Νέο Taxisnet από την ΑΑΔΕ μέσα στο 2026

Νέο Taxisnet χτίζει η ΑΑΔΕ, με τις πρώτες εφαρμογές να μπαίνουν σε λειτουργία εντός του 2026, με δυνατότητες αυτόματης πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων, καθώς και γεωεντοπισμού διευθύνσεων κατοικίας.
Η ΑΑΔΕ αναμένεται να παραλάβει τον Ιούνιο την Α’ φάση του νέου Taxisnet, όπου θα παρακολουθεί και θα εντοπίζει μέσω GPS τους φορολογούμενους, καθώς και τα ακίνητά τους. Επίσης θα έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα άντλησης και μεταφοράς του ιστορικού κάθε φορολογούμενου, όπως αυτό συντίθεται από τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία, τις καταθέσεις, τις μετοχές, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη, τα αεροσκάφη, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία.
Οι 11 λειτουργίες του νέου Taxisnet
Αναλυτικότερα, το νέο Taxis:
- Θα καταγράφει και θα παρακολουθεί την έναρξη και τον κύκλο ζωής κάθε επαγγελματικής-επιχειρηματικής δραστηριότητας αποδίδοντας Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και τηρώντας ό,τι προβλέπει ο νόμος για το είδος της δραστηριότητας ή επιχείρησης κατά περίπτωση.
- Θα εφαρμόζει την αρχή «μόνον άπαξ», σύμφωνα με την οποία τα φυσικά και νομικά πρόσωπα χρειάζεται να εισάγουν μόνο μία φορά τις απαιτούμενες πληροφορίες στο πλαίσιο των συναλλαγών τους με τη Δημόσια Διοίκηση.
- Θα διαλειτουργεί με μητρώα της Δημόσιας Διοίκησης (π.χ. Εθνικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας) που διαθέτουν αυθεντική πληροφορία προκειμένου να αντλεί δεδομένα αναφορικά με ιδιότητες και χαρακτηριστικά φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων και παρέχει τη δυνατότητα επισύναψης σχετικού δικαιολογητικού για κάθε πληροφορία που λαμβάνεται.
- Θα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών, το Γενικό Εμπορικό Μητρώο για τις επιχειρήσεις, τις Αστυνομικές Αρχές, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου, ασφαλιστικούς φορείς/ΗΔΙΚΑ/e-ΕΦΚΑ, Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), Επιμελητήρια, δικαστήρια (π.χ. Ειρηνοδικεία, Πρωτοδικεία), άλλες δημόσιες υπηρεσίες, άλλες φορολογικές αρχές αλλοδαπής, αρχές έκδοσης εγγράφων άλλων χωρών, το Μητρώο Ασφαλισμένων Οχημάτων του Επικουρικού Κεφαλαίου, τις εταιρείες διαχείρισης αυτοκινητόδρομων, το Μητρώο Αδειών Κυκλοφορίας του Υπουργείου Υποδομών και Μετα-φορών, την ηλεκτρονική εφαρμογή «Συστηθείτε» (Know Your Customer –eGov-KYC), καθώς και με εταιρείες τηλεφωνίας, εταιρείες παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και πιστωτικά ιδρύματα.
- Θα παρέχει αυτοματοποιημένες λειτουργίες ενημέρωσης των στοιχείων του Φορολογικού Μητρώου σύμφωνα με τα «γεγονότα ζωής» φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων.
- Θα υποστηρίζει τον εντοπισμό και τη συστηματική σήμανση ανενεργών φορολογούμενων.
- Θα παρέχει τις τεχνολογικές προϋποθέσεις για μακρά διατήρηση (>100 έτη) των δεδομένων του Φορολογικού Μητρώου με αρχειοθέτηση των παλαιότερων στοιχείων, με δυνατότητα αναζήτησης και ανάσυρσης.
- Θα τηρεί την ιστορικότητα των δεδομένων και των μεταβολών: τήρηση αρχείου/αρχείων με τις μεταβολές των στοιχείων (εγγραφές, μεταβολές, διαγραφές κ.ά.), ώστε να είναι δυνατή η ανάκτηση της εικόνας του φορολογούμενου που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή από την εγγραφή του στο Φορολογικό Μητρώο.
- Θα υποστηρίζει τη διάθεση λειτουργικοτήτων του Φορολογικού Μητρώου ως διεπαφές APIs ή services για την ενσωμάτωσή τους από λογισμικά και πλατφόρμες τρίτων (π.χ. υπηρεσίες μιας στάσης ΚΕΠ, ΓΕΜΗ, e-ΕΦΚΑ, τράπεζες), τηρώντας το αναγκαίο πλαίσιο για την ασφάλεια της πληροφορίας και την προστασία των προσωπικών δεδομένων.
- Καταργεί τη χωρική αρμοδιότητα, αφού κάθε φορολογούμενος θα εξυπηρετείται σε οποιαδήποτε φορολογική υπηρεσία.
- Αναβαθμίζει τις δυνατότητες συλλογής, ανάλυσης και αξιοποίησης των δεδομένων, προσφέροντας αποτελεσματικότερη διαχείριση των φορολογικών υποθέσεων.
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram