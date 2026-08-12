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Νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης για ελαιόλαδο και επιτραπέζιες ελιές

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
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Νέα δυνατότητα χρηματοδότησης δράσεων για την προβολή και την ενίσχυση της κατανάλωσης ελαιολάδου και επιτραπέζιων ελιών ανοίγει το Διεθνές Συμβούλιο Ελαιολάδου (ΔΟΕ), μέσω πρόσκλησης υποβολής προτάσεων που απευθύνεται στις χώρες-μέλη του Οργανισμού.

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Η προθεσμία για την κατάθεση των προτάσεων λήγει στις 14 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ οι δράσεις που θα εγκριθούν θα πρέπει να υλοποιηθούν μέσα στο τρέχον έτος.

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Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η τόνωση της εγχώριας κατανάλωσης, η δημιουργία ισχυρότερης «κουλτούρας αγοράς» γύρω από τα προϊόντα της ελιάς, η ανάδειξη της ποιότητας των τοπικών προϊόντων και η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών-μελών.

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Οι δράσεις θα πρέπει να έχουν σαφή προωθητικό χαρακτήρα και να ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Διεθνούς Συμφωνίας του 2015 για το ελαιόλαδο και τις επιτραπέζιες ελιές.

Ο συνολικός διαθέσιμος προϋπολογισμός για τις ετήσιες επιχορηγήσεις του 2026 εκτιμάται σε 64.100 ευρώ. Προκειμένου οι πόροι να κατανεμηθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους φορείς, η χρηματοδότηση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ ανά δικαιούχο και ημερολογιακό έτος, ούτε το 50% του συνολικού κόστους της συγχρηματοδοτούμενης δραστηριότητας.

Στις επιλέξιμες δράσεις περιλαμβάνονται η διοργάνωση σεμιναρίων, εμπορικών εκθέσεων, συμποσίων και εργαστηρίων, η λειτουργία ενημερωτικών περιπτέρων σε εκθέσεις τροφίμων και διατροφής, η παραγωγή έντυπου και ψηφιακού προωθητικού υλικού, καθώς και η συμμετοχή διεθνών εμπειρογνωμόνων. Παράλληλα, προβλέπεται στήριξη εθνικών διαγωνισμών ποιότητας εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου, εφόσον αυτοί πληρούν τα σχετικά πρότυπα του ΔΟΕ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φορείς δημοσίου δικαίου και ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί, οι οποίοι αποτελούν νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε χώρα-μέλος του ΔΟΕ. Ιδιαίτερη βαρύτητα στην αξιολόγηση θα έχουν η τεχνική ποιότητα και η διαχείριση του προγράμματος, ο αναλυτικός προϋπολογισμός, αλλά και η πρωτοτυπία της πρότασης. Προτάσεις που συγκεντρώνουν λιγότερους από 35 βαθμούς αποκλείονται.

Η υποβολή γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του συστήματος του ΔΟΕ, και οι προτάσεις πρέπει να συνταχθούν στα αγγλικά ή στα γαλλικά. Η αξιολόγηση προγραμματίζεται για την περίοδο Σεπτεμβρίου–Οκτωβρίου, ενώ οι εγκεκριμένες δράσεις του 2026 προβλέπεται να υλοποιηθούν από 15 Οκτωβρίου έως 10 Δεκεμβρίου.

Η πρόσκληση υποβολής προτάσεων, οι κατευθυντήριες γραμμές για την υποβολή αιτήσεων και περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον ιστότοπο του Διεθνούς Συμβουλίου Ελαιολάδου.

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Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 12 Αυγούστου 2026Τελευταία ενημέρωση: 12/08/2026
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