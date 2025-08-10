CAFE MELI
Γρηγόρης

Europlan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καλοκαιρινό ράλι τιμών και αυξήσεων σε ενοίκια, ρεύμα και τρόφιμα

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 10/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Palermo TECH HUB
Cosmos

ΤΕΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗ

Παράλληλα με την άνοδο στην τουριστική κίνηση και τις αθρόες εισαγωγές κινείται και ο πληθωρισμός, καταγράφοντας νέα άνοδο — με σημαντική επιτάχυνση μάλιστα — τον Ιούλιο φέτος, καθώς αυξήθηκε 3,1% από 2,8% τον Ιούνιο και έναντι αύξησης 2,7% τον Ιούλιο του 2024. Οι ανατιμήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τα είδη διατροφής έως την ενέργεια και τις υπηρεσίες.

Ωστόσο, τρόφιμα, ρεύμα, ενοίκια και εισιτήρια αεροπλάνων εμφανίζουν αυξήσεις που ζαλίζουν (έως 19,3%!).

ΧΡΥΣΟΣ

Ανά κατηγορία

Ειδικότερα, σε ετήσια βάση οι σημαντικότερες ανατιμήσεις εντοπίζονται σε ψωμί (2%), άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (5,8%), κρέατα (6,2%), ψάρια νωπά (7%), γιαούρτι (3,4%), φρούτα (19,3%), λαχανικά κατεψυγμένα (3,6%), ζάχαρη – σοκολάτες – γλυκά – παγωτά (6,4%), καφέ (16,8%), ένδυση και υπόδηση (8,4%), ενοίκια κατοικιών (11,3%), ηλεκτρισμό (18,9%), φυσικό αέριο (4,4%), πακέτα διακοπών (6,4%), εστιατόρια – ζαχαροπλαστεία – καφενεία – κυλικεία (6%), ξενοδοχεία – μοτέλ – πανδοχεία (5,7%) και ασφάλιστρα υγείας (7%).

Παράλληλα, σε διάστημα ενός μηνός ανατιμήσεις καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, σε μοσχάρι (1,1%), πουλερικά (2,6%), ψάρια νωπά (1%), ελαιόλαδο (9,5%), λαχανικά νωπά (1,1%), ζάχαρη – σοκολάτες – γλυκά – παγωτά (1%), λοιπά τρόφιμα (3%), καφέ (5,3%), ενοίκια κατοικιών (0,6%), ηλεκτρισμό (5,7%), φυσικό αέριο (2,7%), καύσιμα και λιπαντικά (0,2%) και μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,8%).

NOVA

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

  1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
    • 2,8% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί, αρτοσκευάσματα, κρέατα, νωπά ψάρια, γιαούρτι, φρούτα, λαχανικά κατεψυγμένα, γλυκά, καφέ. (Μείωση: ζυμαρικά, ελαιόλαδο).
    • 1,8% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός».
    • 8,4% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση».
    • 6,6% στην ομάδα «Στέγαση» (ενοίκια, επισκευή, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο).
    • 2% στην ομάδα «Υγεία».
    • 2,1% στην ομάδα «Επικοινωνίες».
    • 0,8% στην ομάδα «Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες».
    • 2,6% στην ομάδα «Εκπαίδευση».
    • 6,2% στην ομάδα «Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια».
    • 0,6% στην ομάδα «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες».
  2. Από τη μείωση του δείκτη κατά:
    • 1,1% στην ομάδα «Μεταφορές».

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025, έναντι μείωσης 0,7% το προηγούμενο έτος.
Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε 3,7% σε ετήσια βάση (από 3% πέρυσι) και μειώθηκε 0,3% σε μηνιαία βάση (από -0,5% πέρυσι).

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 10/08/2025Τελευταία ενημέρωση: 10/08/2025
Ανάγνωση ενός λεπτού
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

euro digital

Τι είναι το «ψηφιακό ευρώ» που φέρνει η ΕΚΤ

10/08/2025

ΑΑΔΕ: Η τεχνητή νοημοσύνη στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής

09/08/2025

ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή με πρόστιμα και λουκέτα σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο, Ηράκλειο και Χανιά

09/08/2025

Ζημιωμένη η εστίαση από την ακρίβεια και το airbnb

05/08/2025

Κοινωνική Αντιπαροχή: Φθηνά σπίτια για ευάλωτα νοικοκυριά

05/08/2025

Λογαριασμοί ρεύματος: Έρχεται το κόκκινο τιμολόγιο

05/08/2025

Κοινόχρηστα ATM – Όλες οι Ελληνικές τράπεζες σε ένα ATM

04/08/2025
eforia

Φορολογικές δηλώσεις: Η εφορία θα τις υποβάλλει μόνη της από το 2027

03/08/2025

Λογαριασμοί ρεύματος: Αυξήσεις φωτιά – Οι νέες τιμές τον Αύγουστο

02/08/2025
foitiko spiti enoikio

Πως διαμορφώνονται τα ενοίκια των κατοικιών – Οι τάσεις στην Κρήτη

02/08/2025
Back to top button