ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

H ΑΑΔΕ θα «παρακολουθεί» γάμους, βαφτίσια, δεξιώσεις

23/01/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Την επέκταση της εφαρμογής του Ψηφιακού Πελατολογίου σε νέους κλάδους μετά το Πάσχα δρομολογεί η ΑΑΔΕ με στόχο την ενίσχυση των ελεγκτικών εργαλείων για τον εντοπισμό «μαύρου» τζίρου και κλοπής του ΦΠΑ.

Σύμφωνα με το σχεδιασμό μετά τους επαγγελματίες του κλάδου αυτοκινήτου σειρά για το Ψηφιακό πελατολόγιο παίρνουν οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χώρο των εκδηλώσεων στους οποίους περιλαμβάνονται εταιρείες που διαθέτουν τους χώρους για τις εκδηλώσεις (αίθουσες, κτήματα κλπ) καθώς και επιχειρήσεις που αναλαμβάνουν το catering. Με το νέο σύστημα οι επιχειρήσεις θα αποστέλλουν άμεσα τα στοιχεία των πελατών τους στην ΑΑΔΕ και έτσι θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί τους καλεσμένους και να ελέγχει τα τιμολόγια εντοπίζοντας περιπτώσεις φοροδιαφυγής με κρυφές συναλλαγές.

Το ψηφιακό πελατολόγιο αποτελεί μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να καταχωρίζουν τα στοιχεία κάθε πελάτη τόσο πριν όσο και μετά την παροχή της υπηρεσίας. Τα δεδομένα διαβιβάζονται αυτόματα στην ΑΑΔΕ και διασταυρώνονται με τις αποδείξεις ή τα τιμολόγια που εκδίδονται. Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι πελάτης βρίσκεται στον χώρο της επιχείρησης χωρίς να έχει προηγηθεί καταχώρισή του στο Ψηφιακό Πελατολόγιο, ο επαγγελματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με πρόστιμα, ενώ το περιστατικό μπορεί να αποτελέσει αφορμή για την έναρξη φορολογικού ελέγχου.

Σε ποιους κλάδους έγινε υποχρεωτικό από τον Ιούλιο

Από τον περασμένο Ιούλιο, συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, parking και εταιρείες ενοικίασης οχημάτων υποχρεούνται να τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο και να αποστέλλουν τα στοιχεία στην ΑΑΔΕ. Οι συγκεκριμένες επιχειρήσεις καταγράφουν σε καθημερινή βάση μέσω κινητού τηλεφώνου ή tablet τα δεδομένα για τα αυτοκίνητα που εισέρχονται στο χώρο τους και με την παράδοση του οχήματος εκδίδουν την απόδειξη ή το τιμολόγιο.

Στα συνεργεία, τα πλυντήρια, τα πάρκινγκ, τα φανοποιεία και τις εταιρείες ενοικίασης οχημάτων προβλέπεται πρόστιμο 100 ευρώ για κάθε αυτοκίνητο που δεν έχει καταγραφεί ή έχει δηλωθεί εκπρόθεσμα. Τα στοιχεία που συγκεντρώνονται επιτρέπουν στις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τη ροή πελατών και να στοχεύουν τους ελέγχους εκεί όπου εντοπίζονται αποκλίσεις. Παράλληλα, γίνεται διασταύρωση των δεδομένων του Πελατολογίου με τις αποδείξεις που διαβιβάζονται στο myDATA. Σε περίπτωση αποκλίσεων, η επιχείρηση περνάει άμεσα στο μικροσκόπιο των φορολογικών αρχών.

Για την απλοποίηση των διαδικασιών, η ΑΑΔΕ έχει καταργήσει την υποχρέωση υποβολής συμφωνητικών από τις επιχειρήσεις που τηρούν Ψηφιακό Πελατολόγιο, εφαρμόζοντας την αρχή «μόνον άπαξ» (once only). Η απαλλαγή ισχύει για συμφωνητικά από 1η Ιουλίου 2025 και για τις συναλλαγές που καταγράφονται στο σύστημα.

