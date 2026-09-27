Ηλεκτρικό ρεύμα: Στροφή των καταναλωτών στα μπλε τιμολόγια

Εννιά από τα δέκα φθηνότερα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθενται αυτή την περίοδο στην αγορά είναι σταθερά (μπλε) και μόνο ένα εντάσσεται στην κατηγορία των ειδικών (“πράσινων”) τιμολογίων, σύμφωνα με την ανάλυση της αγοράς λιανικής ρεύματος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας.

Η ανάλυση, λαμβάνοντας υπόψη και το πάγιο το οποίο σε αρκετές περιπτώσεις διαμορφώνεται σε υψηλά επίπεδα, δείχνει ότι τη χαμηλότερη χρέωση έχει το σταθερό MyHome Online της ΔΕΗ με 41,45 ευρώ (11,5 λεπτά ανα κιλοβατώρα και 3,5 ευρώ πάγιο) για μηνιαία κατανάλωση ίση με 330 κιλοβατώρες που αντιστοιχεί σε ένα μέσο νοικοκυριό. Ακολουθεί το Volton Blue Student που απευθύνεται σε φοιτητές (12,9 λεπτά ανά κιλοβατώρα και 5 ευρώ πάγιο, συνολική χρέωση 47,57 ευρώ) και το “πράσινο” Basic Home της Ήρων με 14,76 λεπτά ανά κιλοβατώρα και 5 ευρώ πάγιο (συνολική χρέωση 53,71 ευρώ).

Η οικονομικότητα των σταθερών τιμολογίων αλλά και το γεγονός ότι προστατεύουν τους καταναλωτές σε περιόδους υψηλών τιμών εξηγεί την στροφή των καταναλωτών προς αυτά: τον Ιούνιο σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, με σταθερά τιμολόγια χρεώνονταν 1.879.013 οικιακοί μετρητές ή 31,62 % του συνόλου ενώ ένα χρόνο πριν, τον Ιούνιο του 2025 ήταν 1.219.370 ή 20,65 % του συνόλου. Ωστόσο η πλειονότητα των μετρητών (άνω του 53 %) παραμένει στα ειδικά (πράσινα) τιμολόγια.

Σημαντικό μερίδιο (15 %) κατέχουν και τα κυμαινόμενα κίτρινα τιμολόγια που ακολουθούν τις διακυμάνσεις της αγοράς χονδρικής. Δηλαδή εξασφαλίζουν χαμηλότερες χρεώσεις όταν η τιμή χονδρικής είναι χαμηλή αλλά επιβαρύνουν όσους τα επιλέγουν σε περιόδους υψηλών τιμών. Για παράδειγμα τον Απρίλιο τα δέκα φθηνότερα τιμολόγια ήταν στο σύνολο τους κίτρινα ενώ αυτήν την περίοδο κυμαίνονται γύρω στα 20 σεντς ανά κιλοβατώρα.