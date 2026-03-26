Κατώτατος μισθός: Πόσο θα αυξηθεί – Τι αλλάζει από 1η Απριλίου

Με φόντο την ανησυχία για το πρωτόγνωρο κύμα ακρίβειας λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή ο κατώτατος μισθός θα βρεθεί στο επίκεντρο του υπουργικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες το πιθανότερο σενάριο είναι ο κατώτατος μισθός να διαμορφωθεί στα 920 με 930 ευρώ, από 880 ευρώ. Δηλαδή για αύξηση 4,5% με 5,5% ή 40 με 50 ευρώ μεικτά.

Η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει προς τα πάνω και τα επιδόματα

Την σχετική εισήγηση θα κάνει η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως η οποία σε πρόσφατες δηλώσεις της υπογράμμισε ότι η αύξηση θα είναι συνετή, ενώ τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι η διεύρυνση του διαθέσιμου εισοδήματος των πολιτών εντός των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας.

Ο κατώτατος μισθός

Η αναπροσαρμογή του κατώτατου θα επηρεάζει άμεσα περίπου 650.000 εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα αλλά και σχεδόν 600.000 δημοσίους υπαλλήλους, καθώς ο κατώτατος μισθός λειτουργεί ως ενιαία βάση υπολογισμού και για το δημόσιο τομέα.

Η αύξηση του κατώτατου θα επηρεάσει και τους βασικούς μισθούς των εργαζομένων του δημοσίου τομέα, καθώς και οι μισθοί αυτοί θα αναπροσαρμοστούν προς τα πάνω. Συγκεκριμένα από τον Απρίλιο του 2026, θα αυξηθούν κατά το ίδιο ποσό ο κατώτατος μισθός με τον εισαγωγικό μισθό στο Δημόσιο αλλά και όλοι οι βασικοί μισθοί των επόμενων κλιμακίων.

Στον ιδιωτικό τομέα, εφόσον – τελικώς – επικρατήσει αυτό το σενάριο, οι κατώτατες αποδοχές των εργαζομένων με προϋπηρεσία θα αυξηθούν περαιτέρω με τον εξής τρόπο: Με μία τριετία ο μισθός θα είναι στα 1.016 ευρώ. Με δύο τριετίες θα διαμορφωθεί στα 1.117 ευρώ και με τρείς τριετίες ο μισθός θα ανέλθει στα 1.230 ευρώ.

Ταυτοχρόνως, η νέα αύξηση του κατώτατου μισθού θα συμπαρασύρει προς τα πάνω μια σειρά από επιδόματα που συνδέονται μ’ αυτόν, μεταξύ των οποίων το επίδομα ανεργίας, επιδόματα μητρότητας, γονικών αδειών, εποχικά βοηθήματα για τις συγκεκριμένες επαγγελματικές κατηγορίες και άλλες κοινωνικές παροχές για ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού.

Σημειώνεται ακόμη ότι το μέτρο δεν αφορά μόνο τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι αποδοχές των δημοσίων υπαλλήλων αναπροσαρμόζονται πλέον αναλογικά με την αύξηση του βασικού μισθού. Άρα, από τη μισθοδοσία Απριλίου και οι δημόσιοι υπάλληλοι θα δουν βελτίωση των απολαβών τους.