίστα δεν σταματά εκεί.

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται ταχύτατα η αγορά συνδρομών που αφορά την ψηφιακή ασφάλεια και την προστασία της ιδιωτικότητας. Προγράμματα antivirus (3-8 ευρώ τον μήνα), υπηρεσίες VPN για ασφαλή περιήγηση στο διαδίκτυο (3-10 ευρώ), εφαρμογές διαχείρισης κωδικών πρόσβασης (2-5 ευρώ), αλλά και υπηρεσίες παρακολούθησης διαρροών προσωπικών δεδομένων, προσφέρονται πλέον κυρίως με μηνιαία ή ετήσια συνδρομή.

Στην αγορά υπάρχουν ακόμη συνδρομές για εφαρμογές εκμάθησης ξένων γλωσσών, προγράμματα γυμναστικής, ηλεκτρονικά βιβλία και μουσική, ενώ όλο και περισσότερα ελληνικά μέσα ενημέρωσης αναπτύσσουν ψηφιακές συνδρομητικές υπηρεσίες ή premium περιεχόμενο.

Οι συνδρομές γίνονται μαζικό φαινόμενο

Η πραγματική έκταση της ελληνικής αγοράς συνδρομών είναι δύσκολο να αποτυπωθεί με ακρίβεια, καθώς οι περισσότερες πλατφόρμες δεν δημοσιοποιούν στοιχεία για τον αριθμό των συνδρομητών τους.

Για τις επιχειρήσεις, οι συνδρομές αποτελούν ένα από τα πιο ελκυστικά επιχειρηματικά μοντέλα. Προσφέρουν προβλέψιμα επαναλαμβανόμενα έσοδα, μειώνουν την εξάρτηση από περιστασιακές αγορές και ενισχύουν την πιστότητα των πελατών.

Παράλληλα, δημιουργούν ολόκληρα οικοσυστήματα υπηρεσιών. Ένας καταναλωτής που χρησιμοποιεί μια συνδρομή για ηλεκτρονικές αγορές μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση και σε υπηρεσίες delivery, ενώ μια πλατφόρμα ψυχαγωγίας μπορεί να συνδυάζει ταινίες, μουσική και αποθηκευτικό χώρο στο cloud μέσα από ένα ενιαίο πακέτο.

Η στρατηγική αυτή ακολουθείται ήδη από τους μεγαλύτερους τεχνολογικούς ομίλους διεθνώς και αρχίζει να εφαρμόζεται ολοένα συχνότερα και στην ελληνική αγορά.

Όταν οι συνδρομές γίνονται πολλές

Η άλλη όψη της αγοράς έχει ήδη αποκτήσει τον δικό της όρο: subscription fatigue.

Σύμφωνα με πρόσφατη διεθνή έρευνα των FT Strategies και Mastercard, οι καταναλωτές συνεχίζουν να αυξάνουν τις δαπάνες τους για συνδρομές, ωστόσο παρακολουθούν πλέον πολύ πιο στενά τα μηνιαία έξοδά τους, ακυρώνουν συχνότερα υπηρεσίες και απαιτούν μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείρισή τους.

Συγκεκριμένα, 31% των καταναλωτών παγκοσμίως δηλώνουν ότι ακυρώνουν και επανενεργοποιούν συχνά τις ίδιες συνδρομές, αναζητώντας μεγαλύτερη ευελιξία.

Η τάση αυτή αναγκάζει τις επιχειρήσεις να επενδύουν περισσότερο στη διατήρηση των πελατών τους, προσφέροντας εκπτώσεις, δυνατότητα υποβάθμισης ή προσωρινής παύσης της συνδρομής και πακέτα υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την έρευνα, το 66% των καταναλωτών δηλώνει ότι θα διατηρούσε τη συνδρομή του αν του προσφερόταν μειωμένη τιμή, ενώ το 74% είναι πιο πιθανό να εγγραφεί σε μια υπηρεσία όταν η διαδικασία ακύρωσης είναι απλή και διαφανής.

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Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
newmoney.gr
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 28 Ιουλίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 28/07/2026
Ανάγνωση 3 λεπτών
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