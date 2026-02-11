Νέο Taxisnet από την ΑΑΔΕ μέσα στο 2026

Νέο Taxisnet χτίζει η ΑΑΔΕ, με τις πρώτες εφαρμογές να μπαίνουν σε λειτουργία εντός του 2026, με δυνατότητες αυτόματης πρόσβασης στους τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων, καθώς και γεωεντοπισμού διευθύνσεων κατοικίας.

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να παραλάβει τον Ιούνιο την Α’ φάση του νέου Taxisnet, όπου θα παρακολουθεί και θα εντοπίζει μέσω GPS τους φορολογούμενους, καθώς και τα ακίνητά τους. Επίσης θα έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα άντλησης και μεταφοράς του ιστορικού κάθε φορολογούμενου, όπως αυτό συντίθεται από τα εισοδήματα, την ακίνητη περιουσία, τις καταθέσεις, τις μετοχές, τα αυτοκίνητα, τα σκάφη, τα αεροσκάφη, καθώς και άλλα περιουσιακά στοιχεία.

Οι 11 λειτουργίες του νέου Taxisnet

Αναλυτικότερα, το νέο Taxis: