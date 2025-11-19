CAFE MELI
Νέοι κανόνες στην εξώδικη επίλυση διαφορών με την εφορία

19/11/2025
Μια ακόμα ευκαιρία για την οριστική επίλυση των φορολογικών διαφορών με την εφορία – χωρίς να… τρέχουν στα δικαστήρια – έχουν οι φορολογούμενοι, μετά την παράταση που δόθηκε για τη λειτουργία της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.

Έως τον προσεχή Ιανουάριο μπορούν να ρυθμίσουν τις οφειλές τους με «κούρεμα» έως 75% σε πρόσθετους φόρους, τόκους και προσαυξήσεις και να τις εξοφλήσουν σε έως 24 μηνιαίες δόσεις.

Στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΘΟ που τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση περιγράφονται αναλυτικά όλες οι λεπτομέρειες της διαδικασίας μέσω της ειδικής επιτροπής: τα στάδια εξέτασης, οι υποχρεώσεις του φορολογουμένου και τα έννομα αποτελέσματα της αποδοχής ή της απόρριψης της πρότασης συμβιβασμού. Η επιτροπή εξετάζει αιτήματα και ενστάσεις για πράξεις επιβολής πρόσθετου φόρου, προστίμων, τόκων και προσαυξήσεων, στηριζόμενη στη νομολογία και την πάγια πρακτική της φορολογικής διοίκησης.

Η διαδικασία ξεκινά με την εξέταση των ισχυρισμών του φορολογούμενου. Η επιτροπή μπορεί να προτείνει πλήρη, μερική ή μη αποδοχή του αιτήματος και καταρτίζει συγκεκριμένη πρόταση, στην οποία αναγράφονται αναλυτικά όλα τα ποσά (κύριος φόρος, πρόσθετοι φόροι, τόκοι, προσαυξήσεις, πρόστιμα). Η πρόταση συνοδεύεται από αιτιολογία και κοινοποιείται στον φορολογούμενο, ο οποίος έχει πέντε εργάσιμες ημέρες για να την αποδεχτεί.

Αν γίνει αποδεκτή, υπογράφεται το σχετικό έγγραφο και ο φορολογούμενος επιλέγει τον αριθμό των δόσεων. Στη συνέχεια συντάσσεται πρακτικό εξώδικης επίλυσης, το οποίο – όπως προβλέπει το νομοσχέδιο – αναρτάται στον ιστότοπο του ΥΠΕΘΟ. Το πρακτικό αποτελεί εκτελεστό τίτλο: η αρχική οφειλή διαγράφεται και βεβαιώνεται η νέα.

Για να γίνει αμετάκλητη η επίλυση, απαιτείται εντός δέκα εργάσιμων ημερών η καταβολή τουλάχιστον 30% του κύριου φόρου ή του 25% του αυτοτελούς προστίμου. Στα ήδη πληρωμένα ποσά γίνεται συμψηφισμός. Αν δεν τηρηθεί κάποιος όρος – ή αν καθυστερήσουν δύο συνεχόμενες ή οι δύο τελευταίες δόσεις – ο συμβιβασμός ανατρέπεται αναδρομικά και η αρχική οφειλή επανέρχεται.

Το ποσό μπορεί να εξοφληθεί σε έως 24 δόσεις, με τις εκπτώσεις να διαμορφώνονται ως εξής:

75% για εξόφληση σε 1 δόση,
65% για 2–4 δόσεις,
55% για 5–8 δόσεις,
50% για 9–12 δόσεις,
45% για 13–16 δόσεις,
40% για 17–20 δόσεις και
35% για 21–24 δόσεις.

Αν ο φορολογούμενος δεν αποδεχθεί την πρόταση της Επιτροπής, συντάσσεται πρακτικό ματαίωσης και η ανασταλείσα δίκη συνεχίζεται με αίτημα ενός από τους διαδίκους. Αν δεν ζητηθεί συνέχιση εντός 60 ημερών, η δίκη καταργείται.

