CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέα άνοδος στις τιμές του καφέ!

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 24/08/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Με σκωτσέζικο ντους μοιάζουν τα νέα για τις διεθνείς τιμές του καφέ. Εκεί που φαινόταν ότι οι καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία θα επιτρέψουν καλλίτερη και μεγαλύτερη σοδειά, άρα χαμηλότερες τιμές στην αγορά, τα πιο φρέσκα μαντάτα ξαναφέρνουν μαύρα σύννεφα.

Από τη μια, ζημιές από παγετό σε περιοχές της Βραζιλίας κι από την άλλη οι εκδικητικοί δασμοί Τραμπ, έδωσαν νέα ώθηση στις τιμές του καφέ. Σύμφωνα με την ανάλυση της Trading Economics, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της ποικιλίας Arabica συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τα 3,60 δολάρια ανά λίβρα, ένα επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από τις 9 Ιουνίου, υποστηριζόμενα από κερδοσκοπικές αγορές εν μέσω χαμηλών αποθεμάτων και διαταραχών που προκλήθηκαν από τον δασμό 50% των ΗΠΑ στις βραζιλιάνικες εξαγωγές.

ΧΡΥΣΟΣ

Τα αποθέματα Arabica που παρακολουθούνται από την ICE αυξήθηκαν ελαφρώς σε 736.573 σακούλες στις 19 Αυγούστου, από 726.661 στις 14 Αυγούστου, με το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης προσφοράς να προέρχεται από την Ονδούρα και το Μεξικό, αντί για τη συνήθη κυρίαρχη προέλευση (Βραζιλία). Εν τω μεταξύ, το Bloomberg ανέφερε ότι οι Αμερικανοί αγοραστές καφέ αποφεύγουν τα νέα συμβόλαια με τη Βραζιλία, μετά την έναρξη ισχύος του δασμού 50% του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυτόν τον μήνα. Σε άλλες περιπτώσεις, ορισμένοι Αμερικανοί αγοραστές ζητούν παρατάσεις προθεσμιών με την ελπίδα ότι οι δασμοί μπορούν να μειωθούν αργότερα, σύμφωνα με τον βραζιλιάνικο όμιλο εξαγωγέων Cecafe. Αυτό περιορίζει την προσφορά καφέ στην αγορά των ΗΠΑ, καθώς περίπου το ένα τρίτο του μη καβουρδισμένου καφέ προέρχεται από τη Βραζιλία.

Επί της ουσίας, μιλάμε για μια αύξηση 25% μέσα σε έναν μήνα για την ποικιλία Arabica, ενώ στο Λονδίνο, το συμβόλαιο ICE Robusta για παράδοση Νοεμβρίου έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 30% την ίδια περίοδο, κλείνοντας στα 4.735 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 17% μέσα σε μια εβδομάδα.

NOVA

Όπως αναφέρει το international comunicaffe, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής σε όλα τα μέτωπα. Ξεκινώντας από τον καιρό, με παγετούς να σημειώνονται την περασμένη εβδομάδα σε ορισμένες περιοχές της βραζιλιάνικης ζώνης καφέ. Η τελευταία έκρηξη του χειμώνα της Βραζιλίας έφερε διάσπαρτους παγετούς σε ορισμένες περιοχές του Minas Gerais και του São Paulo την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με το StoneX, επλήγησαν οι δήμοι Patrocínio, Uberaba, Sacramento, Passos, Bambuí και Monte Verde στο Minas Gerais, καθώς και οι Ituverava και Campos do Jordão στο Σάο Πάολο. Υπάρχουν επίσης αναφορές για παγετούς σε διάφορους δήμους στο Cerrado Mineiro (Araguari, Monte Carmelo, Sacramento, Araxá, Serra do Salitre, Indianópolis, Ibiá και Campos Altos) και σε περιορισμένες περιοχές της Alta Mogiana.

Εν κατακλείδι, ενώ η καλλιέργεια Robusta φαίνεται να είναι σύμφωνη με τις υψηλές αρχικές προσδοκίες, η κατάσταση για την Arabica είναι ολοένα και πιο απογοητευτική, με διάφορες εκθέσεις να επιβεβαιώνουν χαμηλότερες από τις αναμενόμενες αποδόσεις, άρα και υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Pricefox, oι τιμές του καφέ το 2024 παρουσίασαν αυξήσεις στις ελάχιστες τιμές σχεδόν σε όλα τα είδη, ενώ οι πιο υψηλές τιμές φαίνεται να υποχώρησαν σημαντικά σε σύγκριση με το 2023. Ο καφές φίλτρου πιάνει τις υψηλότερες τιμές σε όλες τις πόλεις (ως 3,40 ευρώ), με τον φρέντο καπουτσίνο να ακολουθεί, όχι όμως πολύ μακριά (ως 2,90 ευρώ). Αντίθετα ο πιο φθηνός καφές που μπορεί κανείς να παραγγείλει από την πλατφόρμα είναι ο ελληνικός καφές.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 24/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 24/08/2025
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Ερχονται τα δυναμικά «πορτοκαλί» τιμολόγια ρεύματος

24/08/2025

Σχολικά είδη: Υπό εξέταση το «καλάθι» – Πού κυμαίνονται οι τιμές

24/08/2025

Νέοι κανόνες στη χρήση ρεύματος – Τι θα αλλάξει στις χρεώσεις από το 2026

22/08/2025
elstat

ΕΛΣΤΑΤ: Τα νοικοκυριά μειώνουν την κατανάλωση βασικών ειδών διατροφής

21/08/2025

Αλγόριθμοι και τεχνητή νοημοσύνη για αδήλωτα εισοδήματα των influencers

20/08/2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Πάνω από 50 εντολές για δέσμευση περιουσιών για τις επιδοτήσεις

19/08/2025

Η επιχείρηση «Θέρος» της ΑΑΔΕ και στην Κρήτη

16/08/2025
petrelaio

Πετρέλαιο: Ιστορική υπερπροσφορά το 2026

14/08/2025

Οι ανατιμήσεις στα τρόφιμα συνεχίζονται και συρρικνώνουν το διαθέσιμο εισόδημα

13/08/2025

Τιμές καυσίμων: Αποκαλυπτικό συγκριτικό τεστ για την Ευρώπη

13/08/2025
Back to top button