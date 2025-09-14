CAFE MELI
Μίνι Ασφαλιστικό: Ερχονται αλλαγές στις παροχές ΕΦΚΑ και στα Ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης

14/09/2025
Αμέσως μετά το εργασιακό νομοσχέδιο, που θα πάρει το δρόμο για τη Βουλή (αφού προηγηθούν συναντήσεις με τα κόμματα της αντιπολίτευσης), σειρά παίρνει το μίνι ασφαλιστικό το οποίο κινείται σε δύο άξονες:

  1. Στην προώθηση του ενιαίου κανονισμού παροχών του ΕΦΚΑ και
  2. Σε βελτιωτικές παρεμβάσεις όσον αφορά τη λειτουργία και τη φορολογία των Επαγγελματικών Ταμείων.

Ενιαίος κανονισμός παροχών

Όπως προκύπτει από το πόρισμα της επιτροπής, που είναι ήδη έτοιμο, η διαμόρφωση ενιαίων κανόνων, η οποία αποτελεί εκκρεμότητα από την 1η Ιανουαρίου 2017 – οπότε ενσωματώθηκαν όλα τα ασφαλιστικά ταμεία στον ΕΦΚΑ – θα επιφέρει και περικοπές ιδίως στις παροχές των ΔΕΚΟ και των τραπεζών.

Η μείωση των γενναιόδωρων παροχών και η εξίσωσή τους με τα χαμηλά όρια του ΙΚΑ αποτελούσε «αγκάθι» που οι κυβερνήσεις ήθελαν να αποφύγουν. Έμφαση θα δοθεί στις παροχές ασθένειαςμητρότηταςεργατικού ατυχήματος αλλά και αναπηρίας, όπως και στα έξοδα κηδείας.

Με τον τρόπο αυτό αναμένεται να υπάρξει εξορθολογισμός των παροχών και να δημιουργηθεί ένας ενιαίος κανονισμός, από τους 88 που υπάρχουν σήμερα.

Ενδεικτικά, το πρώην ΙΚΑ χορηγεί ως έξοδα κηδείας 759 ευρώ, ο πρώην ΟΓΑ 800 ευρώ, ο πρώην ΟΑΕΕ 762 ευρώ στους άμεσα ασφαλισμένους και 1.200 στους συνταξιούχους, ο Τομέας Ασθένειας Προσωπικού ΟΤΕ 1.570 ευρώ στους άμεσα ασφαλισμένους και 785 ευρώ στα έμμεσα μέλη, το Δημόσιο 1.000 ευρώ και το πρώην ταμείο δημοτικών υπαλλήλων 1.200 ευρώ.

Αλλαγές στην Επαγγελματική Ασφάλιση

Με το σχέδιο νόμου θα προωθηθούν βελτιώσεις στον τελευταίο νόμο που ψηφίστηκε στο τέλος του 2023. Μεταξύ των αλλαγών που συζητούνται είναι μια σειρά από διευκολύνσεις στην ανταλλαγή ασφαλισμένων μεταξύ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης (ΤΕΑ) και ομαδικών συμβολαίων, αλλά και μέτρα για την ενιαία αντιμετώπιση Επαγγελματικών Ταμείων και Ομαδικών Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων.

Μεγαλύτερο «αγκάθι» παραμένει το φορολογικό καθεστώς, όπως αυτό διαμορφώθηκε από τον προηγούμενο νόμο. Εκπρόσωποι των ΤΕΑ εκτιμούν ότι εξαιτίας του νέου φορολογικού καθεστώτος, η αγορά των ΤΕΑ έχει «παγώσει».

Στο τραπέζι βρίσκονται, χωρίς ακόμη να έχει «κλειδώσει» οποιαδήποτε αλλαγή, παρεμβάσεις στο ισχύον φορολογικό πλαίσιο, τόσο σε σχέση με ειδικές φοροαπαλλαγές στη λειτουργία και διαχείριση των ΤΕΑ, όσο και με τους συντελεστές φορολόγησης που προβλέφθηκαν στο τέλος του 2023, ανάλογα με τα έτη ασφάλισης για τις παροχές που καταβάλλονται από τα ΤΕΑ (έως 20% για εφάπαξ, έως 10% για σύνταξη).

Στοιχεία αγοράς ΤΕΑ

Σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η συνολική αξία του ενεργητικού των ΤΕΑ αυξήθηκε κατά 3,8% και διαμορφώθηκε στα 2,639 δισ. ευρώ στο τέλος του β΄ τριμήνου του 2025, έναντι 2,543 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο.

Οι εκπρόσωποι των ΤΕΑ πάντως πιστεύουν ότι ο τελευταίος νόμος αποθάρρυνε τη δημιουργία νέων ταμείων και τη μεγαλύτερη αύξηση του ενεργητικού.

