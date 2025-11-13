CAFE MELI
Eurostat: Η Ελλάδα ανάμεσα στις χώρες με τους χαμηλότερους μισθούς στην ΕΕ το 2024

13/11/2025
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Eurostat, ο μέσος ετήσιος προσαρμοσμένος μισθός πλήρους απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανήλθε το 2024 στα 39.800 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,2% σε σχέση με το 2023.

Ωστόσο, η Ελλάδα παραμένει στην προτελευταία θέση μεταξύ των κρατών-μελών, με μέσο ετήσιο μισθό μόλις 18.000 ευρώ, ξεπερνώντας ελαφρώς μόνο τη Βουλγαρία (15.400 ευρώ).

Οι Έλληνες εργαζόμενοι βρίσκονται πολύ πίσω σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, με τις αποδοχές τους να είναι λιγότερες από τις μισές του ευρωπαϊκού μέσου μισθού. Ακόμη και χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Τσεχία, η Κροατία και η Πολωνία, εμφανίζουν υψηλότερες τιμές, με μισθούς που κυμαίνονται από 22.000 έως 25.000 ευρώ ετησίως.

Οι χώρες με τους υψηλότερους μισθούς

Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται το Λουξεμβούργο, όπου ο μέσος ετήσιος μισθός ανέρχεται στα 83.000 ευρώ, ακολουθούμενο από τη Δανία (71.600 ευρώ) και την Ιρλανδία (61.100 ευρώ). Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται επίσης το Βέλγιο, η Αυστρία και η Γερμανία, με αποδοχές άνω των 55.000 ευρώ.

Τα στοιχεία της Eurostat υπογραμμίζουν το διαρκές εισοδηματικό χάσμα μεταξύ των χωρών του ευρωπαϊκού Νότου και του Βορρά. Παρά τη μικρή άνοδο των μισθών στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, οι πραγματικές αποδοχές παραμένουν στάσιμες λόγω του πληθωρισμού και του αυξημένου κόστους ζωής.

Η εικόνα αυτή επιβεβαιώνει ότι η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις στην αγορά εργασίας, με τους Έλληνες εργαζόμενους να βρίσκονται στο κατώτατο άκρο της ευρωπαϊκής κλίμακας, παρά τις γενικότερες ανοδικές τάσεις στους μισθούς της ΕΕ.

