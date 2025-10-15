CAFE MELI
ΟΠΕΚΕΠΕ τέλος: Η ΑΑΔΕ αναλαμβάνει τις αγροτικές επιδοτήσεις με έργο 8,8 εκ. ευρώ

15/10/2025
Ξεκίνησε και επίσημα η «μετακόμιση» του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με την προκήρυξη του
μεγάλου διαγωνισμού ύψους 8,84 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία ενός νέου, ενιαίου ψηφιακού μηχανισμού πληρωμών αγροτικών ενισχύσεων.

Με απόφαση του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη ανοίγει η διαδικασία υποβολής προτάσεων, σηματοδοτώντας την έναρξη του έργου που θα μεταφέρει τη διαχείριση των κοινοτικών κονδυλίων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Η δράση εντάσσεται στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Υπουργείου, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προτάσεις από τις 13 Οκτωβρίου έως τις 20 Νοεμβρίου 2025 μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΠΑ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα θα αξιοποιεί την υποδομή της ΑΑΔΕ και θα επιτρέπει τη διαλειτουργικότητα με τα συστήματα του Taxis, του Κτηματολογίου, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και  – σε επόμενο στάδιο – με τις ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων (DG AGRI). Έτσι, κάθε πληρωμή θα μπορεί να ελέγχεται αυτόματα ως προς την επιλεξιμότητα και τη φορολογική συνέπεια του δικαιούχου, ενώ οι αγρότες θα ενημερώνονται ηλεκτρονικά για την πορεία των αιτήσεων και των πληρωμών τους.

Στόχος είναι η δημιουργία ενός ενιαίου, αυτοματοποιημένου μηχανισμού διαχείρισης των επιδοτήσεων που θα αυξήσει τη διαφάνεια, θα μειώσει τα περιθώρια λαθών και θα περιορίσει τη γραφειοκρατία στις διαδικασίες πληρωμής. Παράλληλα, η διασύνδεση των αγροτικών ενισχύσεων με τα φορολογικά δεδομένα αναμένεται να ενισχύσει τον έλεγχο και να επιταχύνει την εκκαθάριση των ενισχύσεων.

Η θεσμική βάση για τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έχει ήδη τεθεί μέσα από τον νέο Εθνικό Τελωνειακό Κώδικα, που ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Με τον ίδιο νόμο προβλέπεται η πλήρης ένταξη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ έως το δεύτερο εξάμηνο του 2026, καθώς και η άμεση και απρόσκοπτη πρόσβαση της ΑΑΔΕ σε όλα τα δεδομένα του Οργανισμού – από οικονομικές πληρωμές και ελέγχους μέχρι προμήθειες και ανθρώπινο δυναμικό. Παράλληλα, θεσπίζονται ποινικές κυρώσεις και πρόστιμα έως 100.000 ευρώ για όσους φορείς δεν παρέχουν έγκαιρα ή πλήρως τα απαραίτητα στοιχεία, καθιστώντας την ΑΑΔΕ τον μοναδικό πλέον μηχανισμό εποπτείας και ελέγχου των αγροτικών επιδοτήσεων.

