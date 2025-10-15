Φθηνότερα από σήμερα 2.000 προϊόντα στα σούπερ μάρκετ και πώς επηρεάζεται ο πληθωρισμός

Από σήμερα, Τετάρτη 15 Οκτωβρίου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ η λίστα με τους 2.000 κωδικούς προϊόντων που θα πωλούνται με έκπτωση στα σούπερ μάρκετ, στο πλαίσιο της εθελοντικής πρωτοβουλίας μείωσης τιμών του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι αλυσίδες των σούπερ μάρκετ είχαν προθεσμία έως την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου να υποβάλουν τις σχετικές λίστες, οι οποίες περιλαμβάνουν τόσο επώνυμα προϊόντα όσο και προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας.

Στόχος της πρωτοβουλίας, σύμφωνα με το υπουργείο, είναι ο περιορισμός του πληθωρισμού και η ενίσχυση του διαθέσιμου εισοδήματος των καταναλωτών. Εντός της ημέρας, ο αρμόδιος υπουργός, Τάκης Θεοδωρικάκος θα ανακοινώσει τη σχετική λίστα. Όπως έχει δηλώσει ο ίδιος: «στόχος είναι για βασικά προϊόντα που αφορούν στη διατροφή, τη συντήρηση του σπιτιού και την ατομική υγιεινή, να πέσουν οι τιμές τους πάνω από 5% και όσο γίνεται περισσότερο και για όσο γίνεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα».

Οι βιομηχανίες παρέδωσαν ήδη στα σούπερ μάρκετ τις λίστες με τα προϊόντα που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Τα σούπερ μάρκετ έχουν αναλάβει να δημιουργήσουν μία ενιαία λίστα εκπτώσεων, με τα προϊόντα να διατηρούν τις μειωμένες τιμές τους για τουλάχιστον 30 ημέρες. Η ρύθμιση δεν παραβιάζει τον Κώδικα Δεοντολογίας, που απαγορεύει την παράταση προσφορών πέραν των 60 ημερών, καθώς η λίστα θα ανανεώνεται περιοδικά.

Ο μέσος όρος των μειώσεων υπολογίζεται γύρω στο 5%, έπειτα από αναπροσαρμογές που έκαναν αρκετοί προμηθευτές – οι οποίοι αρχικά είχαν προτείνει μικρότερες εκπτώσεις, της τάξης του 3%.

Οι κατηγορίες με τις μεγαλύτερες μειώσεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Money pro, υπάρχουν εξαιρέσεις που αυξάνουν τον συνολικό μέσο όρο των εκπτώσεων. Ενδεικτικά, οι τιμές σε αφρόλουτρα παρουσιάζουν μείωση 9,46%, στα προϊόντα καθαρισμού για το μπάνιο και την τουαλέτα φτάνουν το 15,16% και το 26,13%, αντίστοιχα, ενώ σε τρόφιμα όπως οι τορτίγιες και τα δημητριακά/βρώμη καταγράφονται πτώσεις 20,09% και 13,73%. Ακόμα μεγαλύτερη μείωση, της τάξης του 28,14%, εμφανίζεται στο εμφιαλωμένο νερό. Σε άλλες κατηγορίες προϊόντων, οι μειώσεις είναι πιο συγκρατημένες, όπως αυτή του 2,75%, εκπτωτικό ποσοστό από το οποίο ξεκινούν οι προωθητικές ενέργειες που τίθενται σε εφαρμογή.

Επιφυλάξεις για το όφελος στον καταναλωτή

Παρά τον θετικό αντίκτυπο της πρωτοβουλίας, εκπρόσωποι της αγοράς εκφράζουν επιφυλάξεις για την πραγματική της αποτελεσματικότητα. Όπως επισημαίνουν, η συγκεκριμένη ενέργεια δεν μπορεί να αντισταθμίσει πλήρως την ακρίβεια που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία τρία χρόνια, ενώ αρκετά από τα προϊόντα της λίστας δεν ανήκουν σε είδη πρώτης ανάγκης.

Σταδιακή αποκλιμάκωση του πληθωρισμού

Τα τελευταία στοιχεία του Ινστιτούτου Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) δείχνουν ότι ο πληθωρισμός στο οργανωμένο λιανεμπόριο τροφίμων παρουσιάζει σημάδια σταθεροποίησης. Τον Σεπτέμβριο του 2025, οι τιμές ήταν 0,76% χαμηλότερες σε σχέση με τον Αύγουστο, ενώ σε ετήσια βάση ο πληθωρισμός στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε στο +0,61%, σημαντικά μειωμένος σε σχέση με τους προηγούμενους μήνες.Το κυλιόμενο δωδεκάμηνο (Οκτώβριος 2024 – Σεπτέμβριος 2025) καταγράφει μικρή αύξηση 0,76%, επιβεβαιώνοντας τη σταδιακή επιβράδυνση των ανατιμήσεων.

Άνοδος στον τζίρο των σούπερ μάρκετ

Παρά τις πιέσεις στις τιμές, ο τζίρος των σούπερ μάρκετ συνεχίζει να κινείται ανοδικά. Σύμφωνα με στοιχεία της Circana, στο διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025, οι πωλήσεις ταχυκίνητων καταναλωτικών αγαθών (FMCG) έφτασαν τα 9,08 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 6,6% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.

Ο όγκος πωλήσεων αυξήθηκε κατά 4,3%, ενώ η μέση τιμή ανά μονάδα ενισχύθηκε κατά 1,5%. Η μεγαλύτερη ώθηση ήρθε από τα τρόφιμα, με άνοδο 6,9% στην αξία πωλήσεων και 4,4% σε τεμάχια. Συνολικά, οι τιμές στα ταχυκίνητα αγαθά κατέγραψαν αύξηση 2,4%.