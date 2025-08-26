Φοιτητική στέγη: Μονόδρομος η συγκατοίκηση

Μπορεί το σαφάρι για την αναζήτηση φοιτητικής στέγης για χιλιάδες οικογένειες σε όλη τη χώρα, να ξεκίνησε αμέσως μετά την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, την εβδομάδα που διανύουμε -ωστόσο- αναμένεται η κορύφωση, σύμφωνα με τους επαγγελματίες του Real Estate.

Την ίδια ώρα, το τοπίο χαρακτηρίζεται «θολό» με τις τιμές των ενοικίων να παίρνουν την ανηφόρα ακόμα και κατά 5-8% σε σχέση με πέρυσι. Μάλιστα, τα 7 στα 10 μισθώματα για μικρές κατοικίες που απευθύνονται σε φοιτητές, σύμφωνα με τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα, Πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, ξεπερνούν τα 500 ευρώ.

«Οι τιμές των ενοικίων συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, καταγράφοντας αυξήσεις της τάξης του 5% έως 8% σε ανακαινισμένα ή/και πλήρως επιπλωμένα ακίνητα. Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση της προσφοράς σε κατοικίες υψηλότερης τιμής, ενώ οι οικονομικές επιλογές περιορίζονται αισθητά. Στο κέντρο της Αθήνας, σχεδόν 9 στα 10 διαθέσιμα ακίνητα έως 50 τ.μ. κοστολογούνται πάνω από 400 ευρώ μηνιαίως. Μάλιστα, 7 στα 10 ξεπερνούν ακόμη και τα 501 ευρώ, όταν μόλις το 2022 αυτό συνέβαινε μόνο για 3 στα 10 ακίνητα.

Μπροστά σε αυτό το σκηνικό, η συγκατοίκηση εμφανίζεται ολοένα και περισσότερο ως μία ρεαλιστική και οικονομικά βιώσιμη λύση. Οι φοιτητές αναζητούν διαμερίσματα μεγαλύτερων διαστάσεων που μπορούν να μοιραστούν με συμφοιτητές ή φίλους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην εύκολη πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς και, ιδίως, σε σταθμούς μετρό.»

Αυτές είναι οι πιο συμφέρουσες επιλογές

Ποιες είναι όμως οι περιοχές που κερδίζουν τις προτιμήσεις των φοιτητών που σκέπτονται να συγκατοικήσουν, σε σχέση με άλλες, τόσο για το κόστος όσο και για τις ενδιαφέρουσες επιλογές διαβίωσης γύρω από αυτές; Κυρίως με προσιτά μέσα μεταφοράς, αλλά γιατί όχι και εξόδους όταν πέφτει το σκοτάδι; Ο κύριος Μπάκας, μας εξηγεί…

«Ορισμένες περιοχές αναδεικνύονται σταθερά ως εναλλακτικές και συμφέρουσες επιλογές για φοιτητές. Για παράδειγμα:

οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής (πρώην ΤΕΙ Αιγάλεω) στρέφονται στο Περιστέρι, περιοχή με καλή σύνδεση μέσω της γραμμής του μετρό και βασικών οδικών αρτηριών όπως η Λεωφόρος Θηβών και η Λεωφόρος Αθηνών.

Αντίστοιχα, όσοι φοιτούν στο Πανεπιστήμιο Πειραιά εξετάζουν περιοχές όπως η Νίκαια, ο Κορυδαλλός, το Μοσχάτο και το Κερατσίνι, με σημαντικό πλεονέκτημα την παρουσία σταθμών μετρό.

Για τους φοιτητές της Γυμναστικής Ακαδημίας και του Παντείου Πανεπιστημίου, δημοφιλείς επιλογές είναι ο Υμηττός, η Δάφνη, ο Βύρωνας και η Ηλιούπολη – οικογενειακές γειτονιές με ήσυχο χαρακτήρα και ταυτόχρονα καλή συγκοινωνιακή σύνδεση.»

Αυτή η καλή συγκοινωνιακή διασύνδεση είναι και η λεπτομέρεια που κάνει τη διαφορά στην τελική επιλογή, αν και αυξάνει το ενοίκιο. Έτσι αξιοσημείωτη είναι η άνοδος των μισθωμάτων ακόμα και σε περιοχές που θεωρούνταν παραδοσιακά πιο προσιτές, όπως η Νίκαια και ο Κορυδαλλός. Η προσθήκη σταθμών μετρό σε αυτές τις περιοχές το καλοκαίρι του 2020 φαίνεται πως ενίσχυσε σημαντικά τη ζήτηση και κατ’ επέκταση, τις τιμές. Ενώ και στο ευρύτερο κέντρο της Αθήνας, που παρουσιάζει ισχυρό πλεονέκτημα λόγω της εξαιρετικής διασύνδεσης με το δίκτυο των μέσων μαζικής μεταφοράς , κυρίως τα διαμερίσματα με δύο υπνοδωμάτια και εμβαδόν άνω των 60 τ.μ. ενοικιάζονται πλέον από 550 έως 650 ευρώ, ποσό αντίστοιχο με αυτό που απαιτείται για μια μικρή γκαρσονιέρα ή δυάρι σε πιο δημοφιλείς συνοικίες.

Τα υπέρ και τα κατά της συγκατοίκησης

Η συγκατοίκηση ως λύση ανάγκης, αποτελεί μονόδρομο για πολλούς φοιτητές, όταν το κόστος στέγασης καθίσταται απαγορευτικό για μια μέση οικογένεια. Πρωτοετείς που είτε προέρχονται από την ίδια πόλη και γνωρίζονται, είτε μεγαλύτεροι φοιτητές που έχουν γνωριστεί κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, κάνουν το βήμα ζυγίζοντας τα υπέρ αλλά και τα κατά που και αυτά υπάρχουν και πρέπει να ληφθούν υπόψιν, μας λέει ο Πρόεδρος του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates…

«Πολλοί φοιτητές, συχνά επιλέγουν να συγκατοικήσουν στα τελευταία έτη φοίτησης, όταν έχουν απομείνει λίγα μαθήματα για την ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών και χρειάζονται μια οικονομική βάση στην πόλη των σπουδών τους, κυρίως για τις εξεταστικές περιόδους, εφόσον στο ενδιάμεσο έχουν επιστρέψει στον τόπο καταγωγής τους.

Ωστόσο, παρά τα εμφανή οφέλη που μπορεί να προσφέρει η συγκατοίκηση ως λύση επιμερισμού εξόδων, η ελληνική πραγματικότητα δημιουργεί σημαντικά εμπόδια. Το βασικότερο πρόβλημα έγκειται στο νομικό πλαίσιο των μισθώσεων: το συμβόλαιο γίνεται συνήθως στο όνομα και των δύο ενοικιαστών για το σύνολο της επιφάνειας του ακινήτου, γεγονός που σημαίνει πως αν ένας από τους δύο αποχωρήσει, ο άλλος φέρει την πλήρη οικονομική ευθύνη του συνολικού ενοικίου.»

Ένα πρόβλημα που ζητά λύση, τονίζει ο κύριος Μπάκας, με άλλες χώρες να μας δείχνουν το δρόμο. Στην Αγγλία για παράδειγμα, η συγκατοίκηση είναι πιο δομημένη και ασφαλής αφού ο ιδιοκτήτης μισθώνει ξεχωριστά το κάθε δωμάτιο στον αντίστοιχο ενοικιαστή, με αποτέλεσμα η ευθύνη να περιορίζεται στο συμφωνημένο μέρος του ενοικίου. Έτσι αν κάποιος αποφασίσει να αποχωρήσει, οι υπόλοιποι συγκάτοικοι δεν υποχρεούνται να καλύψουν το μερίδιό του…

«Κατά συνέπεια, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε ανόμοιες καταστάσεις και να παρουσιάζουμε τη συγκατοίκηση ως τη μοναδική ή καθολική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα των φοιτητών στην Ελλάδα. Η σύγκριση με άλλα ευρωπαϊκά πρότυπα είναι άδικη όταν το θεσμικό και φορολογικό πλαίσιο είναι εντελώς διαφορετικό. Η αντιμετώπιση της φοιτητικής στέγης δεν μπορεί να περιορίζεται στη «λύση της συγκατοίκησης». Χρειάζονται στοχευμένες παρεμβάσεις από την Πολιτεία, όπως:

Κατασκευή νέων, σύγχρονων φοιτητικών εστιών, με αξιοπρεπείς όρους διαβίωσης.

Φορολογικά κίνητρα και ελαφρύνσεις για τις οικογένειες που στηρίζουν φοιτητές, ιδιαίτερα όταν το ενοίκιο καταβάλλεται διατραπεζικά και τεκμηριωμένα.

Θεσμική αναγνώριση των εξόδων στέγασης ως πραγματικό κόστος διαβίωσης, που θα μπορούσε να εκπίπτει από το φορολογητέο εισόδημα.

Η φοιτητική κατοικία δεν είναι προνόμιο, αλλά προϋπόθεση για ισότιμη πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και αυτό δεν μπορεί να απαντηθεί μόνο με τη συγκατοίκηση.»

Χαρτογράφηση σε 22 περιοχές της Αττικής – Πόσο ενοικιάζονται τα ακίνητα που κρίνονται κατάλληλα για συγκατοίκηση με 2 ΥΔ άνω των 60τμ

Χαρακτηριστικοί είναι οι πίνακες που ακολουθούν με ακίνητα, σε 22 εναλλακτικές περιοχές της Αττικής, που κρίνονται κατάλληλα και προσφέρονται για συγκατοίκηση αφού διαθέτουν δύο υπνοδωμάτια και είναι άνω των 60 τ.μ. Σύμφωνα με τα στοιχεία που προέρχονται από ιστοσελίδες αγγελιών ακινήτων, αλλά και από το Πανελλαδικό Δίκτυο E-Real Estates, αποτυπώνεται ξεκάθαρα ότι οι τιμές σε βάθος επταετίας -στις περισσότερες περιπτώσεις- έχουν υπερδιπλασιαστεί, αλλά τουλάχιστον τα δύο βασικά χαρακτηριστικά τους (υπνοδωμάτια, τετραγωνικά), βοηθούν στη συγκατοίκηση και συνεπώς στο διαμοιρασμό των εξόδων…

Εναλλακτικές περιοχές αναζήτησης φοιτητικής κατοικίας – Ακίνητα κατάλληλα για συγκατοίκηση με 2 ΥΔ άνω των 60τμ.