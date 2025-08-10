Καλοκαιρινό ράλι τιμών και αυξήσεων σε ενοίκια, ρεύμα και τρόφιμα

Παράλληλα με την άνοδο στην τουριστική κίνηση και τις αθρόες εισαγωγές κινείται και ο πληθωρισμός, καταγράφοντας νέα άνοδο — με σημαντική επιτάχυνση μάλιστα — τον Ιούλιο φέτος, καθώς αυξήθηκε 3,1% από 2,8% τον Ιούνιο και έναντι αύξησης 2,7% τον Ιούλιο του 2024. Οι ανατιμήσεις καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, από τα είδη διατροφής έως την ενέργεια και τις υπηρεσίες.

Ωστόσο, τρόφιμα, ρεύμα, ενοίκια και εισιτήρια αεροπλάνων εμφανίζουν αυξήσεις που ζαλίζουν (έως 19,3%!).

Ανά κατηγορία

Ειδικότερα, σε ετήσια βάση οι σημαντικότερες ανατιμήσεις εντοπίζονται σε ψωμί (2%), άλλα προϊόντα αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής (5,8%), κρέατα (6,2%), ψάρια νωπά (7%), γιαούρτι (3,4%), φρούτα (19,3%), λαχανικά κατεψυγμένα (3,6%), ζάχαρη – σοκολάτες – γλυκά – παγωτά (6,4%), καφέ (16,8%), ένδυση και υπόδηση (8,4%), ενοίκια κατοικιών (11,3%), ηλεκτρισμό (18,9%), φυσικό αέριο (4,4%), πακέτα διακοπών (6,4%), εστιατόρια – ζαχαροπλαστεία – καφενεία – κυλικεία (6%), ξενοδοχεία – μοτέλ – πανδοχεία (5,7%) και ασφάλιστρα υγείας (7%).

Παράλληλα, σε διάστημα ενός μηνός ανατιμήσεις καταγράφηκαν, μεταξύ άλλων, σε μοσχάρι (1,1%), πουλερικά (2,6%), ψάρια νωπά (1%), ελαιόλαδο (9,5%), λαχανικά νωπά (1,1%), ζάχαρη – σοκολάτες – γλυκά – παγωτά (1%), λοιπά τρόφιμα (3%), καφέ (5,3%), ενοίκια κατοικιών (0,6%), ηλεκτρισμό (5,7%), φυσικό αέριο (2,7%), καύσιμα και λιπαντικά (0,2%) και μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο (11,8%).

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο προήλθε κυρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών και υπηρεσιών:

Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά: 2,8% στην ομάδα «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά» , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί, αρτοσκευάσματα, κρέατα, νωπά ψάρια, γιαούρτι, φρούτα, λαχανικά κατεψυγμένα, γλυκά, καφέ. (Μείωση: ζυμαρικά, ελαιόλαδο).

στην ομάδα , λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε ψωμί, αρτοσκευάσματα, κρέατα, νωπά ψάρια, γιαούρτι, φρούτα, λαχανικά κατεψυγμένα, γλυκά, καφέ. (Μείωση: ζυμαρικά, ελαιόλαδο). 1,8% στην ομάδα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός» .

στην ομάδα . 8,4% στην ομάδα «Ένδυση και υπόδηση» .

στην ομάδα . 6,6% στην ομάδα «Στέγαση» (ενοίκια, επισκευή, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο).

στην ομάδα (ενοίκια, επισκευή, ηλεκτρισμός, φυσικό αέριο). 2% στην ομάδα «Υγεία» .

στην ομάδα . 2,1% στην ομάδα «Επικοινωνίες» .

στην ομάδα . 0,8% στην ομάδα «Αναψυχή – Πολιτιστικές δραστηριότητες» .

στην ομάδα . 2,6% στην ομάδα «Εκπαίδευση» .

στην ομάδα . 6,2% στην ομάδα «Ξενοδοχεία – Καφέ – Εστιατόρια» .

στην ομάδα . 0,6% στην ομάδα «Άλλα αγαθά και υπηρεσίες». Από τη μείωση του δείκτη κατά: 1,1% στην ομάδα «Μεταφορές».

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης σημείωσε μείωση 0,4% τον Ιούλιο 2025 σε σύγκριση με τον Ιούνιο 2025, έναντι μείωσης 0,7% το προηγούμενο έτος.

Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αυξήθηκε 3,7% σε ετήσια βάση (από 3% πέρυσι) και μειώθηκε 0,3% σε μηνιαία βάση (από -0,5% πέρυσι).