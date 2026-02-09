«Φρένο» στις κατασχέσεις για χρέη από δήμους με τον εξωδικαστικό μηχανισμό

Νέα δεδομένα από σήμερα για χρέη προς δήμους, καθώς δημοσιεύτηκε τέθηκε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κοινοποίησε στις υπηρεσίες και ενεργοποιεί το άρθρο 35 του νόμου 5270/2026, βάζοντας «φρένο» στις κατασχέσεις για χρέη προς Δήμους και νομικά πρόσωπα τοπικής αυτοδιοίκησης, ακόμη και όταν τα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης έχουν ήδη ξεκινήσει.

Με την επέκταση του εξωδικαστικού μηχανισμού σε οφειλές προς ΟΤΑ – που μέχρι σήμερα αποκλείονταν από τη ρύθμιση αν είχαν μπει σε διαδικασίες κατασχέσεων – ανοίγει νέο παράθυρο προστασίας για χιλιάδες πολίτες και επιχειρήσεις με συσσωρευμένες απαιτήσεις σε δήμους, όπως πχ από τέλη καθαριότητας ή φωτισμού, μέχρι πρόστιμα παραβάσεων και μισθώματα δημοτικών ακινήτων.

Ποιοι ωφελούνται

Η ένταξη στο Εξωδικαστικό αφορά οφειλές των οποίων το ύψος έχει υπερβεί υπερβαίνει τις 10.000 ευρώ. Τέτοιες οφειλές κυρίως βρίσκονται ήδη στο στόχαστρο των δημοτικών υπηρεσιών και, πολύ συχνά, σε διαδικασία αναγκαστικής εκτέλεσης.

Πλέον, με τη νέα απόφαση της ΑΑΔΕ, ενεργοποιείται ο Εξωδικαστικός και για τις απαιτήσεις αυτές. Η ύπαρξη κατασχέσεων δεν μπορεί να αποτελέσει «κόφτη» στην υπαγωγή τους σε ρύθμιση. Και η ρύθμιση, σταματά τις κατασχέσεις.

Πρακτικά, η νέα διάταξη επιτρέπει σε όσους έχουν κατασχεθεί τραπεζικοί λογαριασμοί, μισθοί ή περιουσιακά στοιχεία από τον δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα να υπαχθούν σε εξωδικαστικό μηχανισμό, με ταυτόχρονη «αναστολή» των αναγκαστικών μέτρων και άρση των ήδη ληφθεισών κατασχέσεων, εφόσον η ρύθμιση τηρηθεί και η σύμβαση αναδιάρθρωσης υλοποιηθεί.

Τι αλλάζει και ποιες επιχειρήσεις προστατεύονται

Θεωρητικά, η διάταξη που επεκτείνει την προστασία για τα χρέη σε δήμους, ισχύει από δημοσιεύσεως του νόμου στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 23/1/2026 (ΦΕΚ Α΄9/23-1-2026 (άρθρα 35 και 46 του ν. 5270/2026)

Πρακτικά όμως, το έγγραφο του Διοικητή της ΑΑΔΕ, κυρίου Γιώργου Πιτσιλή (3003 ΕΞ 29-01-2026) είναι που δίνει σήμα στις υπηρεσίες της να διακόψουν και σε αυτές τις περιπτώσεις τις κατασχέσεις που έχουν αρχίσει.

Μεταξύ άλλων, εκεί αναφέρεται:

– αν για τις οφειλές έχουν επιβληθεί από τον δήμο ή τα νομικά του πρόσωπα μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης ή ασφαλιστικά μέτρα, αυτά δεν εμποδίζουν την υποβολή της αίτησης ρύθμισης στον Εξωδικαστικό.

– το άρθρο 18 του ν. 4738/2020, περί της αναστολής των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης των συμμετεχόντων πιστωτών, και οι δυνάμει αυτού εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις σχετικά με την αναστολή μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης από τη Φορολογική Διοίκηση, μετά την οριστική υποβολή αίτησης για υπαγωγή στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών του ν. 4738/2020, ισχύουν και για τον δικαιούχο δήμο ή νομικό πρόσωπο δήμου.

– με τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης της οφειλής, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α’ του Μέρους Δεύτερου του Βιβλίου Πρώτου του ν. 4738/2020, αίρονται τα ήδη ληφθέντα μέτρα αναγκαστικής είσπραξης ή μέτρα διασφάλισης.

– αν ανατραπεί ή ακυρωθεί η σύμβαση αναδιάρθρωσης, ο δήμος προβαίνει στην άμεση λήψη αναγκαστικών και διασφαλιστικών μέτρων είσπραξης της οφειλής. Αν γίνει επίσπευση αναγκαστικής εκτέλεσης από τρίτο, ο δήμος ή το νομικό του πρόσωπο αναγγέλλονται ως δανειστές.

– σε κάθε περίπτωση, ο δήμος ή το νομικό πρόσωπο δήμου διατηρούν την αποκλειστική αρμοδιότητα της διαχείρισης των μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης για την είσπραξη των οφειλών που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος.