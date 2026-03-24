Fuel Pass και επιδοτήσεις: Πώς μοιράζονται σε οικογένειες με 2 αυτοκίνητα

Μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το νέο Fuel Pass, με στόχο οι πρώτες πληρωμές να πραγματοποιηθούν έως το Πάσχα, ενεργοποιώντας ένα πακέτο στήριξης που φτάνει τα 50 ευρώ για την ηπειρωτική χώρα και τα 60 ευρώ για τα νησιά για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου.

Το μέτρο, με αυξημένα εισοδηματικά όρια και διευρυμένη κάλυψη, αφορά περίπου το 78% των ιδιοκτητών οχημάτων και δίνει τη δυνατότητα χρήσης όχι μόνο για καύσιμα αλλά και για μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί.

Το κρίσιμο σημείο που πρέπει να προσέξουν οι δικαιούχοι είναι ότι η επιδότηση συνδέεται με το όχημα και όχι με το νοικοκυριό.

Με απλά λόγια, ένα όχημα αντιστοιχεί σε μία επιδότηση. Κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα, ενώ σε περιπτώσεις συνιδιοκτησίας το ίδιο όχημα δεν δίνει διπλή ενίσχυση, καθώς δηλώνεται από έναν μόνο δικαιούχο. Αντίθετα, σε οικογένειες με δύο αυτοκίνητα που ανήκουν σε διαφορετικά πρόσωπα, μπορούν να καταβληθούν δύο επιδοτήσεις, φτάνοντας συνολικά έως τα 100 ευρώ για το δίμηνο.

Στην πράξη, αυτό σημαίνει ότι η κατανομή της ενίσχυσης εξαρτάται αποκλειστικά από το πώς είναι δηλωμένα τα οχήματα. Ένα αυτοκίνητο με δύο συνιδιοκτήτες αποδίδει μία επιδότηση, ενώ δύο αυτοκίνητα με διαφορετικούς ιδιοκτήτες «ξεκλειδώνουν» διπλή ενίσχυση.

Το «κλειδί» είναι ποιος θα δηλώσει το όχημα στην πλατφόρμα, καθώς αυτός είναι και ο τελικός δικαιούχος της επιδότησης.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων των ελεύθερων επαγγελματιών, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φτάνει τα 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου.

Η διαδικασία είναι πλήρως ψηφιακή και γίνεται μέσω πλατφόρμας στο gov.gr, όπου ο δικαιούχος δηλώνει το όχημα για το οποίο αιτείται την ενίσχυση και στο οποίο πρέπει να έχει πλήρη ή μερική ιδιοκτησία ή σύμβαση μακροχρόνιας μίσθωσης. Προϋπόθεση είναι το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές τελών κυκλοφορίας.

Η ενίσχυση δίνεται μέσω ψηφιακής κάρτας στο κινητό, η οποία λειτουργεί σαν χρεωστική και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρατήρια καυσίμων, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί. Τα ποσά μπορούν να καταναλωθούν ακόμη και εφάπαξ, για παράδειγμα σε ένα γέμισμα ρεζερβουάρ. Για όσους επιλέξουν κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό αντί για κάρτα, το ποσό είναι μειωμένο κατά 10 ευρώ, γεγονός που λειτουργεί ως κίνητρο για τη χρήση της ψηφιακής μορφής.

Η ενίσχυση καταβάλλεται εφάπαξ για όλο το δίμηνο, με μία πληρωμή που πιστώνεται στην ψηφιακή κάρτα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα. Τα ποσά μπορούν να αξιοποιηθούν εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος, που εκτιμάται περίπου σε 3 έως 4 μήνες.

Συγκεκριμένα, η ενίσχυση ανέρχεται σε 50 ευρώ με ψηφιακή κάρτα και 40 ευρώ σε IBAN για την ηπειρωτική Ελλάδα, ενώ για τα νησιά φτάνει τα 60 ευρώ με κάρτα και 50 ευρώ χωρίς. Για τις μοτοσικλέτες τα ποσά είναι 30 ευρώ με κάρτα και 25 ευρώ χωρίς στην ηπειρωτική χώρα και 35 ευρώ με κάρτα και 30 ευρώ χωρίς στα νησιά.

Με βάση τη μέση κατανάλωση των 70 λίτρων τον μήνα, η επιδότηση αντιστοιχεί περίπου σε 36 λεπτά το λίτρο και καλύπτει ουσιαστικά το μεγαλύτερο μέρος της αύξησης που έχει καταγραφεί το τελευταίο διάστημα. Ενδεικτικά, όταν η τιμή της αμόλυβδης ανεβαίνει από τα 1,75 ευρώ στα 2,10 ευρώ το λίτρο, το επιπλέον κόστος για έναν οδηγό διαμορφώνεται περίπου στα 25 ευρώ τον μήνα, ποσό που ουσιαστικά επιστρέφεται μέσω της επιδότησης.

Γιατί «Pass» και όχι μείωση φόρων

Στο ίδιο πλαίσιο, η κυβέρνηση υπερασπίζεται την επιλογή των επιδοτήσεων αντί μιας οριζόντιας μείωσης φόρων. Για το diesel κίνησης επισημαίνεται ότι η έκπτωση στην αντλία έχει το ίδιο αποτέλεσμα με μείωση φόρου, αλλά είναι πιο ευέλικτη, καθώς μπορεί να προσαρμόζεται ανάλογα με τις διεθνείς τιμές.

Επιπλέον, ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης στο diesel είναι ήδη κοντά στο κατώτατο ευρωπαϊκό όριο, γεγονός που περιορίζει τα περιθώρια περαιτέρω μείωσης, ενώ με το ισχύον μοντέλο η έκπτωση φτάνει περίπου τα 20 λεπτά το λίτρο.

Για τη βενζίνη, το οικονομικό επιτελείο σημειώνει ότι μια οριζόντια μείωση φόρου θα ήταν πιο δαπανηρή και λιγότερο στοχευμένη, καθώς θα ωφελούσε και υψηλά εισοδήματα ή τουρίστες, ενώ το Fuel Pass κατευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών με κόστος περίπου 130 εκατ. ευρώ για το δίμηνο.

Απαντώντας στη σύγκριση με άλλες χώρες, όπως η Ισπανία, υποστηρίζεται ότι η ελάφρυνση ανά λίτρο στην Ελλάδα είναι αντίστοιχη ή και μεγαλύτερη, ενώ λαμβάνεται υπόψη και το μέγεθος της οικονομίας και τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Συνολικά, η κατεύθυνση που επιλέγεται είναι στοχευμένες και προσωρινές παρεμβάσεις, ώστε να υπάρχει στήριξη χωρίς να διακινδυνεύεται η δημοσιονομική ισορροπία.

Πώς κατανέμονται τα μέτρα σε μεταφορές, τρόφιμα και εισιτήρια

Το πακέτο παρεμβάσεων δεν περιορίζεται μόνο στην άμεση ενίσχυση των νοικοκυριών μέσω του Fuel Pass, αλλά επεκτείνεται σε κρίσιμους τομείς της οικονομίας, με στόχο να περιοριστεί η διάχυση των αυξήσεων από τα καύσιμα σε ολόκληρη την αγορά.

Δεύτερο μέτρο – Η επιδότηση στο diesel κίνησης: Στοχεύει άμεσα στη συγκράτηση του κόστους στην εφοδιαστική αλυσίδα και στις μεταφορές. Το πετρέλαιο κίνησης χρησιμοποιείται σε φορτηγά, logistics και αγροτικά μηχανήματα, άρα επηρεάζει το κόστος σχεδόν όλων των προϊόντων. Η επιδότηση ανέρχεται σε 16 λεπτά το λίτρο στο δίκτυο διανομής, που αντιστοιχεί σε περίπου 20 λεπτά τελική μείωση στην αντλία με τον ΦΠΑ. Στόχος είναι να περιοριστεί η μετακύλιση των αυξήσεων σε βασικά αγαθά.

Η έκπτωση εφαρμόζεται οριζόντια στην αντλία, χωρίς αίτηση και χωρίς εισοδηματικά κριτήρια, για όλους τους καταναλωτές. Το κόστος του μέτρου εκτιμάται σε 51 εκατ. ευρώ για τον Απρίλιο και μπορεί να φτάσει τα 106 εκατ. ευρώ σε περίπτωση επέκτασης και τον Μάιο.

Η συνέχιση ή προσαρμογή του μέτρου θα επανεξεταστεί στα τέλη Απριλίου, ανάλογα με τις εξελίξεις στις διεθνείς τιμές.

Τρίτο μέτρο – Η στήριξη του πρωτογενούς τομέα: Προβλέπει επιχορήγηση 15% επί της αξίας των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων για τους μήνες Απρίλιο και Μάιο.

Η παρέμβαση στοχεύει στον περιορισμό του αυξημένου κόστους παραγωγής στη γεωργία, ώστε να μην μετακυλιστεί στις τιμές των τροφίμων. Η ενίσχυση θα δοθεί κατόπιν αίτησης μέσω πλατφόρμας της ΑΑΔΕ και αφορά τόσο επαγγελματίες αγρότες όσο και επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα. Το συνολικό κόστος εκτιμάται σε 15 εκατ. ευρώ.

Τέταρτο μέτρο – Η παρέμβαση στις ακτοπλοϊκές μεταφορές: Αφορά την αποζημίωση των ακτοπλοϊκών εταιρειών για τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που ήδη παρέχουν σε κατηγορίες επιβατών, όπως φοιτητές, οικογένειες και άτομα με αναπηρία.

Με την παρέμβαση αυτή επιδιώκεται η συγκράτηση των τιμών των εισιτηρίων για το σύνολο των επιβατών, ιδιαίτερα ενόψει της περιόδου του Πάσχα και της αυξημένης ζήτησης. Το δημοσιονομικό κόστος εκτιμάται σε περίπου 56 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση.

Πώς χρηματοδοτούνται τα μέτρα: «Καπέλο» στα online καζίνο

Για τη χρηματοδότηση του πακέτου στήριξης, η κυβέρνηση στρέφεται στη φορολόγηση των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών τύπου καζίνο (slots, «φρουτάκια», online πόκερ), αυξάνοντας τους συντελεστές φορολόγησης στα κέρδη των παικτών.

Συγκεκριμένα, για κέρδη από 100 έως 500 ευρώ ο φόρος ανεβαίνει στο 20% από 15% που ισχύει σήμερα, ενώ για κέρδη άνω των 500 ευρώ αυξάνεται στο 30% από 20%. Για ποσά έως 100 ευρώ διατηρείται το αφορολόγητο καθεστώς.

Η παρέμβαση αφορά αποκλειστικά τα διαδικτυακά παιχνίδια τύπου καζίνο και όχι τα παραδοσιακά παιχνίδια ή τα πρακτορεία, και εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αύξησης των εσόδων από έναν κλάδο με υψηλή κερδοφορία και έντονη ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οικονομικού επιτελείου, η αλλαγή αυτή θα αποφέρει περίπου 100 εκατ. ευρώ επιπλέον έσοδα σε ετήσια βάση, ενισχύοντας τον δημοσιονομικό χώρο για τη στήριξη νοικοκυριών και επιχειρήσεων.

Η εφαρμογή του μέτρου ξεκινά από την 1η Ιουλίου, με τα έσοδα για το 2026 να υπολογίζονται περίπου στα 50 εκατ. ευρώ και να φτάνουν τα 100 εκατ. ευρώ σε ετήσια βάση από το 2027.

Σήμερα, τα έσοδα από τη φορολόγηση των κερδών των παικτών υπολογίζονται περίπου στα 270 εκατ. ευρώ, με στόχο να φτάσουν τα 370 εκατ. ευρώ μετά την αύξηση των συντελεστών.

Το μέτρο έχει μόνιμο χαρακτήρα, σε αντίθεση με τις επιδοτήσεις στα καύσιμα που είναι προσωρινές, και λειτουργεί ως βασικός μηχανισμός ενίσχυσης των δημόσιων εσόδων χωρίς άμεση επιβάρυνση στο σύνολο των φορολογουμένων.