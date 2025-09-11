CAFE MELI
ΟΠΕΚΑ: Έως 600 ευρώ ετησίως για οικογένειες σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές

11/09/2025
Άνοιξε και είναι διαθέσιμη στους δικαιούχους η ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά στη χορήγηση της εισοδηματικής ενίσχυσης οικογενειών, που διαμένουν μόνιμα σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών, σύμφωνα με το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.

Οι δικαιούχοι μπορούν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία υποβολής του αιτήματός τους και ηλεκτρονικά με τους προσωπικούς κωδικούς TAXIS, ενώ η ψηφιακή πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή για την υποβολή των αιτήσεων μέχρι στις 30/10/2025.

Το ποσό της ενίσχυσης είναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος κυμαίνεται μεταξύ 3.000 έως 4.700 ευρώ.

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση του 2024 απορρίφθηκε, πρέπει να υποβάλλουν νέα αίτηση για το έτος 2025, προκειμένου να εξεταστεί κατά πόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της εισοδηματικής ενίσχυσης.

Στη συνέχεια, θα πραγματοποιούνται αυτόματοι έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων του αιτούντος, ενώ στο τέλος της διαδικασίας θα αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο η σχετική ειδοποίηση, με email ή με sms.

Όποιοι ωφελούμενοι θέλουν, μπορούν να απευθύνονται και στο ΚΕΠ της περιοχής τους, όπου διαπιστευμένοι υπάλληλοι θα αναλαμβάνουν να διεκπεραιώσουν αντ’ αυτών, το σύνολο της διαδικασίας, μέχρι την οριστική κατάθεση και τη σχετική απάντηση.

Οι πολίτες των οποίων η αίτηση για το 2024 εγκρίθηκε, θα κληθούν (μέσω αυτοματοποιημένων ειδοποιήσεων με email και sms), εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, είτε με την είσοδό τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση της εφαρμογής, είτε μέσω ΚΕΠ, να συμπληρώσουν και να επικαιροποιήσουν, στην εκκρεμή αίτηση έτους 2025, τα επιπλέον αναγκαία στοιχεία για τις αυτόματες διασταυρώσεις και στη συνέχεια να τα αποθηκεύσουν, ώστε να εκτελεστούν οι απαραίτητοι αυτόματοι έλεγχοι.

Μετά την ηλεκτρονική διασταύρωση των δεδομένων από την ΑΑΔΕ, ενδέχεται, εφόσον απαιτηθεί, να κληθούν να συμπληρώσουν στην αίτηση επιπλέον στοιχεία.

Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να γίνει οριστική υποβολή της αίτησης, ώστε να θεωρηθεί εν ισχύ για το έτος 2025.

11/09/2025
