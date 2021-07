Κομισιόν | Εγκρίθηκε το ελληνικό ΕΣΠΑ 2021-2027

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το ελληνικό ΕΣΠΑ (Partnership Agreement) για την περίοδο 2021-2027.

Το ελληνικό ΕΣΠΑ, που είναι το πρώτο που κατατέθηκε και εγκρίθηκε από την Κομισιόν, προβλέπει τη διάθεση ευρωπαϊκών πόρων άνω των 21 δισ. ευρώ για επενδύσεις και κοινωνικά προγράμματα, οι οποίοι θα υπερβούν συνολικά τα 26 δισ. ευρώ

🇬🇷 Greece is the first EU country to reach a Partnership Agreement for 2021-2027. That means the deployment of more than €21 billion for:

🌳 greener and digital economy

🤝 more social cohesion

🐟 new approach to the fisheries and maritime sectors

— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) July 29, 2021