CAFE MELI
Europlan
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Φθηνότερο ρεύμα υπόσχονται οι ΑΠΕ σε συνδυασμό με μπαταρίες

ΜΗΛΟ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
NOVA
anemogennhtria
Palermo TECH HUB
Cosmos

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σε συνδυασμό με μπαταρίες είναι, πλέον, φθηνότερες από τις συμβατικές πηγές παραγωγής ρεύματος όχι μόνο κατά τις ώρες που επικρατεί ηλιοφάνεια ή δυνατός άνεμος, αλλά 24 ώρες το 24ωρο, επί του παρόντος σε περιοχές με ισχυρό ηλιακό και αιολικό δυναμικό.

ΧΡΥΣΟΣ

Το συμπέρασμα αυτό, που αποτελεί ορόσημο για τις διεθνείς ενεργειακές εξελίξεις, προκύπτει από την τελευταία έκθεση του International Renewable Energy Agency (Διεθνής Οργανισμός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, IRENA) και αναφέρεται σε περιοχές με υψηλό ηλιακό και αιολικό δυναμικό. Όμως, καθώς ωριμάζει η τεχνολογία, το κόστος των ΑΠΕ και της αποθήκευσης ενέργειας αναμένεται να περιοριστεί περαιτέρω τα επόμενα χρόνια.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης:

SUNSTOP

Από το 2010 έως το 2024, το κόστος εγκατάστασης μειώθηκε κατά 87% για τα φωτοβολταϊκά, κατά 55% για τα χερσαία αιολικά ενώ ακόμα πιο σημαντική ήταν η μείωση του κόστους αποθήκευσης σε μπαταρίες που διαμορφώθηκε σε 93%.

Το αποτέλεσμα ήταν, το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις που συνδυάζουν ΑΠΕ με μπαταρίες να μειωθεί από πάνω από 100 δολάρια ανά MWh το 2020 σε περίπου 54-82 δολάρια ανά MWh έως το 2025, σε περιοχές με υψηλή ηλιοφάνεια και άνεμο. Ενδεικτικά ο Οργανισμός επικαλείται μεταξύ άλλων το παράδειγμα του συγκροτήματος Al Dhafra στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα το οποίο θα συνδυάζει φωτοβολταϊκά ισχύος 5,2 γιγαβάτ (GW) με 19 γιγαβατώρες (GWh) αποθήκευσης σε μπαταρίες, και θα αποδίδει σταθερά 1 GW καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας με εκτιμώμενο κόστος 70 δολάρια ΗΠΑ ανά μεγαβατώρα (MWh).

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις το κόστος εγκατάστασης αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω κατα 30 % έως το 2030 και 40 % ως το 2035 με αποτέλεσμα το κόστος παραγωγής ρεύματος να υποχωρήσει κάτω από 50 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Όπως σημείωσε ο γενικός διευθυντής του IRENA, Francesco La Camera: “Το διαχρονικό επιχείρημα ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στερούνται αξιοπιστίας δεν ισχύει πλέον. Σήμερα, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να παρέχουν αξιόπιστη ηλεκτρική ενέργεια όλο το 24ωρο. Καθώς οι αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου παραμένουν εκτεθειμένες σε γεωπολιτικές αναταράξεις, συμπεριλαμβανομένων των συνεχιζόμενων διαταραχών στα Στενά του Ορμούζ, πρέπει να προστατεύσουμε τις οικονομίες μας με ανθεκτικά συστήματα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η οικονομική διάσταση ολόκληρου του ενεργειακού συστήματος έχει αλλάξει: η επανάσταση των μπαταριών έχει μειώσει το κόστος, ενώ παράλληλα έχει επιταχύνει τις εξελίξεις στον τομέα της αποθήκευσης. Το πλεονέκτημα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας δεν είναι μόνο οικονομικό, αλλά και στρατηγικό, καθώς ενισχύει την ανθεκτικότητα, τη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια σε περιόδους κρίσης.»

Σχετικές ήταν οι αναφορές που έκανε ο πρόεδρος της METLEN, Ευάγγελος Μυτιληναίος την περασμένη εβδομάδα στο «Energy Transition Summit – East Med & Southeast Europe», στην Αθήνα. Όπως υπογράμμισε, υπό το βάρος και των εξελίξεων στον Περσικό Κόλπο οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας λαμβάνουν νέα ώθηση όχι πλέον για λόγους προστασίας του περιβάλλοντος αλλά επειδή εξασφαλίζουν ενεργειακή ασφάλεια. Δηλαδή προστασία από διαταραχές στον εφοδιασμό και αυξήσεις τιμών που σημειώνονται λόγω της κρίσης στον Κόλπο.

Το πρόβλημα – όπως επεσήμανε ο ίδιος – που πρέπει να αντιμετωπιστεί είναι η διασφάλιση επαρκούς αποθήκευσης σε ανταγωνιστικές τιμές, ώστε να περιοριστεί η εκτόξευση των τιμών του ρεύματος που παρατηρείται σήμερα, όταν εκλείπουν οι ΑΠΕ από το σύστημα.

- Ακολουθήστε το cna.gr στο Google News για όλες τις τελευταίες εξελίξεις.
- Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και όλο τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, με εγκυρότητα και αξιοπιστία, στο cna.gr
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Facebook
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Twitter
- Ακολουθήστε το cna.gr στο YouTube
- Ακολουθήστε το cna.gr στο Instagram

Οροι ανάγνωσης

Yiannis Jewellery

Πηγή
ΑΠΕ-ΜΠΕ
Photo of Newsroom Newsroom Follow on X Send an email 17 Μαΐου 2026Τελευταία ενημέρωση: 17/05/2026
Ανάγνωση 2 λεπτών
Photo of Newsroom

Newsroom

Σχετικά άρθρα

ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκε δίκτυο με 34.000 μη εγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής

17 Μαΐου 2026

Βιολογικό ελαιόλαδο – Τι σημαίνει η πιστοποίηση και γιατί η ζήτηση εκτοξεύεται παγκοσμίως

15 Μαΐου 2026
14052026

Αρανίτης (AKTOR): Η εικόνα της Κρήτης αλλάζει χάρη στα μεγάλα έργα υποδομών

14 Μαΐου 2026

Ευρώπη: Καύσωνες, πυρκαγιές και πράσινη ενέργεια σε άνοδο

12 Μαΐου 2026

Νέο πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για 5.000 ανέργους

12 Μαΐου 2026

Η ΑΑΔΕ δημιουργεί ψηφιακό προφίλ για κάθε φορολογούμενο με την χρήση ΑΙ

11 Μαΐου 2026
iraklio skoni

Γιατί έρχεται σκόνη από τη Σαχάρα στην Ευρώπη;

11 Μαΐου 2026

Η κλιματική αλλαγή «ανοίγει τον δρόμο» στον χανταϊό;

11 Μαΐου 2026

Πού μπορεί να φτάσει η ακρίβεια στην Ελλάδα

10 Μαΐου 2026

Ερχονται τα γαλάζια τιμολόγια ρεύματος

7 Μαΐου 2026
Back to top button