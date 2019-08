Παράνομο λογισμικό «σβήνει» τις αποδείξεις ακόμη και από τα POS

«Παγωτό» άφησε πολλούς η είδηση, για την νέα «πατέντα» (παράνομο λογισμικό) με την οποία παγωτατζίδικο στην Κρήτη, πριν δέκα μέρες, πιάστηκε να «σβήνει» 300 αποδείξεις την ημέρα (το 80% των αποδείξεων που έκοβε).

Η πραγματική είδηση ήταν ότι άφηνε «για τα μάτια της εφορίας» και ένα 20% (ή περίπου 60 την ημέρα) για να εμφανίζει έσοδα 150-200 ευρώ, αντί για 1.000-1.500 ευρώ που είχε κανονικά.

H ΑΑΔΕ έχει στήσει ολόκληρη «καμπάνια» για να μάθουν οι ξένοι τουρίστες ποια είναι η κανονική «απόδειξη» στην Ελλάδα και ποια δεν είναι (This is NOT apodixi)!

Αλλά το πραγματικό σοκ για τους φοροελεγκτές είναι η διαπίστωση πως δεν αρκούν, πλέον, ούτε να ζητηθεί και να κοπεί η απόδειξη (αφού «σβήνεται» εκ των υστέρων), αλλά ούτε καν όμως και να εξαναγκαστεί ο επιχειρηματίας να δεχθεί πληρωμή με πιστωτική κάρτα.

Και αυτό συγκλονίζει διότι, ενώ οι φοροπαραβάτες ξέρουν ότι πλέον η ΑΑΔΕ μπορεί να τους ελέγξει και εξ αποστάσεως ακόμα μέσα από διασταυρώσεις (για αυτό και δεν μηδενίζουν εντελώς τα κέρδη τους) από την άλλη όμως ρισκάρουν να μην εκδίδουν ή να κρύβουν και τις αποδείξεις ακόμα για τις οποίες έχουν πληρωθεί με κάρτα και τα λεφτά έχουν μπει στον επαγγελματικό λογαριασμό με τον οποίο είναι συνεδεμένο το POS.

«Αν δεν πρόκειται για απελπισία, θράσος ή …βλακεία όσων το κάνουν, τότε ίσως κρύβεται κάποιο άλλο τεχνολογικό κόλπο ή, ακόμα χειρότερα ίσως, «τρύπα» στο ίδιο το σύστημα ελέγχων» λένε αρμόδιοι ελεγκτικοί παράγοντες.

Ουσιαστικά οι προειδοποιούν για διπλό κίνδυνο:

1. Εντοπίζουν «νομικό λάθος» στην επιβολή των προστίμων. Από το 2017, αντί για 250 ή 500 ευρώ ανά παράβαση (απόδειξη που δεν κόπηκε) το πρόστιμο έγινε 2500 ή 500 ανά φορολογικό έλεγχο όσες αποδείξεις και αν δεν κόπηκαν. Παρότι όποιος πιάνεται οδηγείται «ως πρόβατον επί σφαγή» για αναδρομικό έλεγχο 5 – 10 ετών, πολλοί φαίνεται να αδιαφορούν για τις ευρύτερες συνέπειες και να θεωρούν «δωράκι» το συγκεντρωτικό πρόστιμο («ένα για όλα» σε κάθε έλεγχο) αντί το «κατά κεφαλήν» ανά παράβαση.

2. Κατανοούν μεν ότι η υπερφορολόγηση προκάλεσε την φοροδιαφυγή επιβίωσης, αλλά αν δεν υπάρξει άμεσα ανάσχεση και αυτοσυγκράτηση, τότε η φοροδιαφυγή θα ακυρώσει τελικά και τις φοροαπαλλαγές που υπόσχεται να φέρει η κυβέρνηση.

Άλλα κόλπα…

Το φαινόμενο μη έκδοσης αποδείξεων λιανικής πώλησης είναι γνωστό, αλλά λαμβάνει άλλες διαστάσεις όταν ο πελάτης έχει πληρώσει ηλεκτρονικά με κάρτα.

Από τις αδήλωτες «ταμειακές μηχανές – μαϊμού» του 2015 (που έκοβαν «χαρτάκια στο βρόντο») οι επιτήδειοι έφτασαν στα ειδικά λογισμικά που «σβήνουν» την είσπραξη της ημέρας. Οι πιο «ψυλλιασμένοι» προτιμούν να κόβουν «μισή απόδειξη», δεν είναι παρά οι πληρωμές με κάρτες και το «πλαστικό χρήμα».

Αφότου επεβλήθησαν τα capital controls, η φοροδιαφυγή αλλάζει επίπεδο: στην αρχή οι ελεγκτές ανακάλυπταν τα «POS εξωτερικού» που έστελναν τα χρήματα σε Βουλγαρία, Αλβανία, Κύπρο και Λουξεμβούργο.

Αφού η ΑΑΔΕ εξάρθρωσε τα κυκλώματα αυτά, οι επιτήδειοι πλέον πέρασαν «στην επόμενη πίστα», προκειμένου να μην εκδίδουν αποδείξεις:

1. χρησιμοποιούν δεύτερο POS που είναι δηλωμένο σε άλλην, εικονική ή «χαμηλού κόστους» εταιρεία (με «μπροστινούς» κλπ) για τις περιπτώσεις όπου δεν κόβουν αποδείξεις.

2. οπλισμένοι με θράσος, δεν προσπαθούν καν να κρύψουν τα ίχνη τους όταν δεν κόβουν αποδείξεις, παρότι ο πελάτης έχει πληρώσει με κάρτα και τα λεφτά του έχουν ήδη μπει στην τράπεζα, μέσω της οποίας η εφορία εύκολα μπορεί να ανακαλύψει ποια ήταν η πραγματική είσπραξη της ημέρας.

Τι εστί «απόδειξη»;

Η συνήθης τακτική τους είναι ότι «σερβίρουν» μιαν … «Προσωρινή Απόδειξη» στον πελάτη, που πολύ εύκολα την περνάει για κανονική (ειδικά τη νύχτα και μετά την κατανάλωση ποτών)…

Ποντάρουν ενδεχομένως ότι -αν και εφόσον ποτέ τελικώς πέσει επάνω τους ο έλεγχος- το πρόστιμο θα είναι για αυτούς 250 ή 500 ευρώ ανά φορολογικό έλεγχο και όχι ανά απόδειξη που δεν κόπηκε όπως ίσχυε ως το 2017!

Ένα αληθινό παράδειγμα:

1. Πελάτης πληρώνει με κάρτα 20 ευρώ για ποτά που κατανάλωσε, αλλά ο σερβιτόρος του δίνει το αντίγραφο πελάτη μαζί με «προσωρινή» και όχι κανονική απόδειξη. Ο επιχειρηματίας τα βάζει «μαύρα» στην τσέπη του αντί στα έσοδα της εταιρίας και αυτομάτως κερδίζει τα 3,88 ευρώ από τον ΦΠΑ που θα απέδιδε και άλλα 4,52 ευρώ σαν φόρο κερδών του 2019. Από τα 20 ευρώ για τα οποία δεν εξέδωσε απόδειξη, το δημόσιο χάνει αυτομάτως τα 8,4 ευρώ.

2. Με βάση όσα ίσχυαν ως το 2017, για κάθε απόδειξη που πιάνεται να μην έχει κόψει, έπεφτε «πρόστιμο – τσεκούρι» 250 ευρώ τουλάχιστον.

3. Με τα νέα δεδομένα όμως, το πρόστιμο επιβάλλεται ανά έλεγχο και υπολογίζεται με βάση τον ΦΠΑ που θα απέδιδε ο ελεγχόμενος, εάν είχε κόψει κανονικά απόδειξη. Έτσι όμως, ακόμα και αν εντοπιστεί κάποτε από έλεγχο ότι πχ στις 22 Ιουλίου φέτος η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν είχε κόψει την συγκεκριμένη απόδειξη (ή και άλλες 20 ή 25 ή και 60 ακόμη σαν και αυτήν) το πρόστιμο θα είναι πάλι 250 ευρώ.

4. Άρα, μη κόβοντας πχ 60 αποδείξεις των 20 ευρώ, έχει αποκομίσει όφελος 500 ευρώ (60 Χ 8,4 ευρώ). Αν εντοπιστεί από τον φορολογικό έλεγχο κατόπιν διασταύρωσης πως μπήκαν 1.200 ευρώ στην τράπεζα μέσω POS, αλλά δεν κόπηκαν αντίστοιχα οι 60 αποδείξεις των 20 ευρώ, τότε το πρόστιμο υπολογίζεται στα 234 ευρώ (3,9 ευρώ ΦΠΑ Χ 60 αποδείξεις) αλλά επιβάλλεται η «ταρίφα» των 250 ευρώ αντί πχ έως 15.000 ευρώ (60 Χ250) που θα ήταν ξεχωριστά για κάθε μια παράβαση, αντί συγκεντρωτικά ανά έλεγχο.