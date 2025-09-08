Η εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ | +Video

Στην εξειδίκευση των μέτρων που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στη ΔΕΘ προχώρησε σήμερα το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης.

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, μαζί με την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΘΟ, παραχώρησαν συνέντευξη Τύπου και παρουσίασαν αναλυτικά τις νέες παρεμβάσεις που αφορούν κυρίως τη φορολογία και τη στήριξη των εισοδημάτων.

Μηνύματα για εξάντληση τετραετίας και σταθερότητα από τον Μητσοτάκη στη ΔΕΘ -Μέτρα 1,6 δισ. ευρώ

Δείτε το βίντεο με την εξειδίκευση των μέτρων

Η ενημέρωση ξεκίνησε με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να παίρνει τον λόγο:

«Η Ελλάδα στέλνει ισχυρό μήνυμα ότι συνδυάζει τη δημοσιονομική σταθερότητα με τη δικαιοσύνη και την αλληλεγγύη», ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, εξειδικεύοντας σε συνέντευξη Τύπου τα μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός από τη ΔΕΘ. Και πρόσθεσε ότι «είναι μια χώρα που αλλάζει και προοδεύει, δίνει ελπίδα σε νέους και οικογένειες και ασφάλεια σε κάθε πολίτη».

Όπως είπε ο υπουργός, οι αλλαγές στο φορολογικό δεν είναι αποσπασματικές, αλλά αλλάζουν συνολικά τη φιλοσοφία του φορολογικού συστήματος. Ενισχύουν τους νέους, δίνουν ανάσα στην περιφέρεια και βοηθούν στο δημογραφικό πρόβλημα.

Ο κ. Πιερρακάκης αναφέρθηκε σε οκτώ σημεία:

Μετά τη μείωση των φορολογικών συντελεστών κατά δύο μονάδες για όλους, ειδικά για τους τρίτεκνους ο συντελεστής μειώνεται από το 22% στο 9% και ειδικά για τους πολύτεκνους μηδενίζεται. Έτσι, το αφορολόγητο για οικογένειες με 4 παιδιά και άνω αυξάνεται στα 27.000 ευρώ.

Με αποτέλεσμα, τρίτεκνος με καθαρό μισθό 1.500 ευρώ θα έχει συνολικό όφελος 1.650 ευρώ και πολύτεκνος με καθαρό μισθό 1.800 ευρώ θα έχει καθαρό όφελος 4.100 ευρώ. Το όφελος για το ζευγάρι πολλαπλασιάζεται επί δύο, ενώ τα οφέλη θα είναι ορατά από τον Ιανουάριο 2026.

2.Ενίσχυση της νέας γενιάς, με στόχο τη μείωση της ανεργίας στις μικρές ηλικίες. Για παράδειγμα, για εισόδημα έως 20.000 ευρώ και άτομα έως 25 ετών, ο συντελεστής μηδενίζεται. Για άτομα 25- 30 ετών, μειώνεται από το 22% στο 9%. Όπως είπε ο υπουργός, έως 30 ετών είναι πάνω από 260.000 άτομα και έως 25 ετών 70.000 άτομα.

3.Στήριξη της μεσαίας τάξης, με την εισαγωγή, μεταξύ άλλων, του ενδιάμεσου συντελεστή 39%, ο οποίος είναι μειωμένος κατά 5 μονάδες με τα ισχύοντα σήμερα.

4.Ενίσχυση της περιφέρειας, με την κατάργηση του ΕΝΦΙΑ για περιοχές με έως 1.500 κατοίκους (π.χ. αφορά σε Λέσβο, Σάμο, Κω, κ.ά.). Επίσης, εισάγεται ενδιάμεσος συντελεστής στα ενοίκια 12.000- 24.000 ευρώ (π.χ. ο φόρος των 6.350 ευρώ μπορεί να μειωθεί στα 5.150 ευρώ), επεκτείνεται η απαλλαγή του φόρου για κενά ακίνητα που θα ενοικιαστούν, κ.λπ.

5.Μειώνεται κατά 50% η φορολογική επιβάρυνση για ελεύθερους επαγγελματίες σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους. Καταργείται για ελευθέριο εισόδημα για νέες μητέρες έως δύο έτη. Μειώνονται κατά 30% τα τεκμήρια διαβίωσης.

6.Καταργείται σε βάθος διετίας η προσωπική διαφορά για τους συνταξιούχους, ήτοι το 2026 θα λάβουν τη μισή αύξηση. Όπως είπε ο υπουργός, για συνταξιούχο με εισόδημα 14.000 ευρώ ή καθαρή σύνταξη 1.080 ευρώ, το συνολικό όφελος θα είναι 593 ευρώ καθαρά (συνυπολογίζεται η ενίσχυση του Νοεμβρίου των 250 ευρώ και η ωφέλεια από τη μείωση των φορολογικών συντελεστών), ενώ θα υπάρξουν επιπλέον 362 ευρώ από την προσωπική διαφορά.

7.Υπάρχει εθνική στόχευση με την αναμόρφωση του μισθολογίου και του βαθμολογίου και για την Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, από τον Οκτώβριο. Αυξάνεται η αποζημίωση των οπλιτών και θεσπίζονται φορολογικές απαλλαγές έως 200% σε τομείς σε άμυνα και τεχνολογία.

8. Στα επιμέρους μέτρα, καταργείται το τέλος τηλεόρασης 10%, δημιουργείται το Ταμείο Καινοτομίας Φαρμάκων, αναγνωρίζονται μισθολογικά οι 5ετείς κύκλοι σπουδών και χορηγείται απαλλαγή από τον φόρο για ιδρύματα και κληροδοτήματα.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς τονίζοντας πως και το 2026 και το 2027 οι επιχειρήσεις θα δουν μείωση φορολογίας.