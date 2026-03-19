ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα ρύθμιση Πιερρακάκη για μεγαλύτερα «κουρέματα» και χαμηλότερες δόσεις στον εξωδικαστικό

Ο οφειλέτης θα μπορεί να διαχωρίζει την πρώτη κατοικία του από τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία, επιλέγοντας να τα ρευστοποιήσει, ώστε να ρυθμίσει τα χρέη του ταχύτερα και με πιο βιώσιμους όρους.

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 19 Μαρτίου 2026Τελευταία ενημέρωση: 19/03/2026
Νέο μοντέλο στον εξωδικαστικό φέρνει ουσιαστική προστασία της πρώτης κατοικίας, ανοίγοντας τον δρόμο για μεγαλύτερα «κουρέματα» και χαμηλότερες δόσεις που υπολογίζονται αποκλειστικά πάνω στο ακίνητο που διασώζεται.

Η ρύθμιση που εξήγγειλε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης αλλάζει τον πυρήνα του μηχανισμού, με στόχο να μετατραπεί ο εξωδικαστικός σε πραγματικό εργαλείο προστασίας της πρώτης κατοικίας. Μέχρι σήμερα, ο οφειλέτης δεν μπορούσε να διαχωρίσει το σπίτι του από την υπόλοιπη περιουσία και τα εισοδήματά του, με αποτέλεσμα μικρότερα «κουρέματα» και υψηλότερες δόσεις.

Η νέα παρέμβαση καλύπτει αυτό το κενό, δίνοντας για πρώτη φορά τη δυνατότητα επιλογής: ο οφειλέτης θα μπορεί να δηλώνει ότι θέλει να προστατεύσει αποκλειστικά την πρώτη κατοικία του, ακόμη και αν επιλέξει να ρευστοποιήσει τα υπόλοιπα περιουσιακά του στοιχεία, προκειμένου να ρυθμίσει τα χρέη του ταχύτερα και με πιο βιώσιμους όρους.

Στην πράξη, η ρύθμιση που επεξεργάζεται η Γενική Γραμματεία Ιδιωτικού Χρέους προβλέπει ότι η πρόταση θα παράγεται μέσω αλγορίθμου που θα λαμβάνει υπόψη μόνο την αξία της κύριας κατοικίας – είτε την εμπορική είτε την αντικειμενική (ΕΝΦΙΑ), όποια είναι υψηλότερη – και όχι το σύνολο της περιουσίας. Έτσι, η δόση και το «κούρεμα» θα ανταποκρίνονται ουσιαστικά στην αξία του ακινήτου και στα εισοδήματα του οφειλέτη, οδηγώντας σε σημαντικά χαμηλότερες μηνιαίες επιβαρύνσεις και μεγαλύτερες διαγραφές οφειλών, ιδίως στις περιπτώσεις όπου η αξία της κατοικίας είναι χαμηλότερη από το συνολικό ύψος των οφειλών .

Το νέο σχήμα συνοδεύεται από σαφή και δεσμευτικό όρο: η εκποίηση της υπόλοιπης περιουσίας ενσωματώνεται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης και θα πραγματοποιείται ηλεκτρονικά μέσω της διαδικασίας e-auction. Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα ακινήτων που παρέμεναν «παγωμένα» χωρίς αγοραστή, επιβαρύνοντας σημαντικά την τελική πρόταση ρύθμισης.

Ο οφειλέτης θα έχει το δικαίωμα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την πρόταση που παράγεται από τον μηχανισμό. Εφόσον την αποδεχθεί, θα συντάσσεται σύμβαση αναδιάρθρωσης που θα προβλέπει τη σταδιακή αποπληρωμή της αξίας της πρώτης κατοικίας προς τους χρηματοδοτικούς φορείς, με τη διάσωση του ακινήτου να εξαρτάται από την τήρηση των όρων της ρύθμισης.

Η φιλοσοφία της παρέμβασης ακολουθεί τη βασική αρχή όλων των προηγούμενων εργαλείων προστασίας κατοικίας – δηλαδή τη σταδιακή αποπληρωμή της αξίας του ακινήτου – αλλά σε ένα πιο λειτουργικό και ταχύτερο πλαίσιο, που φιλοδοξεί να δώσει μια πραγματική δεύτερη ευκαιρία σε χιλιάδες οφειλέτες να ρυθμίσουν τα χρέη τους και να διασφαλίσουν την κατοικία τους.

