Ερχονται τα γαλάζια τιμολόγια ρεύματος

Νέα δεδομένα διαμορφώνονται στη λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς «κλειδώνει» το γαλάζιο χρώμα για τη νέα κατηγορία ευέλικτων τιμολογίων ρεύματος, τα οποία αναμένεται να κάνουν πρεμιέρα μέσα στις επόμενες ημέρες.

Τα νέα προϊόντα έρχονται να προστεθούν στη χρωματική «παλέτα» της αγοράς, δίπλα στα πράσινα, μπλε, πορτοκαλί και κίτρινα τιμολόγια.

Αρχικά, τα συγκεκριμένα προϊόντα είχαν κόκκινο χρώμα. Η προοπτική αυτή, ωστόσο, προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από πλευράς προμηθευτών, οι οποίοι υποστήριξαν ότι το κόκκινο χρώμα φέρει ισχυρό αρνητικό φορτίο στη συνείδηση των καταναλωτών, καθώς έχει συνδεθεί με την περίοδο της ενεργειακής κρίσης, τις υψηλές ρήτρες και τις αιφνίδιες επιβαρύνσεις στους λογαριασμούς. Κατά την αγορά, μια τέτοια σήμανση θα λειτουργούσε αποτρεπτικά, χωρίς να αντανακλά τη φύση των νέων προϊόντων.

Σε αυτό το πλαίσιο, το γαλάζιο τιμολόγιο επιχειρεί να καλύψει το «κενό» ανάμεσα στα κυμαινόμενα και τα σταθερά προϊόντα, εισάγοντας πιο ευέλικτα εμπορικά σχήματα που δεν μπορούν να ενταχθούν εύκολα στα υφιστάμενα «καλούπια» του σημερινού χρωματικού κώδικα. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, πρόκειται για προϊόντα που επιτρέπουν μεγαλύτερη εμπορική ευελιξία και τη δημιουργία συνδυαστικών πακέτων, τα οποία ξεφεύγουν από την αμιγώς παραδοσιακή προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας.

Η βασική καινοτομία των νέων τιμολογίων αφορά το γεγονός ότι, παρότι δεν θα διαθέτουν σταθερή τιμή κιλοβατώρας, θα μπορούν να προβλέπουν ρήτρα πρόωρης αποχώρησης. Μέχρι σήμερα, βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου, μόνο τα σταθερά «μπλε» τιμολόγια επιτρέπεται να περιλαμβάνουν τέτοιου τύπου ρήτρα. Στην περίπτωση των γαλάζιων προϊόντων, η σταθερότητα δεν θα αφορά την τιμή της κιλοβατώρας, αλλά τη μηνιαία χρέωση προμήθειας, τουλάχιστον ως προς το ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού και όχι τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Παρότι η τελική μορφή των προϊόντων που θα λανσαριστούν δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως, το νέο μοντέλο δίνει τη δυνατότητα στους προμηθευτές να σχεδιάσουν πακέτα με σταθερή χρέωση για συγκεκριμένη χρονική διάρκεια, χωρίς άμεση έκθεση στις διακυμάνσεις της χονδρεμπορικής αγοράς. Η λογική πίσω από αυτή τη δομή είναι να προσφερθεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στους καταναλωτές, σε μια περίοδο κατά την οποία οι έντονες μεταβολές στα κυμαινόμενα τιμολόγια έχουν επαναφέρει την ανάγκη για πιο «ελεγχόμενες» επιλογές.

Η ΡΑΑΕΥ κατέληξε ότι τα ευέλικτα προϊόντα δεν μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των κλασικών «μπλε» τιμολογίων, παρά τις ομοιότητες που εμφανίζουν στον τρόπο τιμολόγησης. Η κρίσιμη διαφορά, σύμφωνα με την Αρχή, είναι ότι τα νέα προϊόντα βασίζονται σε σταθερή χρέωση προμήθειας που διαφοροποιείται ανάλογα με την κατανάλωση, άρα το στοιχείο της ευελιξίας μεταφέρεται στον όγκο χρήσης του πελάτη. Αντίθετα, το παραδοσιακό μπλε τιμολόγιο προβλέπει μία ενιαία και απολύτως σταθερή τιμή προμήθειας ανά κιλοβατώρα, η οποία παραμένει αμετάβλητη καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης, ανεξαρτήτως κατανάλωσης.

Αυτή η διαφοροποίηση κρίθηκε επαρκής ώστε να δημιουργηθεί μια νέα, διακριτή κατηγορία τιμολογίων, με στόχο να διασφαλιστεί η σαφής ενημέρωση και συγκρισιμότητα για τους καταναλωτές. Η ανάγκη για τη δημιουργία της νέας κατηγορίας προέκυψε, άλλωστε, από την εμφάνιση στην αγορά προϊόντων που δεν μπορούσαν να ταξινομηθούν με σαφήνεια στο υφιστάμενο σύστημα, προκαλώντας σύγχυση ως προς τα χαρακτηριστικά και τις χρεώσεις τους.

Τα μπλε – σταθερά τιμολόγια ρεύματος κερδίζουν τους καταναλωτές

Σύμφωνα με ανθρώπους της αγοράς, ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα έχει η ανταπόκριση των καταναλωτών στη νέα κατηγορία «γαλάζιων» τιμολογίων και κατά πόσο αυτά θα καταφέρουν να διεκδικήσουν μερίδιο από τα σταθερά «μπλε» προϊόντα, τα οποία συνεχίζουν να ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά. Όπως επισημαίνουν στελέχη του κλάδου, τα μπλε τιμολόγια εξακολουθούν να προσελκύουν ολοένα και περισσότερους καταναλωτές, καθώς η ανάγκη για προβλεψιμότητα και προστασία απέναντι στη μεταβλητότητα των τιμών παραμένει ισχυρή.

Η κατηγορία των οικιακών μπλε σταθερών τιμολογίων εξακολουθεί να διευρύνεται με γρήγορους ρυθμούς. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς, τον Ιανουάριο του 2026 περίπου 1,7 εκατομμύρια νοικοκυριά είχαν επιλέξει σταθερά τιμολόγια ρεύματος, αντιπροσωπεύοντας κοντά στο 30% του συνόλου των οικιακών καταναλωτών. Η αύξηση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή σε σχέση με έναν χρόνο νωρίτερα, καθώς τον Ιανουάριο του 2025 τα σταθερά συμβόλαια αφορούσαν περίπου 870.000 νοικοκυριά. Εξίσου δυναμική εμφανίζεται η κατηγορία των σταθερών συμβολαίων και στις επιχειρήσεις με τις εκτιμήσεις της αγοράς να ανεβάζουν την «δεξαμενή» των επαγγελματιών στους 400.000 πελάτες.

Το δίλημμα των καταναλωτών

Η λήξη του πρώτου κύματος φθηνών «μπλε» τιμολογίων φέρνει πολλούς καταναλωτές μπροστά στο δίλημμα της ανανέωσης ή της στροφής σε άλλη κατηγορία προϊόντων. Παρά το γεγονός ότι τα κυμαινόμενα «κίτρινα» τιμολόγια παραμένουν προς το παρόν ανταγωνιστικά, η αυξημένη γεωπολιτική αβεβαιότητα και οι εκτιμήσεις για ενίσχυση των πιέσεων στις τιμές το επόμενο διάστημα οδηγούν ολοένα περισσότερους καταναλωτές προς σταθερές επιλογές, με στόχο να «κλειδώσουν» το ενεργειακό τους κόστος.

Οι περισσότεροι πάροχοι εξακολουθούν να τοποθετούν τα «μπλε» τιμολόγια στον πυρήνα της εμπορικής τους στρατηγικής για τους επόμενους μήνες. Η «ασφάλεια τιμής» που προσφέρουν τα σταθερά τιμολόγια ενσωματώνει πλέον ένα ελαφρώς υψηλότερο κόστος, αντανακλώντας τις εκτιμήσεις για ακριβότερη ενέργεια στο προσεχές διάστημα. Υπό αυτό το πρίσμα, τα «μπλε» πακέτα προβάλλουν ως ένα πιο ασφαλές ενεργειακό «καταφύγιο», ακόμα και μετά την απόσυρση ορισμένων πολύ φθηνών προϊόντων, έναντι του κινδύνου νέων ανατιμήσεων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΔΕΗ διατήρησε αμετάβλητες τις χρεώσεις των σταθερών «μπλε» τιμολογίων της, τόσο για υφιστάμενους όσο και για νέους πελάτες, κρατώντας ενεργό το σύνολο της γκάμας της. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τα προγράμματα myHomeEnter, myHomeOnline και το διετούς διάρκειας myHomeEnterTwo, τα οποία συνεχίζουν να προσφέρουν σταθερές χρεώσεις και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος των νοικοκυριών, σε μια περίοδο αυξημένης αβεβαιότητας στις αγορές ενέργειας.

Αντίστοιχα, και για την Enerwave, τα σταθερά προϊόντα παραμένουν βασικός άξονας προτάσεων προς τους πελάτες των οποίων τα «μπλε» συμβόλαια λήγουν, προσφέροντας συνέχεια και προβλεψιμότητα στο ενεργειακό κόστος. Η εταιρεία διαθέτει προγράμματα διάρκειας 12 και 18 μηνών, ενώ για όσους επιθυμούν πλήρη έλεγχο του μηνιαίου λογαριασμού προσφέρονται και λύσεις συγκεκριμένης κατανάλωσης, όπως η κατηγορία My Wave Daily.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η Protergia διατηρεί ευρεία γκάμα επιλογών, τόσο σε σταθερά όσο και σε κυμαινόμενα τιμολόγια, επιχειρώντας να προσαρμόσει τις λύσεις της στο προφίλ κάθε καταναλωτή. Στα νέα σταθερά προϊόντα περιλαμβάνονται τα Protergia Value Sure 12M 2.0 και 18M 2.0 για οικιακούς πελάτες, καθώς και αντίστοιχο πρόγραμμα για επαγγελματίες χαμηλής τάσης. Παράλληλα, πέραν των «μπλε», ξεχωρίζει και το πρόγραμμα Picasso, το οποίο προσφέρει πλήρως σταθερό μηνιαίο κόστος, χωρίς διακυμάνσεις.

Από την πλευρά της Ελίν, επισημαίνεται ότι η «ασφάλεια τιμής» που προσφέρουν τα σταθερά τιμολόγια ενσωματώνει πλέον ένα ελαφρώς υψηλότερο κόστος, αντανακλώντας τις εκτιμήσεις για ακριβότερη ενέργεια στο προσεχές διάστημα. Υπό αυτό το πρίσμα, τα «μπλε» πακέτα προβάλλουν ως ένα πιο ασφαλές ενεργειακό «καταφύγιο» έναντι του κινδύνου νέων ανατιμήσεων.

Ενδεικτική της εικόνας που διαμορφώνεται στην αγορά είναι και η παρουσία πλήθους ανταγωνιστικών σταθερών προγραμμάτων από παρόχους όπως η Volton, ΗΡΩΝ και η NRG, με τιμές που ανάλογα με τη διάρκεια σύμβασης και τις εκπτώσεις συνέπειας κινούνται σε εύρος περίπου 0,139 έως 0,153 €/kWh για τον Μάιο, επιβεβαιώνοντας ότι ο ανταγωνισμός στα «μπλε» τιμολόγια παραμένει έντονος.

Συνολικά, η αγορά δείχνει να διαμορφώνει μια σαφή κατεύθυνση. Παρά την πρόσκαιρη ελκυστικότητα των κυμαινόμενων τιμολογίων, τα σταθερά προϊόντα συνεχίζουν να κερδίζουν έδαφος ως εργαλείο διαχείρισης ρίσκου, σε ένα περιβάλλον όπου η αβεβαιότητα παραμένει η βασική σταθερά.