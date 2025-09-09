Μείωση στους λογαριασμούς της συνδρομητικής τηλεόρασης από το 2026

Μια από τις πιο χειροπιαστές φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο στο πλαίσιο της ΔΕΘ αφορά όσους έχουν συνδρομή σε τηλεοπτικές πλατφόρμες όπως η Cosmote TV, EON, Vodafone TV.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ξεκαθάρισε χθες ότι καταργείται το τέλος 10% στους λογαριασμούς της συνδρομητικής τηλεόρασης, από τον Ιανουάριο του 2026. Ένας φόρος που επιβαρύνει περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων.

Η απόφαση αυτή, που έχει άμεση εφαρμογή για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σημαίνει στην πράξη ότι το τελικό κόστος συνδρομής θα μειωθεί κατά 10%. Ένα βασικό πακέτο των 40 ευρώ τον μήνα, για παράδειγμα, θα κοστίζει πλέον 36 ευρώ – δηλαδή 48 ευρώ λιγότερα τον χρόνο. Το μέτρο θα εφαρμοστεί για όλες τις συνδρομές ελληνικών παρόχων, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός κατά την εξειδίκευση των μέτρων, η κατάργηση του φόρου έρχεται να διορθώσει μια χρόνια στρέβλωση στην αγορά. Επί σειρά ετών, οι συνδρομές σε πλατφόρμες όπως το Netflix, το Disney+ ή το Apple TV παρέμεναν αφορολόγητες, ενώ οι ελληνικές υπηρεσίες υπέστησαν επιβάρυνση 10%. Η διαφορά αυτή δημιούργησε αθέμιτο ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα η εγχώρια αγορά να πιέζεται ασφυκτικά, χωρίς οι καταναλωτές να έχουν ουσιαστικό κίνητρο να επιλέξουν τις ελληνικές επιλογές.

Η κατάργηση του τέλους δημιουργεί συνθήκες ίσης μεταχείρισης και, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, ενισχύει τη νομιμότητα, καθώς καθιστά τις ελληνικές πλατφόρμες πιο ελκυστικές απέναντι στην πειρατεία και τις παράνομες IPTV. Το κόστος του μέτρου για τον προϋπολογισμό υπολογίζεται στα 22 εκατ. ευρώ, ποσό που χαρακτηρίζεται «διαχειρίσιμο» από το οικονομικό επιτελείο.

Προφανώς δεν προβλέπεται αντίστοιχη αλλαγή για τις διεθνείς streaming πλατφόρμες, οι οποίες δεν επιβαρύνονται ήδη με τον συγκεκριμένο φόρο.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το μέτρο ενισχύει άμεσα τον ανταγωνισμό υπέρ των ελληνικών παρόχων, ειδικά για οικογένειες που διαθέτουν πολλαπλές τηλεοράσεις ή πακέτα με επιπλέον περιεχόμενο (αθλητικό ή κινηματογραφικό), η ετήσια ελάφρυνση θα είναι μεγαλύτερη

Η κυβέρνηση αναμένει ότι η κίνηση αυτή θα ενισχύσει την επίσημη αγορά, που στη χώρα μας έχει χαμηλό ποσοστό διείσδυσης (περίπου 30%) έναντι 60-70% στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, δίνει το σήμα ότι η πολιτική επιλογή είναι η ενίσχυση της επίσημης, φορολογούμενης κατανάλωσης, όχι μέσω προστίμων ή καταστολής, αλλά μέσω μείωσης των έμμεσων βαρών.