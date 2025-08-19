ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 50 εντολές για δέσμευση περιουσιών για τις επιδοτήσεις

Πάνω από 50 διατάξεις για τη δέσμευση περιουσιών (τραπεζικών καταθέσεων, ιδιοκτησιών κ.α.) ατόμων, για τα οποία προέκυψαν ενδείξεις ότι έλαβαν επιδοτήσεις με πλαστές δηλώσεις προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες της «Καθημερινής», το ύψος των περιουσιακών στοιχείων για τα οποία έχει κινηθεί διαδικασία δέσμευσης αγγίζει ή και υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ (όσα δηλαδή και τα χρήματα που εκταμιεύθηκαν παράτυπα μέσω των ψευδών δηλώσεων).

Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε επίσημες ανακοινώσεις για το θέμα περί τα τέλη Αυγούστου

Στις 9 Ιουλίου και ενώ το οικονομικό σκάνδαλο ερευνούσε αρχικά μόνο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας που ανήκει πλέον στη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος πραγματοποίησε έφοδο στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αστυνομικοί της υπηρεσίας συνεπικουρούμενοι από συναδέλφους τους της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών επί περίπου 3 εβδομάδες παρέμεναν στις εγκαταστάσεις του Οργανισμού, αντιγράφοντας τις βάσεις δεδομένων στις οποίες είναι καταχωρισμένοι οι περίπου 600.000 ΑΦΜ στους οποίους ετησίως καταβάλλονται οι κοινοτικές επιδοτήσεις.

Εντολή από εισαγγελέα Δημήτρη Γκύζη

Την εντολή για την ενεργοποίηση του επονομαζόμενου «ελληνικού FBI» έδωσε ο εποπτεύων εισαγγελέας Δημήτρης Γκύζης, με αφορμή (μεταξύ άλλων), αναφορά στο έγγραφο με το οποίο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία διαβίβασε τη δικογραφία στη Βουλή, περί ύπαρξης εγκληματικής οργάνωσης που λυμαινόταν τον Οργανισμό. «Η φερόμενη ως δόλια κατανομή δικαιωμάτων πληρωμής από το εθνικό απόθεμα οργανώθηκε από εγκληματικές ομάδες που περιελάμβαναν μέλη του Δ.Σ. και άλλα στελέχη του Οργανισμού, στελέχη του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπαλλήλους του Τεχνικού Συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και ιδιοκτήτες Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων», αναφερόταν στο σχετικό έγγραφο.

Ένας επιπλέον λόγος για την ανάμειξη του «ελληνικού FBI» στην έρευνα είναι ο νόμος που διέπει τη λειτουργία της υπηρεσίας και δίνει τη δυνατότητα στον εποπτεύοντα εισαγγελέα κ. Γκύζη να προχωράει σε δέσμευση περιουσιακών στοιχείων άμεσα, όσο ακόμα η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο της έρευνας, επί τη βάσει ενδείξεων και όχι σε δεύτερο χρόνο, π.χ. μετά την άσκηση ποινικών διώξεων.

Λίστα με περίπου 5.000 ΑΦΜ

Στο διάστημα των τελευταίων εβδομάδων τα στελέχη της Οικονομικής Αστυνομίας κατήρτισαν λίστα με περίπου 5.000 ΑΦΜ που θεωρήθηκαν πιθανό να αντιστοιχούν σε ψευδείς – πλαστές δηλώσεις ενίσχυσης.

Μεταξύ αυτών και οι λεγόμενοι «μοναδικοί ΑΦΜ», ήτοι ιδιώτες που ζήτησαν μία και μοναδική φορά επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ παρουσιαζόμενοι άπαξ ως νέοι αγρότες ή κτηνοτρόφοι.

Ένα δεύτερο κριτήριο επιλογής ήταν το ύψος του ποσού που οι ιδιώτες εισέπραξαν, με τους επικεφαλής της Οικονομικής Αστυνομίας και τον εισαγγελέα να αποφασίζουν να εστιάσουν σε περιπτώσεις επιδοτήσεων άνω των 20.000 ευρώ.