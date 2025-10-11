CAFE MELI
Μόνο η διαφάνεια στην αγορά μπορεί να καταπολεμήσει την ακρίβεια και την αισχροκέρδεια

11/10/2025
Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας χαιρετίζει την ανακοίνωση του Υπουργού Ανάπτυξης για την αναγραφή εκτός από την τιμή πώλησης και της τιμής αγοράς των προϊόντων από τον παραγωγό/προμηθευτή.

Ήδη από την έναρξη της ανοδικής πορείας των τιμών (Μάιος του ’21), η αναγραφή αποτελεί πάγια θέση και πρόταση της ΕΕΚΕ που πολλές φορές έχει τεθεί ποικιλοτρόπως υπόψη των αρμοδίων Αρχών και των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων ενώ επικοινωνείται καθημερινά από τις δημόσιες παρεμβάσεις της.

Είμαστε ωστόσο υποχρεωμένοι να εκφράσουμε βάσιμες αμφιβολίες για την επιτυχία του μέτρου αυτού, καθότι, το Υπουργείο δεν έχει ορίσει τα βασικά προϊόντα που θα περιλαμβάνει η ρύθμιση καθ’ όλο το μήκος της λαϊκής κατανάλωσης (σούπερ μάρκετ, μανάβικα, κρεοπωλεία, καταστήματα ένδυσης και υπόδησης, κ.ο.κ.)

Σε κάθε περίπτωση επισημαίνουμε το εξής: στην ανακοίνωση του Υπουργού, όπως δημοσιεύθηκε στον Τύπο, αναφορικά με το ποια αρχική τιμή θα αναγράφεται, αναφέρεται η φράση «τιμή πρώτης τιμολόγησης του προϊόντος». Λόγω όμως ότι, συνήθως, η πώληση των προϊόντων από τον παραγωγό στον χονδρέμπορα/μεσάζοντα γίνεται με ανοιχτή τιμή, υπάρχει περίπτωση η πρώτη τιμολόγηση του προϊόντος να μην είναι αυτή της πώλησης του αρχικού παραγωγού στον χονδρέμπορα αλλά του τελευταίου προς τον λιανέμπορο η οποία θα είναι, προφανώς, αυξημένη. Για αυτό, στην Υπουργική Απόφαση που θα εκδοθεί, πρέπει ξεκάθαρα και χωρίς θολές διατυπώσεις, να είναι υποχρεωτική η αναγραφή της τιμής παραγωγού και όχι οποιαδήποτε άλλη τιμή, προκειμένου να μπορεί ο καταναλωτής να συγκρίνει την τιμή του προϊόντος από την παραγωγή του μέχρι το ράφι. Μόνο έτσι θα μπορέσει να γίνει αντιληπτή η ύπαρξη ή μη αισχροκέρδειας και τα τυχόν αντικαταναλωτικά παιχνίδια ορισμένων επιτήδειων σε βάρος των καταναλωτών.

Για περισσότερες πληροφορίες και δράσεις της Ένωσης Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας: https://eeke.gr

