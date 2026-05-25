Έρχεται ο «τοπικός ΕΝΦΙΑ» με τα αυξημένα τέλη των Δήμων!

Τέσσερις διαφορετικοί φόροι για την κατοχή και χρήση ενός ακινήτου στην Ελλάδα; Και όμως, είμαστε ένα βήμα πριν από αυτή την πραγματικότητα, καθώς ο νέος “Αυτοδιοικητικός Κώδικας” που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση δίνει το περιθώριο σε δήμους και περιφέρειες να επιβάλλουν τα δικά τους τέλη τα οποία θα έρθουν φυσικά να προστεθούν στον ΕΝΦΙΑ αλλά και στα υφιστάμενα δημοτικά τέλη.

Το νομοσχέδιο δίνει τη δυνατότητα στα δημοτικά συμβούλια να αντικαταστήσουν το σημερινό ΤΑΠ (το πληρώνουμε μέσω των λογαριασμών ρεύματος) με το Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης, το οποίο όμως μπορεί να υπολογίζεται ακόμη και με διπλάσιους συντελεστές. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα στις περιφέρειες να ενεργοποιούν και το Τέλος Περιφερειακής ανάπτυξης. Τα δημοτικά τέλη θα εξακολουθήσουν να χρεώνονται κανονικά -μάλιστα για τα κλειστά ακίνητα ο ιδιοκτήτης θα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει το 10% του ποσού που αναλογεί- και φυσικά το ίδιο θα γίνεται και με τον ΕΝΦΙΑ.

Δύο νέοι φόροι

Οι δύο νέοι φόροι (ή τέλη) προγραμματίζεται -εφόσον φυσικά ψηφίσει η Βουλή- να ισχύσουν από την 1/1/2027 και οι πληρωμές θα γίνονται μέσω των λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος. Προφανώς η μη καταβολή θα επιφέρει διακοπή ηλεκτροδότησης. Το τι θα γίνει στην πράξη από την επόμενη χρονιά, θα εξαρτηθεί προφανώς από τη στάση που θα τηρήσει ο κάθε δήμος και η κάθε περιφέρεια.

Αυτό όμως που θα έχουν κατά νου οι ιδιοκτήτες είναι τα περιθώρια που θα αφήνει ο νέος νόμος:

1. Σε διαμέρισμα 120 τετραγωνικών σε περιοχή με τιμή ζώνης 2200 ευρώ, ακίνητο 17ετίας θα μπορεί να επιβαρυνθεί με Τέλος Τοπικής Ανάπτυξης που θα κυμαίνεται από 64,7 ευρώ έως 129,4 ευρώ και τέλος περιφερειακής ανάπτυξης από 27,8 ευρώ έως 64,7 ευρώ. Στον συγκεκριμένο δήμο, επιβάλλονται δημοτικά τέλη με 2 ευρώ το μέτρο ενώ υπάρχει και ο ΕΝΦΙΑ που υπολογίζεται στα 316 ευρώ. Άρα, συνολικά, στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορεί να προκύψει ένας ετήσιος λογαριασμός που κυμαίνεται από 650 έως 750 ευρώ ανάλογα με τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Αυτό το ποσό, φτάνει να αντιστοιχεί ακόμη και στο 0,4% της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

2. Σε διαμέρισμα 70 τετραγωνικών 25ετίας σε “φθηνή περιοχή” με αντικειμενική αξία 1200 ευρώ ανά τετραγωνικό, η αντικειμενική αξία του ακινήτου περιορίζεται στα 54600 ευρώ. Το τέλος τοπικής ανάπτυξης θα μπορεί να κυμαίνεται από τα 19 έως τα 38 ευρώ και το τέλος περιφερειακής ανάπτυξης από τα 8 έως τα 19 ευρώ. Έτσι, μαζί με τον ΕΝΦΙΑ προκύπτει ένα ποσό από 283 έως 313 ευρώ τον χρόνο αν συνυπολογιστούν και δημοτικά τέλη (σ.σ ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται στα 116 ευρώ και τα δημοτικά τέλη στα 140 ευρώ. Η επιβάρυνση υπολογίζεται στο 0,57% επί της αξίας του ακινήτου.