Η Γερμανία ρίχνει τις τιμές στα καύσιμα – Μείωση φόρου 17 λεπτά το λίτρο και πλαφόν από το 2027

Η γερμανική κυβέρνηση αποφάσισε τη μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και το ντίζελ, αλλά και την προετοιμασία ενός μηχανισμού πλαφόν στις τιμές των καυσίμων, με στόχο την αντιμετώπιση της ακρίβειας που προκαλεί η ενεργειακή κρίση και οι αναταράξεις στη Μέση Ανατολή. Το συνολικό πακέτο στήριξης πολιτών και επιχειρήσεων αναμένεται να φτάσει τα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ.

Η ομοσπονδιακή κυβέρνηση της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι από την 1η Οκτωβρίου και έως το τέλος του έτους θα προχωρήσει σε μείωση του ενεργειακού φόρου στη βενζίνη και το ντίζελ κατά 14 λεπτά ανά λίτρο.

Με την προσθήκη του ΦΠΑ, η συνολική μείωση που θα φανεί στην τελική επιβάρυνση των καταναλωτών αναμένεται να φτάσει περίπου τα 17 λεπτά ανά λίτρο.

Σύμφωνα με την κυβερνητική ανακοίνωση, η συνολική ανακούφιση για πολίτες και επιχειρήσεις υπολογίζεται στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Από το ποσό αυτό, περίπου 1,25 δισεκατομμύρια ευρώ θα προέλθουν από τα κρατίδια μέσω σταθερού ποσού ΦΠΑ.

Η γερμανική κυβέρνηση επικαλείται τα συμπεράσματα της Ανεξάρτητης Επιτροπής Μονοπωλίων και της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας κατά των Καρτέλ, σύμφωνα με τα οποία η προηγούμενη μείωση φόρου που εφαρμόστηκε τον Μάιο και τον Ιούνιο μετακυλίστηκε σχεδόν πλήρως στους καταναλωτές.

«Το μέτρο ήταν αποτελεσματικό: Η έκπτωση καυσίμων εκπλήρωσε τον στόχο της, να μετριάσει αποτελεσματικά τις αυξήσεις των τιμών κατά τη διάρκεια μιας περιόδου ιδιαίτερα υψηλών τιμών καυσίμων», αναφέρει η ανακοίνωση της κυβέρνησης.

Μερτς: «Όποιος βασίζεται στο αυτοκίνητό του φτάνει στα όριά του»

Ο καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς, ο οποίος είχε προαναγγείλει την κυβερνητική παρέμβαση από την Τρίτη, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση κινείται γρήγορα για να στηρίξει τους πολίτες.

«Όποιος βασίζεται στο αυτοκίνητό του κάθε μέρα φτάνει πλέον στα όριά του. Ενεργούμε γρήγορα και έχουμε έναν σαφή οδικό χάρτη για το 2027», δήλωσε.

Ο Γερμανός καγκελάριος τόνισε ότι το πακέτο στήριξης αποτελεί μήνυμα ανθεκτικότητας σε περιόδους κρίσης.

«Δείχνουμε την ανθεκτικότητά μας σε περιόδους κρίσης και βοηθάμε τους πολίτες μας. Η ανακούφιση τουλάχιστον 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ δεν είναι μικρό ποσό σε περιόδους πιεσμένων προϋπολογισμών», ανέφερε.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η κυβέρνηση κατάφερε να διαμορφώσει το πακέτο σε σύντομο χρονικό διάστημα, στέλνοντας, όπως είπε, «ένα ισχυρό μήνυμα για τη χώρα».

Πλαφόν στις τιμές καυσίμων από το 2027

Σε δεύτερο στάδιο, η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει συνομιλίες με τη βιομηχανία πετρελαίου, με στόχο την εισαγωγή προσωρινού ανώτατου ορίου τιμών στα καύσιμα έως την 1η Ιανουαρίου 2027.

Το μέτρο εξετάζεται στα πρότυπα αντίστοιχων παρεμβάσεων που εφαρμόστηκαν στο Βέλγιο και το Λουξεμβούργο.

«Πρέπει να κατοχυρωθεί η ασφάλεια εφοδιασμού και να αποτραπούν οι καταχρηστικές αυξήσεις τιμών», επισημαίνει η κυβέρνηση.

Παράλληλα, το Βερολίνο χαιρετίζει τις συζητήσεις σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εξέταση μέτρων στήριξης της βιομηχανίας πετρελαίου, αντίστοιχων με εκείνα που είχαν ληφθεί κατά την ενεργειακή κρίση του 2022.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε ακόμη ότι θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών και τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης, προκειμένου να παρέχει στοχευμένη στήριξη σε πολίτες και επιχειρήσεις που πλήττονται περισσότερο.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται η δημιουργία ενός μηχανισμού άμεσων καταβολών με βάση το εισόδημα, ώστε οι ενισχύσεις να κατευθύνονται σε όσους έχουν μεγαλύτερη ανάγκη.