Φροντιστήρια: Χιλιάδες ευρώ τον χρόνο για κάθε παιδί δαπανά η μέση ελληνική οικογένεια

Εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται στα φροντιστήρια γενικής εκπαίδευσης κι η πραγματικότητα για τα ελληνικά νοικοκυριά, δεν προβλέπεται διαφορετική και φέτος. Άλλωστε, όταν χτυπάει το σχολικό κουδούνι οι γονείς γνωρίζουν καλά πως θα πρέπει να διαθέσουν περίπου ένα μισθό μηνιαίως, για την εκπαίδευση των παιδιών τους. Είναι χαρακτηριστικά τα πιο πρόσφατα στοιχεία που προέρχονται από την Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών, η οποία διενεργείται κατ’ έτος από την ΕΛ.ΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με αυτά, το 2023 δαπανήθηκαν συνολικά, 614 εκατομμύρια ευρώ για φροντιστήρια. Και σε αυτά δεν έχουν προστεθεί οι λοιπές δραστηριότητες που επιλέγουν κυρίως οι μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Που θα κυμανθούν όμως φέτος τα δίδακτρα; Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Φροντιστών Ελλάδος, Γιάννης Βαφειαδάκης, τόνισε πως θα προσπαθήσουν να τα διατηρήσουν στα περυσινά επίπεδα.

«Εγώ εκείνο που έχω να σας πω είναι ότι δεν θα έχει σημαντικές μεταβολές από πέρυσι. Θα έχει ανεπαίσθητες ή καθόλου. Παρόλο που έχουν ακριβύνει τα πάντα, προσπαθούμε να κρατήσουμε τις τιμές σε επίπεδα που να μπορούν να πληρώνουν και οι γονείς. Έτσι για φέτος τα ενδεικτικά μηνιαία κόστη, για ένα φροντιστήριο, είναι:

Στο γυμνάσιο από 150-250 ευρώ το μήνα, ενώ στο λύκειο η ψαλίδα ανοίγει στα 200 και κλείνει στα 450 ευρώ μηνιαίως.

-Και την εβδομάδα πόσες ώρες κάνουν μάθημα τα παιδιά, κατά μέσο όρο;

Τρεις με τέσσερις ώρες.»

Με λίγα λόγια:

1.500 – 2.500 ευρώ το χρόνο, θα χρειαστεί να διαθέσουν οι γονείς για τους μαθητές γυμνασίου

2.000 – 4.500 ευρώ, για τους μαθητές λυκείου.

Μόνο για το φροντιστήριο. Σε αυτό παίζουν ρόλο αρκετοί παράγοντες, σύμφωνα με τον κύριο Βαφειαδάκη.

«Οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα. Μπορεί να βρεις φροντιστήριο με 150 ευρώ, μπορεί να βρεθεί και με 350. Εξαρτάται αν ο άλλος έχει «κλειστό» τμήμα τριών ατόμων και θέλει να πληρώσει γι αυτό. Αν είναι οχτάρι το τμήμα…Αν το φροντιστήριο είναι στο Κερατσίνι ή αν είναι στην Κηφισιά. Υπάρχουν πολλές διαφορές.»

Αν ωστόσο προσθέσει κανείς σε αυτά, ξένες γλώσσες και άθλημα, το συνολικό μηναίο εκτοξεύεται. Ας τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά.

614 εκατομμύρια ευρώ για φροντιστήρια – Μετά την πανδημία εκτοξεύθηκαν τα δίδακτρα

Σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας σχετικής έρευνας που έχει διενεργηθεί από την ΕΛΣΤΑΤ, τα μεγάλα έξοδα χτυπάνε την πόρτα των νοικοκυριών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καταδεικνύοντας την ανάγκη που έχουν οι μαθητές στη συγκεκριμένη βαθμίδα για επιπλέον εκπαιδευτική υποστήριξη. Έτσι σύμφωνα με αυτά:

Κύρια ευρήματα (βάσει έρευνας ΕΛ.ΣΤΑΤ. / ΚΑΝΕΠ – ΓΣΕΕ)

Το 2023, τα ελληνικά νοικοκυριά δαπάνησαν συνολικά περίπου 614 εκατ. ευρώ για φροντιστήρια γενικής εκπαίδευσης. Αυτό αντιστοιχεί στο 16,2 % των δαπανών για εκπαίδευση και στο 0,7 % της συνολικής καταναλωτικής δαπάνης.

Μετά από μια πτωτική τάση μεταξύ 2013–2020, η δαπάνη για φροντιστήρια παρουσίασε εκτόξευση 36 % την περίοδο 2021–2023, μετρημένη σε πραγματικές, αποπληθωρισμένες τιμές.

Σημαντική αύξηση καταγράφηκε στα φροντιστήρια πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, η δαπάνη αυτή έχει τετραπλασιαστεί: από 5,9 εκατ. ευρώ το 2013 σε 26,1 εκατ. ευρώ το 2023, με την αιτία να «κρύβεται» -λένε- πίσω από τα κέντρα μελέτης που λειτουργούν τα τελευταία χρόνια, για τα παιδιά του δημοτικού.

Όσο για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αυτή απορροφά σχεδόν το σύνολο αυτών των δαπανών. Περίπου 580,9 εκατ. ευρώ το 2023, καθιστώντας την κυρίαρχη κατηγορία δαπάνης κατά 94,6%. Και παρόλο που η συγκεκριμένη δαπάνη παρουσίαζε πτωτική τάση έως και το 2020 -γεγονός που εν πολλοίς αποδίδεται στην πανδημία- από το 2021 κι έπειτα, αυξήθηκε σημαντικά (2021-2023: +35,5%).

Τέλος, οι δαπάνες για φροντιστήρια τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ανέρχονται σε 7,2 εκατ. ευρώ, αντιπροσωπεύοντας μόλις το 1,2% των συνολικών δαπανών για φροντιστήρια.

Ξένες γλώσσες: Τα δίδακτρα μπορεί να φτάσουν ακόμη και τα 300 ευρώ το μήνα

Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά, Κινεζικά, Ρωσικά, Ισπανικά και πάει λέγοντας. Η εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας δεν θεωρείται πολυτέλεια, αλλά ανάγκη για την κρίσιμη στιγμή που ο εκπαιδευόμενος θα βγει στην αγορά εργασίας. Ποια είναι τα δίδακτρα λοιπόν; Κι εδώ παίζουν ρόλο διάφοροι παράγοντες, όπως:

η γλώσσα και το επίπεδο του μαθητή

η περιοχή (Αθήνα ή επαρχία)το είδος του μαθήματος, δηλαδή σε γκρουπ, ιδιαίτερο ή online καθώς και

το όνομα που έχει «χτίσει» το φροντιστήριο

Έτσι, το μέσο μηναίο κόστος για το φετινό διδακτικό έτος, κυμαίνεται σύμφωνα με την έρευνα:

Στην προκειμένη περίπτωση -της μιας ξένης γλώσσας- το ετήσιο κόστος κυμαίνεται μεταξύ 500 και 3.500 ευρώ! Χωρίς φυσικά να συνυπολογίζουμε την εγγραφή, τα βιβλία αλλά και τα χρήματα που πρέπει να διαθέσει κάποιος για τις εξετάσεις πιστοποίησης. Μόνον οι τελευταίες, κοστίζουν 120-250 ευρώ, αναλόγως τη γλώσσα και το επίπεδο. (π.χ. ECCE, ECPE, DELF, Goethe)

Νους υγιής εν σώματι υγιεί, αρκεί να διαθέτεις επιπλέον 60-150 ευρώ το μήνα!

Κι αυτό είναι το μηνιαίο κόστος για ένα άθλημα επιλογής του μαθητή. Αν και τις χαμηλότερες τιμές, συνήθως τις συναντάμε σε δημοτικές ακαδημίες και ομοσπονδιακούς συλλόγους, αυτός δεν είναι ο κανόνας. Έτσι, κατά μέσο όρο σε σχολές πολεμικών τεχνών, ακαδημιών μπάσκετ, ποδόσφαιρού και πάει λέγοντας, το κόστος κυμαίνεται μεταξύ 60–150 € / μήνα. Συν τον απαραίτητο εξοπλισμό για το εκάστοτε άθλημα! Δηλαδή 600 – 1.500 ευρώ τον χρόνο.