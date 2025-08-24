Νέα άνοδος στις τιμές του καφέ!

Με σκωτσέζικο ντους μοιάζουν τα νέα για τις διεθνείς τιμές του καφέ. Εκεί που φαινόταν ότι οι καιρικές συνθήκες στη Βραζιλία θα επιτρέψουν καλλίτερη και μεγαλύτερη σοδειά, άρα χαμηλότερες τιμές στην αγορά, τα πιο φρέσκα μαντάτα ξαναφέρνουν μαύρα σύννεφα.

Από τη μια, ζημιές από παγετό σε περιοχές της Βραζιλίας κι από την άλλη οι εκδικητικοί δασμοί Τραμπ, έδωσαν νέα ώθηση στις τιμές του καφέ. Σύμφωνα με την ανάλυση της Trading Economics, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης της ποικιλίας Arabica συνέχισαν την ανοδική τους πορεία, φτάνοντας τα 3,60 δολάρια ανά λίβρα, ένα επίπεδο που δεν έχει παρατηρηθεί από τις 9 Ιουνίου, υποστηριζόμενα από κερδοσκοπικές αγορές εν μέσω χαμηλών αποθεμάτων και διαταραχών που προκλήθηκαν από τον δασμό 50% των ΗΠΑ στις βραζιλιάνικες εξαγωγές.

Τα αποθέματα Arabica που παρακολουθούνται από την ICE αυξήθηκαν ελαφρώς σε 736.573 σακούλες στις 19 Αυγούστου, από 726.661 στις 14 Αυγούστου, με το μεγαλύτερο μέρος της προστιθέμενης προσφοράς να προέρχεται από την Ονδούρα και το Μεξικό, αντί για τη συνήθη κυρίαρχη προέλευση (Βραζιλία). Εν τω μεταξύ, το Bloomberg ανέφερε ότι οι Αμερικανοί αγοραστές καφέ αποφεύγουν τα νέα συμβόλαια με τη Βραζιλία, μετά την έναρξη ισχύος του δασμού 50% του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ αυτόν τον μήνα. Σε άλλες περιπτώσεις, ορισμένοι Αμερικανοί αγοραστές ζητούν παρατάσεις προθεσμιών με την ελπίδα ότι οι δασμοί μπορούν να μειωθούν αργότερα, σύμφωνα με τον βραζιλιάνικο όμιλο εξαγωγέων Cecafe. Αυτό περιορίζει την προσφορά καφέ στην αγορά των ΗΠΑ, καθώς περίπου το ένα τρίτο του μη καβουρδισμένου καφέ προέρχεται από τη Βραζιλία.

Επί της ουσίας, μιλάμε για μια αύξηση 25% μέσα σε έναν μήνα για την ποικιλία Arabica, ενώ στο Λονδίνο, το συμβόλαιο ICE Robusta για παράδοση Νοεμβρίου έχει αυξηθεί κατά σχεδόν 30% την ίδια περίοδο, κλείνοντας στα 4.735 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο σχεδόν 17% μέσα σε μια εβδομάδα.

Όπως αναφέρει το international comunicaffe, η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά ασταθής σε όλα τα μέτωπα. Ξεκινώντας από τον καιρό, με παγετούς να σημειώνονται την περασμένη εβδομάδα σε ορισμένες περιοχές της βραζιλιάνικης ζώνης καφέ. Η τελευταία έκρηξη του χειμώνα της Βραζιλίας έφερε διάσπαρτους παγετούς σε ορισμένες περιοχές του Minas Gerais και του São Paulo την περασμένη εβδομάδα. Σύμφωνα με το StoneX, επλήγησαν οι δήμοι Patrocínio, Uberaba, Sacramento, Passos, Bambuí και Monte Verde στο Minas Gerais, καθώς και οι Ituverava και Campos do Jordão στο Σάο Πάολο. Υπάρχουν επίσης αναφορές για παγετούς σε διάφορους δήμους στο Cerrado Mineiro (Araguari, Monte Carmelo, Sacramento, Araxá, Serra do Salitre, Indianópolis, Ibiá και Campos Altos) και σε περιορισμένες περιοχές της Alta Mogiana.

Εν κατακλείδι, ενώ η καλλιέργεια Robusta φαίνεται να είναι σύμφωνη με τις υψηλές αρχικές προσδοκίες, η κατάσταση για την Arabica είναι ολοένα και πιο απογοητευτική, με διάφορες εκθέσεις να επιβεβαιώνουν χαμηλότερες από τις αναμενόμενες αποδόσεις, άρα και υψηλότερες τιμές για τους καταναλωτές.

Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Pricefox, oι τιμές του καφέ το 2024 παρουσίασαν αυξήσεις στις ελάχιστες τιμές σχεδόν σε όλα τα είδη, ενώ οι πιο υψηλές τιμές φαίνεται να υποχώρησαν σημαντικά σε σύγκριση με το 2023. Ο καφές φίλτρου πιάνει τις υψηλότερες τιμές σε όλες τις πόλεις (ως 3,40 ευρώ), με τον φρέντο καπουτσίνο να ακολουθεί, όχι όμως πολύ μακριά (ως 2,90 ευρώ). Αντίθετα ο πιο φθηνός καφές που μπορεί κανείς να παραγγείλει από την πλατφόρμα είναι ο ελληνικός καφές.