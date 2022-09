G7: Αποφάσισαν να μπει πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου

Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συμφώνησαν να εφαρμόσουν ανώτατο όριο τιμών στο ρωσικό αργό πετρέλαιο και τα πετρελαιοειδή, μετά από σημερινή τους συνάντηση.

Το αρχικό ανώτατο όριο τιμών θα βασιστεί σε μια σειρά από τεχνικές παραμέτρους, ενώ το επίπεδο των τιμών θα επανεξετάζεται ανάλογα με τις ανάγκες.

«Οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συμφώνησαν να ορίσουν ένα ανώτατο όριο στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου κατά τη διάρκεια μιας τηλεδιάσκεψης» αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση. «Ο συνασπισμός μπορεί να εξετάσει περαιτέρω ενέργειες για να διασφαλίσει την αποτελεσματικότητα του ανώτατου ορίου τιμών. Το ανώτατο όριο τιμών θα επανεξεταστεί και θα αναθεωρηθεί εάν είναι απαραίτητο» προσθέτει η ανακοίνωση.

Today the @G7 finance ministers issued a joint statement on the extension to the #G7 of the services ban related to the export of Russian oil and petroleum products in combination with a price cap. ➡️ https://t.co/GuqoUea8hb #Sanctions

