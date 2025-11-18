Έρχεται το ψηφιακό ευρώ – Τι θα αλλάξει στις συναλλαγές

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θέτει στις προτεραιότητές της, την έκδοση του ψηφιακού ευρώ, όπως διαβεβαίωσε σήμερα ο Πιέρο Σιπολλόνε, μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου της ΕΚΤ.

Απευθυνόμενος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο Σιπολλόνε τόνισε, ότι τελική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ για την έκδοση ψηφιακού ευρώ, θα ληφθεί μόνο μετά την έγκριση της νομοθεσίας.

Εάν οι Ευρωπαίοι νομοθέτες εγκρίνουν τον κανονισμό για την εδραίωση του ψηφιακού ευρώ μέσα στο επόμενο έτος, κάτι τέτοιο θα σήμαινε την υλοποίησης της απαιτούμενης πιλοτικής εφαρμογής για να ακολουθήσουν και οι πρώτες συναλλαγές από τα μέσα του 2027, ενώ το ψηφιακό ευρώ θα μπορούσε να είναι έτοιμο για πρώτη έκδοση το 2029.

Ψηφιακό ευρώ: Ποιοι θα επωφεληθούν

Οι καταναλωτές, οι έμποροι και οι τράπεζες «θα επωφεληθούν όλοι», επισήμανε ο Σιπολλόνε, ο οποίος συμπλήρωσε, ότι η μείωση της εξάρτησης από μη ευρωπαϊκούς παρόχους θα ενισχύσει την ανθεκτικότητα, την αυτονομία και την οικονομική ασφάλεια της ηπείρου.

Όσο για τις ανησυχίες των τραπεζών που αφορά την επαγόμενη αύξηση του κόστους συναλλαγών από την έλευση του ψηφιακού ευρώ, ο ίδιος απαντά, ότι επί του παρόντος οι ευρωπαϊκές τράπεζες ήδη χάνουν προμήθειες από τα διεθνή συστήματα καρτών, και πληρωμών. Με το ψηφιακό ευρώ, λέει, «το μοντέλο αποζημίωσης θα διασφαλίσει ότι οι τράπεζες θα επωφελούνται».

Τι είναι το ψηφιακό ευρώ

Πιο συγκεκριμένα, εξήγησε, ότι: «Το ψηφιακό ευρώ θα παρέχει μια ψηφιακή μορφή μετρητών που θα συμπληρώνει τα τραπεζογραμμάτια και τα κέρματα με τα οποία είμαστε εξοικειωμένοι, εξασφαλίζοντας έτσι ότι οι πληρωμές -τόσο οι φυσικές όσο και οι ψηφιακές- θα συνεχίσουν να λειτουργούν ανά πάσα στιγμή, χωρίς να εξαρτώνται από αποφάσεις που λαμβάνονται εκτός Ευρώπης. Το ψηφιακό ευρώ θα είναι μια ευρωπαϊκή λύση ψηφιακών πληρωμών που θα βασίζεται σε ευρωπαϊκή υποδομή – όλοι οι πάροχοι που έχουμε επιλέξει είναι υπήκοοι της ΕΕ και ελέγχονται από υπηκόους της ΕΕ».

«Παράλληλα θα προστατεύσει τη νομισματική μας κυριαρχία ακόμη και με την επέκταση των σταθερών νομισμάτων -τα οποία επί του παρόντος είναι κυρίως εκφρασμένα σε ξένα νομίσματα- και των κρυπτονομισμάτων χωρίς αντίκρισμα» ανέφερε o Σιπολλόνε.

Τέλος, πρόσθεσε, πως: «Οι λειτουργίες του ψηφιακού ευρώ online και offline θα αλληλοσυμπληρώνονται, συνδυάζοντας την ευκολία των ψηφιακών πληρωμών με την ανθεκτικότητα και την προσβασιμότητα των μετρητών, επιτρέποντας τη χρήση του ψηφιακού ευρώ σε οποιαδήποτε κατάσταση, από πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου έως απομακρυσμένες περιοχές χωρίς κάλυψη δικτύου».