Πώς ο πληθωρισμός αλλάζει τον τρόπο που ψωνίζουμε

Ο Πληθωρισμός τείνει να παγιωθεί ως η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία. Οι πιέσεις στις τιμές δεν θεωρούνται πλέον συγκυριακές αλλά διαρκείς, αποτέλεσμα μιας αλληλουχίας κρίσεων που επηρέασαν την προσφορά και τη ζήτηση τα τελευταία χρόνια.

Αρχικά η πανδημία COVID-19 δημιούργησε έντονη ανισορροπία μεταξύ παραγωγής και κατανάλωσης. Στη συνέχεια ακολούθησε ο πόλεμος στην Ουκρανία, οι αναταράξεις στις διεθνείς μεταφορές , με χαρακτηριστικό παράδειγμα τα προβλήματα στα στενά του Ορμούζ και πλέον η γενικευμένη ένταση στη Μέση Ανατολή.

Όλα αυτά έχουν διαμορφώσει ένα περιβάλλον όπου οι αυξήσεις τιμών δεν αντιμετωπίζονται ως προσωρινό φαινόμενο, αλλά ως παράγοντας που επηρεάζει μόνιμα τις καταναλωτικές συνήθειες.

Οι καταναλωτές ψωνίζουν πλέον «στρατηγικά»

Σύμφωνα με ανάλυση της εταιρείας ερευνών αγοράς Circana, οι καταναλωτές δεν περιορίζονται πια στις κλασικές πρακτικές εξοικονόμησης, όπως οι λίστες αγορών ή η απλή σύγκριση τιμών.

Η συμπεριφορά τους γίνεται πιο σύνθετη και οργανωμένη:

συγκρίνουν όχι μόνο τιμές αλλά και ποσότητες προϊόντων

ελέγχουν διαφορές μεταξύ φυσικών και ηλεκτρονικών καταστημάτων

μετακινούνται μεταξύ διαφορετικών αλυσίδων

αναβάλλουν αγορές ή ακόμη και εγκαταλείπουν ολόκληρες κατηγορίες προϊόντων

Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται και από πρόσφατη έρευνα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις καταναλωτικές τάσεις. Το 53% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι πραγματοποιεί τις αγορές του σε ένα συγκεκριμένο σούπερ μάρκετ, ενώ το 47% επιλέγει περισσότερες από μία εναλλακτικές επιλογές, αναζητώντας καλύτερες τιμές.

Η πίστη στις μάρκες υποχωρεί

Η πίεση στο διαθέσιμο εισόδημα έχει επηρεάσει σημαντικά και τη σχέση των καταναλωτών με τα brands.

Μόλις το 39% των καταναλωτών δηλώνει ότι γνωρίζει εκ των προτέρων ποια μάρκα θα αγοράσει. Αντίθετα, το 61% αποφασίζει μέσα στο κατάστημα, την ώρα της αγοράς.

Πρόκειται για το χαμηλότερο ποσοστό «προαποφασισμένης» επιλογής μάρκας που έχει καταγραφεί στα 21 χρόνια που πραγματοποιείται η συγκεκριμένη έρευνα.

Παράλληλα, οι καταναλωτές επαναπροσδιορίζουν τι θεωρείται βασικό και τι «πολυτέλεια» στο καλάθι του σούπερ μάρκετ , δίνοντας μεγαλύτερη βαρύτητα στην αξία και στη χρησιμότητα του προϊόντος.

Millennials: Η γενιά που κινεί την κατανάλωση

Παρά το γεγονός ότι πολλές επιχειρήσεις στρέφουν την προσοχή τους στη Generation Z, η πραγματική κινητήρια δύναμη της κατανάλωσης παραμένουν οι Millennials, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν μεταξύ 1981 και 1996.

Η συγκεκριμένη γενιά διαθέτει συνήθως υψηλότερα εισοδήματα, μεγαλύτερη εργασιακή εμπειρία και συχνά περιουσιακά στοιχεία ή αποταμιεύσεις. Ταυτόχρονα είναι εξοικειωμένη με την τεχνολογία, αλλά δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ευεξία και στην ποιότητα ζωής.

Σε αντίθεση με τη Generation Z, οι Millennials εξακολουθούν σε μεγαλύτερο βαθμό να παραμένουν πιστοί σε συγκεκριμένες μάρκες, διατηρώντας μια καταναλωτική κουλτούρα που κυριάρχησε στην Ελλάδα για δεκαετίες.

Τα προϊόντα που κερδίζουν έδαφος

Μετά την εμπειρία της οικονομικής κρίσης και της πανδημίας, οι Έλληνες καταναλωτές στρέφονται περισσότερο σε προϊόντα που συνδέονται με:

υγεία και ευεξία

βιωσιμότητα

μικρές «στιγμές απόλαυσης»

στοιχεία νοσταλγίας

Σε επίπεδο κατηγοριών, ιδιαίτερη δυναμική εμφανίζουν τα σνακ και τα προϊόντα για ζώα συντροφιάς.

Τα σνακ κατέγραψαν το 2025 τη μεγαλύτερη αύξηση τζίρου μεταξύ των βασικών προϊόντων σούπερ μάρκετ, με άνοδο 10,1% σε σχέση με το 2024, ενώ αυξημένος ήταν και ο όγκος πωλήσεων παρά τις ανατιμήσεις.

Παράλληλα, στα ηλεκτρονικά σούπερ μάρκετ τα προϊόντα για κατοικίδια ήταν η κατηγορία με τη μεγαλύτερη αύξηση πωλήσεων, περίπου 10% το 2025 σε σχέση με το 2024. Μάλιστα, σε Ελλάδα και Ευρώπη εκτιμάται ότι η συγκεκριμένη αγορά ενδέχεται σταδιακά να ξεπεράσει σε μέγεθος την κατηγορία προϊόντων για βρέφη και παιδιά.

Τεχνητή νοημοσύνη και social media επηρεάζουν τις αγορές

Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των καταναλωτικών επιλογών αρχίζει να παίζει και η τεχνητή νοημοσύνη. Όλο και περισσότεροι χρήστες ζητούν συμβουλές από πλατφόρμες όπως το ChatGPT για θέματα διατροφής, υγείας, άσκησης ή φαρμακευτικής αγωγής. Στην πράξη, η τεχνητή νοημοσύνη λειτουργεί συχνά ως ψηφιακός «σύμβουλος» που επηρεάζει ακόμη και τις επιλογές στο σούπερ μάρκετ.

Παράλληλα, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να εκτοξεύσουν ή να «κάψουν» ένα προϊόν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λεγόμενη «σοκολάτα Ντουμπάι», η οποία έγινε viral στα social media και προκάλεσε μεγάλη αύξηση της ζήτησης για φιστίκια, οδηγώντας σε ελλείψεις και σε άνοδο της τιμής τους έως και 35%.

Το πρόβλημα για τις επιχειρήσεις είναι ότι τέτοιες τάσεις έχουν πλέον πολύ μικρό κύκλο ζωής. Ένα προϊόν μπορεί να γίνει παγκόσμιο trend μέσα σε λίγες ημέρες και να ξεχαστεί σε μερικές εβδομάδες.

Για τις εταιρείες καταναλωτικών αγαθών, αυτό σημαίνει ότι ο παραδοσιακός σχεδιασμός παραγωγής και marketing γίνεται όλο και πιο δύσκολος, απαιτώντας ταχύτητα, ευελιξία και συνεχή προσαρμογή.

Η κατανάλωση δεν μειώνεται – μετασχηματίζεται

Το βασικό συμπέρασμα είναι ότι η κατανάλωση δεν εξαφανίζεται, αλλά αλλάζει μορφή. Οι καταναλωτές γίνονται πιο ενημερωμένοι, πιο επιλεκτικοί και λιγότερο πιστοί σε μάρκες, ενώ αναζητούν μεγαλύτερη αξία σε κάθε αγορά. Για τις επιχειρήσεις, αυτό σημαίνει ότι ο παραδοσιακός σχεδιασμός γίνεται όλο και πιο δύσκολος και ότι η ευελιξία, η καινοτομία και η ταχύτητα προσαρμογής στις νέες τάσεις αποτελούν πλέον βασική προϋπόθεση επιβίωσης στην αγορά.