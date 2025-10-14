Επίδομα θέρμανσης: Mε ΑΦΜ και αριθμό παροχής ρεύματος τα παραστατικά αγοράς πετρελαίου

Νέες οδηγίες εξέδωσε η ΑΑΔΕ για το πώς θα πρέπει να εκδίδονται τα παραστατικά πώλησης πετρελαίου θέρμανσης, προκειμένου να μπορούν να επιδοτηθούν οι δικαιούχοι αγοραστές. Το σύστημα «ΗΦΑΙΣΤΟΣ» για τις καταχωρήσεις δικαιούχων επιδόματος θέρμανσης περνά στο παρελθόν.

Συγκεκριμένα, ενόψει της έναρξης της περιόδου διάθεσης πετρελαίου θέρμανσης (DIESEL) από αύριο 15/10, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων προχωρά στις απαραίτητες διασταυρώσεις για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης στους δικαιούχους.

Προκειμένου να διασφαλιστεί η ευχερής και απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος, η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε ότι για την ταυτοποίηση των δικαιούχων είναι απαραίτητο τα παραστατικά πώλησης να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα δεδομένα.

Αναλυτικότερα, στα δεδομένα των παραστατικών πώλησης, που διαβιβάζονται προς την ΑΑΔΕ από τις επιχειρήσεις εμπορίας πετρελαιοειδών, περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και ανεξάρτητα από τον τρόπο διαβίβασης:

· ο ΑΦΜ του αντισυμβαλλομένου (αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης),

· ο κωδικός και η ποσότητα καυσίμου (κωδικοί καυσίμου «30-Diesel Heating» και «31- Diesel Heating premium») και

· ο Αριθμός Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος (του αγοραστή του πετρελαίου θέρμανσης).

Υπενθυμίζεται ότι τα παραστατικά διαβιβάζονται στην ΑΑΔΕ με δύο τρόπους:

· μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myDΑΤΑ ή

· μέσω Φορολογικού Ηλεκτρονικού Μηχανισμού (ΦΗΜ) στο Πληροφοριακό Σύστημα e-send.

Τέλος, επισημαίνεται ότι:

· για τα παραστατικά που διαβιβάζονται μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων στην ψηφιακή πλατφόρμα myData, είναι υποχρεωτική η επιλογή της ένδειξης «Επίδομα Θέρμανσης» και

· στην πλατφόρμα myΘέρμανση υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου εγκυρότητας του Αριθμού Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος. Σε περίπτωση επιτυχούς ελέγχου επιστρέφεται ο ΤΚ της διεύθυνσης της παροχής.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ my1521:

Τηλεφωνικά στο 1521, εργάσιμες ημέρες από 7.00 έως 20:00.

· Ψηφιακά στο my1521, με θέμα Κοινωνική Πολιτική > Επιδόματα > Eπίδομα θέρμανσης – myΘέρμανση > myΘέρμανση, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα.