Καύσιμα: Επιδότηση του πετρελαίου κίνησης και τον Ιούνιο

Με τα καύσιμα να συνεχίζουν να αποτελούν έναν από τους βασικότερους «πονοκεφάλους» για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, η κυβέρνηση αποφάσισε να παρατείνει και για τον Ιούνιο την επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης.

Το ύψος της ενίσχυσης θα είναι μειωμένο, καθώς περιορίζεται στα 15 λεπτά ανά λίτρο, από 20 λεπτά που ισχύουν σήμερα. Την ίδια στιγμή, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόθεση για επέκταση του fuel pass, το οποίο ολοκληρώνεται στα τέλη Μαΐου.

Η απόφαση αυτή συνδέεται με τη σχετική αποκλιμάκωση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου, η οποία, αν και παραμένει σε υψηλά επίπεδα, κινείται πλέον κάτω από το «ψυχολογικό» όριο των 100 δολαρίων ανά βαρέλι.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του υπουργείου Οικονομικών, Όμηρο Τσαπάλο, η επιδότηση στο diesel παίζει κρίσιμο ρόλο όχι μόνο για τους ιδιώτες οδηγούς αλλά και για το σύνολο της αγοράς, καθώς επηρεάζει άμεσα την εφοδιαστική αλυσίδα.

«Η διακίνηση των προϊόντων βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στο diesel, γεγονός που σημαίνει ότι το μέτρο έχει πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη συγκράτηση των τιμών», τόνισε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχει διαθέσιμο αποθεματικό 150 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο επανεξέτασης των μέτρων ανάλογα με την πορεία των τιμών.

Παρά τις κρατικές παρεμβάσεις, οι πολίτες εμφανίζονται επιφυλακτικοί έως και απογοητευμένοι, εκφράζοντας την άποψη ότι οι επιδοτήσεις δεν επαρκούν για να καλύψουν την ακρίβεια. «Ό,τι και να δώσουνε δεν φτάνει», δηλώνουν χαρακτηριστικά, αποτυπώνοντας το κλίμα δυσαρέσκειας.

Σε επίπεδο τιμών, η αγορά παρουσιάζει μικτές τάσεις. Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης σε πανελλαδικό επίπεδο έχει υποχωρήσει αισθητά, διαμορφούμενη στα 1,82 ευρώ ανά λίτρο, έναντι 2,12 ευρώ που ήταν στα τέλη Μαρτίου. Ωστόσο, η μείωση της επιδότησης αναμένεται να οδηγήσει σε ελαφρά αύξηση της τιμής στην αντλία κατά περίπου 5 λεπτά από τον Ιούνιο.

Από την πλευρά των πρατηριούχων, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, Νίκος Παπαγεωργίου, εκτιμά ότι η νέα επιδότηση των 15 λεπτών μπορεί να προσφέρει στήριξη στην αγορά, εφόσον οι διεθνείς εξελίξεις σταθεροποιηθούν. Προειδοποιεί, ωστόσο, ότι σε περίπτωση συνέχισης της γεωπολιτικής αστάθειας και απουσίας ειρηνευτικών εξελίξεων, θα απαιτηθούν πρόσθετα μέτρα.

Στο μεταξύ, η τιμή της αμόλυβδης παραμένει σε υψηλά επίπεδα, αγγίζοντας τα 2,14 ευρώ ανά λίτρο, παρά τη σχετική πτώση της διεθνούς τιμής του πετρελαίου Brent στα 98 δολάρια.

Όπως εξηγεί ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, Θέμης Κιουρτζής, οι λιανικές τιμές δεν επηρεάζονται άμεσα από τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά διαμορφώνονται κυρίως από τις τιμές των διυλιστηρίων, οι οποίες παραμένουν σχεδόν αμετάβλητες.

Παρά το δύσκολο τοπίο, οι επαγγελματίες του κλάδου εκφράζουν συγκρατημένη αισιοδοξία, εκτιμώντας ότι μέχρι το τέλος της εβδομάδαςενδέχεται να υπάρξει μικρή αποκλιμάκωση των τιμών, της τάξης των 4-5 λεπτών ανά λίτρο.