Όρια συνταξιοδότησης σήμερα και αύριο: πόσο θα δουλεύουν οι Ευρωπαίοι;

Η ηλικία συνταξιοδότησης στην ΕΕ αυξάνεται από 64,7 σε 66,9 έτη για τους άνδρες και από 64 σε 66,6 έτη για τις γυναίκες έως τα τέλη της δεκαετίας του 2060. Περίπου τα δύο τρίτα των ευρωπαϊκών χωρών αναμένεται να αυξήσουν την ηλικία συνταξιοδότησης για τους άνδρες, ενώ τα τρία τέταρτα θα την αυξήσουν για τις γυναίκες.

Σύμφωνα με ανάλυση της Euronews σε στοιχεία για 32 χώρες, η ηλικία συνταξιοδότησης των ανδρών θα αυξηθεί σε 21 χώρες και των γυναικών σε 24.

Σε επίπεδο ΕΕ, η κανονική ηλικία συνταξιοδότησης αναμένεται να αυξηθεί κατά περίπου 2,1 έτη για τους άνδρες και 2,6 έτη για τις γυναίκες, σύμφωνα με την έκθεση του ΟΟΣΑ Pensions at a Glance 2025.

Η σύγκριση γίνεται μεταξύ όσων συνταξιοδοτούνται το 2024 και εκείνων που μπήκαν στην αγορά εργασίας σε ηλικία 22 ετών το ίδιο έτος, με την υπόθεση ότι η επαγγελματική τους πορεία είναι αδιάκοπη. Η δεύτερη ομάδα αναμένεται τυπικά να συνταξιοδοτηθεί στα τέλη της δεκαετίας του 2060.

«Η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης παραμένει μια συνηθισμένη στρατηγική για τη βελτίωση της οικονομικής βιωσιμότητας των συνταξιοδοτικών συστημάτων χωρίς να μειώνονται τα επίπεδα των συντάξεων», αναφέρει η έκθεση.

«Εναλλακτικά, η οικονομική βιωσιμότητα μπορεί να επιδιωχθεί μέσω αύξησης των καταβαλλόμενων εισφορών ή μείωσης των παροχών.»

Πού λοιπόν θα αυξηθούν περισσότερο οι ηλικίες συνταξιοδότησης και ποιες χώρες θα έχουν τα υψηλότερα όρια;

Πού συνταξιοδοτούνται σήμερα οι άνδρες νωρίτερα και πού αργότερα;

Σύμφωνα με στοιχεία του ΟΟΣΑ για το 2024, το υψηλότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τους άνδρες είναι τα 67 έτη, στη Δανία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία και την Ολλανδία. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 64,7 έτη.

Η Τουρκία αποτελεί σημαντική εξαίρεση, με ηλικία συνταξιοδότησης τα 52. Το επόμενο χαμηλότερο όριο είναι τα 62, στην Ελλάδα, τη Σλοβενία και το Λουξεμβούργο.

Από τις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες της Ευρώπης, η Γερμανία έχει το υψηλότερο όριο ηλικίας για τους άνδρες, στα 66,2 έτη, ενώ η Γαλλία το χαμηλότερο, στα 64,3.

Πού θα φτάσει η ηλικία συνταξιοδότησης των ανδρών τα 70 ή και περισσότερο;

Σε επίπεδο ΕΕ, οι άνδρες που μπήκαν στην αγορά εργασίας σε ηλικία 22 ετών το 2024 προβλέπεται να συνταξιοδοτηθούν κατά μέσο όρο στα 66,9 έτη, γύρω στο 2069.

Η Δανία θα έχει το υψηλότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τους άνδρες, στα 74 έτη. Στα τέλη της δεκαετίας του 2060, η ηλικία συνταξιοδότησης θα φτάσει τα 71 έτη στην Εσθονία και τα 70 στην Ιταλία, την Ολλανδία, τη Σουηδία και την Κύπρο.

Το χαμηλότερο όριο ηλικίας για τους άνδρες θα είναι τα 62 έτη στη Σλοβενία και το Λουξεμβούργο.

Στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, οι άνδρες στην Ιταλία θα έχουν το υψηλότερο μελλοντικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, στα 70 έτη, ακολουθούμενοι από εκείνους στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα 68, και στη Γερμανία, στα 67. Η ηλικία συνταξιοδότησης για τους άνδρες θα είναι 65 έτη τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία.

Η Τουρκία αντιμετωπίζει τη μεγαλύτερη αύξηση για τους άνδρες: 13 χρόνια

Οι άνδρες στην Τουρκία θα αντιμετωπίσουν τη μεγαλύτερη αύξηση, καθώς η ηλικία συνταξιοδότησής τους προβλέπεται να αυξηθεί κατά 13 χρόνια, από τα 52 στα 65.

Στη Δανία, η ηλικία συνταξιοδότησης των ανδρών θα αυξηθεί κατά επτά χρόνια, ακολουθούμενη από την Εσθονία, την Ιταλία, τη Σλοβακία και την Κύπρο, όπου η αύξηση θα είναι τουλάχιστον πέντε χρόνια.

Η ηλικία συνταξιοδότησης των ανδρών θα αυξηθεί κατά τέσσερα χρόνια τόσο στη Σουηδία, φτάνοντας τα 70, όσο και στην Ελλάδα, φτάνοντας τα 66. Θα αυξηθεί κατά τρία χρόνια στην Ολλανδία, στα 70, και στη Φινλανδία, στα 68.

Η αύξηση θα είναι επίσης τουλάχιστον δύο χρόνια στην Πορτογαλία και το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου η ηλικία συνταξιοδότησης θα φτάσει τα 68, καθώς και στην Τσεχία, τη Ρουμανία και το Βέλγιο, όπου θα φτάσει τα 67.

Στη Γερμανία και τη Γαλλία, οι άνδρες θα δουν αυξήσεις μικρότερες του ενός έτους, ενώ σε αρκετές άλλες χώρες η ηλικία συνταξιοδότησης θα παραμείνει αμετάβλητη.

Πού θα είναι υψηλότερα τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης των γυναικών;

Για τις γυναίκες, η Δανία, η Ολλανδία, η Ισλανδία και η Νορβηγία έχουν σήμερα το υψηλότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, στα 67 έτη. Ο μέσος όρος στην ΕΕ είναι 64 έτη.

Η Τουρκία έχει με διαφορά το χαμηλότερο σημερινό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες, στα 49 έτη, ακολουθούμενη από την Πολωνία με 60.

Σε επίπεδο ΕΕ, οι γυναίκες που μπήκαν στην αγορά εργασίας σε ηλικία 22 ετών το 2024 προβλέπεται να συνταξιοδοτηθούν κατά μέσο όρο στα 66,6 έτη, δηλαδή 2,6 χρόνια αργότερα από τις γυναίκες που συνταξιοδοτήθηκαν το 2024.

Όπως και στους άνδρες, η Δανία θα έχει το υψηλότερο μελλοντικό όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες, στα 74 έτη. Στην Εσθονία προβλέπεται να φτάσει τα 71 και στην Ιταλία τα 70, ενώ οι γυναίκες στην Ολλανδία, τη Σουηδία και την Κύπρο θα συνταξιοδοτούνται επίσης στα 70.

Εντός της ΕΕ, η Πολωνία θα εξακολουθήσει να έχει το χαμηλότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης για τις γυναίκες στα τέλη της δεκαετίας του 2060, στα 60 έτη.

Στις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές οικονομίες, οι γυναίκες στην Ιταλία θα έχουν το υψηλότερο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης, στα 70 έτη, ακολουθούμενες από εκείνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, στα 68. Η ηλικία συνταξιοδότησης για τις γυναίκες θα φτάσει τα 67 έτη στη Γερμανία και τα 65 τόσο στη Γαλλία όσο και στην Ισπανία.

Καθώς η σημερινή ηλικία συνταξιοδότησης των γυναικών στην Τουρκία είναι εξαιρετικά χαμηλή, η χώρα θα καταγράψει τη μεγαλύτερη αύξηση: 14 χρόνια, από τα 49 στα 63.

Η αύξηση θα είναι 6,2 χρόνια στην Ιταλία και επτά χρόνια στη Δανία. Προβλέπονται επίσης αυξήσεις τουλάχιστον τεσσάρων ετών στην Εσθονία, με 6,3 χρόνια, στη Σλοβακία, με 5,8, στην Κύπρο, με πέντε, στη Ρουμανία, με 4,8, στην Αυστρία, με 4,5, καθώς και στη Σουηδία και την Ελλάδα, με τέσσερα χρόνια καθεμία.

Στην Ισπανία, η ηλικία συνταξιοδότησης για τις γυναίκες θα παραμείνει στα 65. Η Γερμανία και η Γαλλία θα καταγράψουν αύξηση μικρότερη του ενός έτους, ενώ στο Ηνωμένο Βασίλειο η αύξηση θα είναι δύο χρόνια.

Η γήρανση του πληθυσμού πιέζει τα συνταξιοδοτικά συστήματα

Σε ορισμένες χώρες, οι αλλαγές στο προσδόκιμο ζωής θα επηρεάσουν την ηλικία συνταξιοδότησης. Για παράδειγμα, η Δανία ενδέχεται να μετριάσει τη σημερινή σχέση ένα προς ένα μεταξύ ηλικίας συνταξιοδότησης και προσδόκιμου ζωής.

Σε αυτή την περίπτωση, «η προβλεπόμενη μελλοντική κανονική ηλικία συνταξιοδότησης θα ήταν χαμηλότερη από τα 74», σύμφωνα με την έκθεση.

Η έκθεση προειδοποιεί ότι οι πληθυσμοί στις χώρες του ΟΟΣΑ θα γηράσκουν με ταχείς ρυθμούς τα επόμενα 25 χρόνια. Σε κάθε 100 άτομα ηλικίας 20 έως 64 ετών, ο αριθμός των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω προβλέπεται να αυξηθεί από 33 το 2025 σε 52 το 2050. Το 2000, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν 22.

Αυτό το κείμενο μεταφράστηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και αρχικά δημοσιεύθηκε στα Αγγλικά.