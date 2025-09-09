CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μείωση στους λογαριασμούς της συνδρομητικής τηλεόρασης από το 2026

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 09/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 09/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
tv channels
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Μια από τις πιο χειροπιαστές φορολογικές ελαφρύνσεις που ανακοίνωσε το οικονομικό επιτελείο στο πλαίσιο της ΔΕΘ αφορά όσους έχουν συνδρομή σε τηλεοπτικές πλατφόρμες όπως η Cosmote TV, EON, Vodafone TV.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, ξεκαθάρισε χθες ότι καταργείται το τέλος 10% στους λογαριασμούς της συνδρομητικής τηλεόρασης, από τον Ιανουάριο του 2026. Ένας φόρος που επιβαρύνει περισσότερους από 1 εκατ. λογαριασμούς συνδρομητικής τηλεόρασης, τόσο νοικοκυριών όσο και επιχειρήσεων.

ΧΡΥΣΟΣ

Η απόφαση αυτή, που έχει άμεση εφαρμογή για εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις, σημαίνει στην πράξη ότι το τελικό κόστος συνδρομής θα μειωθεί κατά 10%. Ένα βασικό πακέτο των 40 ευρώ τον μήνα, για παράδειγμα, θα κοστίζει πλέον 36 ευρώ – δηλαδή 48 ευρώ λιγότερα τον χρόνο. Το μέτρο θα εφαρμοστεί για όλες τις συνδρομές ελληνικών παρόχων, χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια.

Σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο υπουργός κατά την εξειδίκευση των μέτρων, η κατάργηση του φόρου έρχεται να διορθώσει μια χρόνια στρέβλωση στην αγορά. Επί σειρά ετών, οι συνδρομές σε πλατφόρμες όπως το Netflix, το Disney+ ή το Apple TV παρέμεναν αφορολόγητες, ενώ οι ελληνικές υπηρεσίες υπέστησαν επιβάρυνση 10%. Η διαφορά αυτή δημιούργησε αθέμιτο ανταγωνισμό, με αποτέλεσμα η εγχώρια αγορά να πιέζεται ασφυκτικά, χωρίς οι καταναλωτές να έχουν ουσιαστικό κίνητρο να επιλέξουν τις ελληνικές επιλογές.

NOVA

Η κατάργηση του τέλους δημιουργεί συνθήκες ίσης μεταχείρισης και, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, ενισχύει τη νομιμότητα, καθώς καθιστά τις ελληνικές πλατφόρμες πιο ελκυστικές απέναντι στην πειρατεία και τις παράνομες IPTV. Το κόστος του μέτρου για τον προϋπολογισμό υπολογίζεται στα 22 εκατ. ευρώ, ποσό που χαρακτηρίζεται «διαχειρίσιμο» από το οικονομικό επιτελείο.

Προφανώς δεν προβλέπεται αντίστοιχη αλλαγή για τις διεθνείς streaming πλατφόρμες, οι οποίες δεν επιβαρύνονται ήδη με τον συγκεκριμένο φόρο.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι το μέτρο ενισχύει άμεσα τον ανταγωνισμό υπέρ των ελληνικών παρόχων, ειδικά για οικογένειες που διαθέτουν πολλαπλές τηλεοράσεις ή πακέτα με επιπλέον περιεχόμενο (αθλητικό ή κινηματογραφικό), η ετήσια ελάφρυνση θα είναι μεγαλύτερη

Η κυβέρνηση αναμένει ότι η κίνηση αυτή θα ενισχύσει την επίσημη αγορά, που στη χώρα μας έχει χαμηλό ποσοστό διείσδυσης (περίπου 30%) έναντι 60-70% στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. Παράλληλα, δίνει το σήμα ότι η πολιτική επιλογή είναι η ενίσχυση της επίσημης, φορολογούμενης κατανάλωσης, όχι μέσω προστίμων ή καταστολής, αλλά μέσω μείωσης των έμμεσων βαρών.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 09/09/2025Τελευταία ενημέρωση: 09/09/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

Το νέο καθεστώς των τεκμηρίων διαβίωσης

09/09/2025
pierakakis

Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ | +Video

08/09/2025

Φροντιστήρια: Χιλιάδες ευρώ τον χρόνο για κάθε παιδί δαπανά η μέση ελληνική οικογένεια

07/09/2025

Κυρ. Μητσοτάκης: Μείωση φορολογικών συντελεστών για όλους περισσότερο για οικογένειες | +Video

07/09/2025

Έρχεται νέο σύστημα φορολόγησης για οικογένειες όπως στην Γαλλία

05/09/2025
kafes

Καφές: Αυξήσεις έως 31% – Τι έκανε η Δανία

05/09/2025

ΑΑΔΕ: Αλλαγές ΚΑΔ με διαδικασίες-εξπρές

03/09/2025

Ρεύμα: Από 10% έως και 43% η μείωση στα πράσινα τιμολόγια Σεπτεμβρίου

02/09/2025

Νέα άνοδος των τιμών στα τρόφιμα λόγω πληθωρισμού

31/08/2025
enoikiazetai

Φοιτητική στέγη: Σπίτια-κουτιά 50 ετών με ενοίκιο 500 ευρώ!

30/08/2025
Back to top button