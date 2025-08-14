Πετρέλαιο: Ιστορική υπερπροσφορά το 2026

Προς ιστορικό πλεόνασμα κατευθύνονται οι παγκόσμιες αγορές πετρελαίου την επόμενη χρονιά, καθώς η ζήτηση κατεβάζει ταχύτητα και η προσφορά αυξάνεται ραγδαία, όπως αναφέρει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).

Σύμφωνα με την μηνιαία έκθεση του οργανισμού, τα αποθέματα πετρελαίου θα αυξάνονται κατά 2,96 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ξεπερνώντας ακόμα και τον μέσο ρυθμό κατά τη διάρκεια της πανδημικής χρονιάς του 2020. Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου φέτος και το 2026 αναμένεται να αυξάνεται με ρυθμό μικρότερο από το μισό της αύξησης που καταγράφηκε το 2023.

Την ίδια στιγμή, η προσφορά «εκτοξεύεται». Σύμφωνα με το Bloomberg, ο OPEC+, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, έχει επιταχύνει την επανεκκίνηση της παραγωγής που έχει τεθεί σε αναστολή, ενώ ο IEA αναθεώρησε ελαφρώς ανοδικά τις προβλέψεις για την παραγωγή εκτός του οργανισμού το 2026, κυρίως στις αμερικανικές χώρες.

«Οι ισορροπίες της αγοράς πετρελαίου φαίνονται όλο και πιο “υπερφορτωμένες”, καθώς η προβλεπόμενη προσφορά υπερβαίνει τη ζήτηση προς το τέλος του έτους και το 2026», αναφέρει ο οργανισμός με έδρα το Παρίσι. «Είναι σαφές ότι κάτι θα πρέπει να αλλάξει για να ισορροπήσει η αγορά», συμπληρώνει.

Οι τιμές του αργού έχουν υποχωρήσει περίπου 12% φέτος, διαπραγματευόμενες γύρω από τα 66 δολάρια το βαρέλι στο Λονδίνο, καθώς η αυξημένη προσφορά από τον OPEC+ και τους ανταγωνιστές του συμπίπτει με την ανησυχία ότι ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ μπορεί να επηρεάσει την οικονομική ανάπτυξη.

Η πτώση των τιμών προσφέρει ανακούφιση στους καταναλωτές μετά από χρόνια υψηλού πληθωρισμού, ενώ αποτελεί «νίκη» για τον Ντόναλντ Τραμπ, που προωθεί χαμηλότερα κόστη στα καύσιμα, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί οικονομικό κίνδυνο για εταιρείες και χώρες παραγωγής πετρελαίου.

Υψηλά αποθέματα και περιορισμένη ζήτηση

Οι αγορές πετρελαίου βρίσκουν προσωρινή στήριξη από τη ζήτηση καυσίμων μετακίνησης το καλοκαίρι, ωστόσο τα στοιχεία του IEA δείχνουν ότι ήδη κατευθύνονται προς την υπερπροσφορά. Τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου έφτασαν σε 46μηνο υψηλό τον Ιούνιο. Νέες κυρώσεις σε Ρωσία ή Ιράν θα μπορούσαν ακόμη να αλλάξουν το σκηνικό.

Η παγκόσμια κατανάλωση πετρελαίου φέτος θα αυξηθεί μόλις κατά 680.000 βαρέλια ημερησίως, ο χαμηλότερος ρυθμός από το 2019, λόγω απογοητευτικής ζήτησης στην Κίνα, την Ινδία και τη Βραζιλία. Το 2026 αναμένεται αύξηση 700.000 βαρελιών ημερησίως. Ο IEA προβλέπει ότι η παγκόσμια ζήτηση θα σταματήσει να αυξάνεται προς το τέλος της δεκαετίας, καθώς οι χώρες στρέφονται από τα ορυκτά καύσιμα προς τα ηλεκτρικά οχήματα.

Καθώς οι ανταγωνιστές του επεκτείνονται, ο OPEC+ κάνει κινήσεις για να ανακτήσει το μερίδιό του. Η Σαουδική Αραβία επιταχύνει την επανεκκίνηση της ανασταλμένης παραγωγής και ενέκρινε νέα αύξηση για τον Σεπτέμβριο, ολοκληρώνοντας την επανεκκίνηση 2,2 εκατ. βαρελιών.

Ωστόσο, η επόμενη κίνηση του συνασπισμού παραμένει αβέβαιη. Μπορεί να είναι περαιτέρω αύξηση, παύση ή ακόμα και ανατροπή των πρόσφατων προσθηκών στην παραγωγή. Τον περασμένο μήνα, η παραγωγή του OPEC+ μειώθηκε ελαφρώς, καθώς η Σαουδική Αραβία «χαμήλωσε» μια αύξηση που είχε γίνει τον Ιούνιο λόγω της σύγκρουσης Ισραήλ–Ιράν. Παρά τη γενική μείωση, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα αύξησαν την παραγωγή τους σε 3,5 εκατ. βαρέλια ημερησίως, ένα νέο ρεκόρ που ξεπερνά σημαντικά την ποσοστιαία ποσόστωση του OPEC+.