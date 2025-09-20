Η ευλογιά εκτοξεύει τις τιμές σε κρέας, γάλα και φέτα

Η έξαρση της ευλογιάς στα αιγοπρόβατα έχει προκαλέσει έντονη αναστάτωση στην αγορά τροφίμων και ήδη οδηγεί σε σημαντικές ανατιμήσεις σε κρέας, γάλα και φέτα. Μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί περισσότερα από 263.000 ζώα, με αποτέλεσμα να χαθούν από την παραγωγή περίπου 137.000 μόνο το καλοκαίρι. Οι πρώτες επιπτώσεις φαίνονται ήδη στο κρέας, ενώ από τον Δεκέμβριο αναμένονται αυξήσεις που θα φτάσουν έως και 20% στα γαλακτοκομικά προϊόντα, κυρίως στη φέτα.

Ακριβότερο κρέας στη χονδρική και στη λιανική λόγω ευλογιάς

Οι κτηνοτρόφοι επισημαίνουν ότι οι τιμές έχουν πάρει ήδη την ανηφόρα. Μέχρι πριν λίγους μήνες, τα αρνιά πωλούνταν περίπου 7,5 ευρώ το κιλό, ενώ σήμερα η τιμή φτάνει τα 9,5 ευρώ. Τα πρόβατα έχουν επίσης αυξηθεί, από 3,5-4,8 ευρώ στα 4,5-4,8 ευρώ το κιλό, ενώ πλέον δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις ποιότητας – όλα πωλούνται ακριβότερα, καθώς στην αγορά λείπουν περισσότερα από 120.000 ζώα. Η εικόνα αυτή περνάει άμεσα και στη λιανική: το πρόβειο μπούτι που κόστιζε 8,5-9,5 ευρώ, τώρα φτάνει τα 10,5-10,9 ευρώ, ενώ τα παϊδάκια που πωλούνταν 9-10 ευρώ, ξεκινούν σήμερα από τα 10,5 και αγγίζουν ακόμη και τα 12,5 ευρώ. Ακριβότερα είναι και τα αρνιά και κατσίκια, με τιμές από 13 έως 16,9 ευρώ το κιλό, όταν μέχρι τον Ιούλιο δεν ξεπερνούσαν τα 14 ευρώ.

Τυροκομικά: Πίεση στις τιμές με αιχμή τη φέτα

Αν και οι ανατιμήσεις στα γαλακτοκομικά και τυροκομικά προϊόντα δεν έχουν φανεί ακόμη στα ράφια, θεωρείται σίγουρο ότι θα εμφανιστούν τους επόμενους μήνες. Η παραγωγή φέτας έχει ήδη ολοκληρωθεί για φέτος, οπότε προσωρινά δεν υπάρχει πρόβλημα, όμως από τον Δεκέμβριο αναμένονται αυξήσεις. Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι μεγάλες παραγγελίες από το εξωτερικό για φέτα και γιαούρτι, που περιορίζουν τις ποσότητες στην εγχώρια αγορά. Η συσκευασμένη φέτα των 400 γραμμαρίων στα σούπερ μάρκετ δείχνει ήδη τάσεις ανόδου: από 6,42 ευρώ τον περασμένο Δεκέμβριο, έχει φτάσει στα 6,75 ευρώ.

Το γάλα παίρνει σειρά

Ανησυχητικές είναι οι προβλέψεις και για το γάλα. Το πρόβειο, που σήμερα πωλείται γύρω στο 1,40 ευρώ το κιλό, αναμένεται να φτάσει 1,60 ή και 1,80 ευρώ, ενώ το γίδινο θα ξεπεράσει το 1 ευρώ το κιλό από τα 0,85-0,89 ευρώ που βρίσκεται σήμερα. Αν αυτές οι αυξήσεις επαληθευτούν, η λιανική τιμή σε γάλα και γαλακτοκομικά μπορεί να ανέβει τουλάχιστον 15%-20%.

Ανατιμήσεις και στο γιαούρτι

Οι αλλαγές δεν άργησαν να φανούν και στο γιαούρτι. Γνωστή εταιρεία αύξησε την τιμή στο πρόβειο γιαούρτι από 1,75 ευρώ τα 200 γραμμάρια σε 1,85 ευρώ, ενώ σταθερό παραμένει το κατσικίσιο γάλα στα 2,84 ευρώ το λίτρο.

Η εξάπλωση της ευλογιάς έχει ήδη δημιουργήσει ένα νέο κύμα ακρίβειας στην αγορά τροφίμων. Οι καταναλωτές βλέπουν τις τιμές σε κρέας να ανεβαίνουν συνεχώς, ενώ από τον Δεκέμβριο αναμένονται νέες πιέσεις σε γάλα, φέτα και άλλα τυροκομικά προϊόντα. Με τη ζήτηση από το εξωτερικό να παραμένει υψηλή, η εγχώρια αγορά καλείται να αντιμετωπίσει μια δύσκολη περίοδο με ανατιμήσεις που φαίνεται πως δεν έχουν ακόμη φτάσει στο αποκορύφωμά τους.