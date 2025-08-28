Εστίαση: Στροφή στο σπίτι και πλήγμα από τον τουρισμό

Πιο ξεκάθαρη από κάθε άλλη φορά ήταν η στροφή ενός σημαντικού αριθμού τουριστών κατά τη διάρκεια της καλοκαιρινής περιόδου στην κατανάλωση ειδών από το σούπερ μάρκετ και την προετοιμασία τους στο σπίτι. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που φέρει την ονομασία «homing» και εν προκειμένω αποτυπώνει την πρόθεση των καταναλωτών να περιορίσουν τις δαπάνες τους για φαγητό έξω στη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών.

Έτσι, από τα «τραπεζάκια έξω» -όπως είναι ο τίτλος ενός από τους πιο γνωστούς δίσκους του Διονύση Σαββόπουλου, και θα μπορούσαμε να τον αξιοποιήσουμε καταχρηστικά, συνδέοντάς τον με τη συνήθεια της συγκέντρωσης ανθρώπων σε παραταγμένα τραπέζια σε πλατείες και πεζοδρόμια στη διάρκεια του καλοκαιριού-, οδηγούμαστε στο τραπέζι του σπιτιού. Η στροφή αυτή συνδέεται κυρίως με ξένους τουρίστες, που επέλεξαν να μειώσουν τις δαπάνες τους, καταναλώνοντας με εγκράτεια εκτός σπιτιού ή τουριστικού καταλύματος.

Ο Γιάννης Δαβερώνης, πρόεδρος της Ένωσης Εστιατορίων Αττικής και γενικός γραμματέας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, είναι ξεκάθαρος: «Το κέντρο της Αθήνας και νησιά όπως η Μύκονος, η Σαντορίνη και η Κέρκυρα παρουσιάζουν ακόμα κινητικότητα. Ωστόσο, αυτό που διαπιστώσαμε φέτος είναι ότι μία σημαντική μερίδα τουριστών αγόραζε προϊόντα από το σούπερ μάρκετ και τα κατανάλωνε στο σπίτι».

«Θα πρέπει από την πλευρά μας να εξετάσουμε τι μπορούμε να βελτιώσουμε. Διότι η κυβέρνηση θα πρέπει να περιορίσει τον ΦΠΑ στην εστίαση, όπως ήδη έχουμε ζητήσει με αίτημά μας προς τον πρωθυπουργό, αλλά κι εμείς οφείλουμε να αναρωτηθούμε εάν προσφέρουμε σωστές υπηρεσίες, μήπως οι τιμές μας και η ποιότητα των προϊόντων μας δεν είναι καλές, μήπως κάνουμε κάτι λάθος; Αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος επισκέπτεται τα μαγαζιά μας, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε τις τιμές μας σε λογικά επίπεδα. Διότι εάν το φαινόμενο της κατανάλωσης στο σπίτι ενταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές».

Μείωση του τζίρου στην εστίαση το καλοκαίρι

Ο κύριος Δαβερώνης αναφέρει ότι συνολικά κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ο τζίρος της εστίασης είναι μειωμένος, τουλάχιστον έως και το πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου, για το οποίο ο ίδιος έχει εικόνα. «Οι ξένοι επισκέπτες δεν αφήνουν πλέον τα χρήματα που θα περιμέναμε. Από την άλλη πλευρά, οι Έλληνες πελάτες έχουν περιορίσει τις εξόδους τους. Έτσι, από εκεί που επισκέπτονταν δύο φορές την εβδομάδα μία ταβέρνα ή εστιατόριο, έχουν περιορίσει τις επισκέψεις τους σε μία φορά την εβδομάδα, με εξαίρεση την περίοδο των διακοπών, που οι επισκέψεις είναι συχνότερες», ανέφερε.

Και πρόσθεσε: «Παρά το γεγονός ότι οι Έλληνες μείωσαν τις επισκέψεις τους, όταν έρχονται σε ένα εστιατόριο συνεχίζουν να καταναλώνουν, παραμένοντας καλοί πελάτες για τις επιχειρήσεις του κλάδου. Για παράδειγμα, στο εστιατόριο που διατηρώ στη Ραφήνα διαπιστώνω ότι οι Έλληνες πελάτες όταν θα βγουν από το σπίτι τους για να επισκεφθούν την εστίαση, θα καταναλώσουν ικανοποιητικά. Οι ξένοι, αντιθέτως, περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, έχοντας φέρει ταυτόχρονα την τάση επιστροφής στο σπίτι».

Παράλληλα, επισημαίνει ότι ήδη η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστιατόρων έχει στείλει επιστολή στο γραφείο του πρωθυπουργού, ζητώντας την πραγματοποίηση εξαγγελίας από το βήμα της ΔΕΘ, με αντικείμενο της μείωσης του ΦΠΑ στον καφέ και τα αναψυκτικά για καθήμενους πελάτες, από το 24% στο 13%. «Ταυτόχρονα, έχουμε καταστήματα δύο ταχυτήτων, καθώς όταν ο καφές έχει τη μορφή του take away, ο ΦΠΑ είναι 13%. Επομένως, αυτό που ζητάμε είναι να εφαρμοστεί ενιαίος συντελεστής τόσο για τα καταστήματα εστίασης με τραπεζοκαθίσματα, όσο και για τα καταστήματα take away».

Χαράλαμπος Φλωρίδης: «Έλειψαν οι τουρίστες υψηλού εισοδήματος»

Την ίδια στιγμή, ο Χαράλαμπος Φλωρίδης, πρόεδρος του μεγαλύτερου βάσει τζίρου ομίλου στον τομέα της εμπορίας και διάθεσης κρέατος στην Ελλάδα, της Vesta Foods, επισημαίνει από τη μεριά του ότι έλλειψαν οι ξένοι τουρίστες υψηλού εισοδήματος, που θα συνέβαλαν στην αύξηση του τζίρου. «Εκτίμησή μου είναι επίσης ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου οφείλουν να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στην αναβάθμιση των υπηρεσιών που προσφέρουν και να επενδύσουν στη δουλειά τους με συνέπεια», σημείωσε.

Και συμπλήρωσε: «Τα ακριβότερα νησιά, όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Πάρος, η Κέρκυρα, κινήθηκαν ικανοποιητικά. Σε άλλες περιοχές της χώρας κυριάρχησε η φθηνότερη εστίαση. Αυτό που λείπει σε μεγάλο βαθμό είναι οι υποδομές που θα προσελκύσουν καλής ποιότητας τουρισμό».

Ι. Τσαρούχας (Ο Πρόεδρος): «Πολλοί Έλληνες περιόρισαν τις δαπάνες στην εστίαση για να πάνε διακοπές»

Ο Ιάσων Τσαρούχας, συνιδιοκτήτης της αλυσίδας ψητοπωλείων «Ο Πρόεδρος», αναφέρει ότι η προσέλευση στα καταστήματα ήταν μειωμένη στη διάρκεια του φετινού καλοκαιριού κατά περίπου 10% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024. «Αυτό που παρατηρήσαμε ήταν διαρκείς διακυμάνσεις στην προσέλευση του κοινού, ενώ το καλοκαίρι συνήθως παρουσίαζε σταθερότητα για εμάς τα προηγούμενα χρόνια. Επίσης, όταν είχαμε μεγάλη προσέλευση κόσμου, δεν είχαμε χαμηλή μέση απόδειξη. Εκτιμώ ότι πολλοί Έλληνες περιόρισαν τις δαπάνες τους από την εστίαση για να μπορέσουν να πάνε διακοπές», τόνισε.

Και εξέφρασε την πεποίθηση ότι το ζήτημα που αντιμετωπίζει η εστίαση θα γίνει πιο έντονο από τον Σεπτέμβριο, μετά το τέλος των διακοπών, δεδομένου ότι πολλοί θα έχουν δαπανήσει χρήματα για τις διακοπές τους και δεν θα έχουν την δυνατότητα να ξοδέψουν για φαγητό εκτός σπιτιού.

«Ταυτόχρονα, ο τουρισμός άργησε πολύ να κινηθεί, τόσο στο κατάστημά μας στο κέντρο της Αθήνας (στο Μοναστηράκι), όσο και σε αυτό που διατηρούμε στη Ρόδο. Η αρχή έγινε μετά τα μέσα Ιουλίου», συνέχισε, καταλήγοντας: «Σε ό,τι αφορά τον τζίρο μας, κινήθηκε περίπου στα ίδια επίπεδα με το καλοκαίρι του 2024, παρά το γεγονός ότι προχωρήσαμε σε ανατιμήσεις σε σύγκριση με πέρυσι».

Όμιλος Καστελόριζο: Κρατήθηκε από τους Έλληνες πελάτες

Ο επικεφαλής του ομίλου εστιατορίων «Καστελόριζο», Αντώνης Σταύρου, ανέφερε και αυτός με τη σειρά του ότι ο τζίρος «κινήθηκε με άνοδο σε σύγκριση με πέρυσι». Και εξήγησε ότι κατά τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο η άνοδος της επιχείρησης ανήλθε στο επίπεδο του 10%, γεγονός που οφείλεται και στις αυξήσεις τιμών, μεσοσταθμικά κατά 5% στους καταλόγους μας».

Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι τα καταστήματα που διατηρεί ο όμιλος σε Βάρκιζα, Κηφισιά και Καλλιθέα, τα οποία στηρίζονται κυρίως από Έλληνες πελάτες, κινήθηκαν ικανοποιητικά, στηρίζοντας επί της ουσίας τα καταστήματα στο κέντρο της Αθήνας, τα οποία κινήθηκαν πτωτικά, δεχόμενα πλήγμα από τον εισερχόμενο τουρισμό. «Έλειψαν σε μεγάλο βαθμό οι Ισραηλινοί τουρίστες, οι οποίοι εισέφεραν σημαντικά έσοδα για τον ελληνικό τουρισμό, λόγω των ευρύτερων συνθηκών, που σχετίζονται με τον πόλεμο και τον περιορισμό των ταξιδιών από πλευράς τους», κατέληξε.